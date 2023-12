Mayor Oreja, en un colegio concertado de Madrid: "España está en caída libre por un plan suicida cuyo capitán es ETA"

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha cargado este lunes contra el Gobierno, el aborto, la eutanasia o la ley trans, durante una charla en el colegio concertado Cristo Rey de Madrid. "España está en caída libre por un plan suicida cuyo capitán es ETA", ha señalado ante los asistentes, alumnos de entre 14 y 17 años, según ha adelantado El País.

La conferencia está enmarcada, en teoría, en las jornadas previas al Día de la Constitución, por lo que el exministro ha ofrecido su visión particular de España y un repaso a su trayectoria política. "España está en caída libre, sin paliativos, no está en el borde del precipicio, no, ha decidido ya lanzarse al vacío", ha reiterado en varias ocasiones.

Mayor Oreja ha incidido en el deber de estos estudiantes de defender "la nación" y la "dignidad". "Tenemos que perder la vergüenza de escuchar el himno de España e ir con una bandera", ha enfatizado. Para cumplir ese objetivo, ha encomendado a los menores la tarea de pensar "en la lealtad y en defender los valores de la nación".

"El hecho de que hoy España esté en caída libre no es por culpa de la Constitución, es por culpa de un proyecto de plan suicida que sumó a la izquierda, socialistas, comunistas y nacionalistas, cuyo capitán general es la organización terrorista ETA", espetó a los niños y padres que asistieron a la conferencia, según recoge El País.

Uno de los problemas de España, según Mayor Oreja, es el cambio de "una sociedad basada en fundamentos cristianos, por otra que está basada en la nada". Es por ello que ha criticado la ley trans, el aborto o la eutanasia. "Te autodeterminas para elegir el género que quieres, para abortar cuando quieras, y para matarte a través de la eutanasia cuando quieras", ha señalado.

"Yo creo que el aborto es malo y lo vamos a ver dentro de 80 o 100 años cuando se avergüencen de nuestra generación. ¿Cómo se puede matar a cientos de miles de personas que iban a nacer? Eso es como la esclavitud, la moda dominante. El nuevo ser es otra persona. ¿Por qué tienes el derecho a matarle? Tampoco tienes el derecho a suicidarte. Ni el suicidio ni el aborto pueden ser derechos. Son tragedias o crímenes", ha zanjado sobre esta cuestión.



"El 11M cambió el rumbo de España"

"Mira, yo creo que España cambió esencialmente en 2004. Hubo un atentado terrorista, no sé ni me interesa la autoría. España cambió de rumbo", indicó sobre el 11M el exministro tras ser preguntado por los cambios en Interior.

Mayor Oreja ha comparado los atentados del 11M con el intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras, al entender que ambos se cometieron para intentar "desestabilizar a España". En esta línea, considera que si el 11M "hubiese sido alguna venganza de los iraquíes, nos lo hubiesen hecho otro día" y no cuatro días antes de unas elecciones generales.

La conferencia finalizó tras casi hora y media con el himno de España y la madre Cristina, profesora que introdujo la charla del exministro, instando a España a "reanimarse" y salir de su "letargo".