La familia Caparrós exige que en el Día de la Bandera de Andalucía anunciado por Moreno se recuerde al joven asesinado el 4-D

La familia de Manuel José García Caparrós, el joven asesinado el 4 de diciembre de 1977 en una manifestación en Málaga por la autonomía andaluza, no sabía absolutamente nada de la decisión del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), de declarar esa fecha como Día de la Bandera de Andalucía. Y le exige al jefe del ejecutivo autonómico que en esa celebración oficial haya al menos un reconocimiento expreso de la figura de García Caparrós, que "dio su vida por Andalucía".

Las hermanas de Manuel José, declarado en 2013 por la Junta Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo, llevan más de tres años esperando a que Juanma Moreno les reciba y aún no lo han conseguido. Y este miércoles se han enterado por Público de que el presidente ha decidido conmemorar como Día de la Bandera de Andalucía el 4 de diciembre para recordar las manifestaciones multitudinarias que hace 45 años recorrieron las capitales andaluzas para exigir el acceso a la autonomía plena como las llamadas comunidades históricas, en una de las cuales murió García Caparrós por disparos de bala de la policía.

La propuesta de conmemorar esa fecha fue del fundador del Partido Andalucista y exalcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, quien se la trasladó este miércoles al presidente de la Junta en la presentación de un libro sobre la historia de esa formación política en la Casa Museo de Blas Infante, ideólogo del andalucismo fusilado al principio de la Guerra Civil. Juanma Moreno cogió rápidamente el guante y se comprometió a sacar adelante la propuesta, al considerar que "tiene sentido".

"No teníamos ni idea de esto. Por lo menos podían habernos consultado", dice Purificación García Caparrós a Público. Como no sabe en qué consistirá exactamente esa celebración ni en qué aspectos se centrará, la hermana de la víctima mortal de la lucha del 4-D andaluz prefiere no valorar la idoneidad de esa decisión hasta conocer más detalles al respecto. Pero lo que sí tiene claro es que el reconocimiento de la figura de Manuel José debe estar presente en esa conmemoración oficial.

"Lo que tendría que haber en esa celebración es un reconocimiento, una mención a mi hermano. Eso sí que es fundamental, porque él dio su vida por Andalucía. Tienen que reconocer su lucha y la de todos los andaluces que salieron a la calle ese día por nuestra autonomía", recalca Purificación García Caparrós.



Un expediente que aún no se ha abierto

La anterior presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, prometió, tras reunirse con la familia, que su caso sería el primer expediente que se abriese con la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática aprobada en 2017. Sin embargo, tras la llegada al ejecutivo autonómico de PP y Ciudadanos en 2019, con el apoyo de Vox, todo se ralentizó en la anterior legislatura y apenas se ha avanzado en la reparación de la memoria del joven asesinado.

En 2019, y en nombre de la Asociación Manuel José García Caparrós, Purificación solicitó una reunión con Moreno Bonilla, pero hasta ahora sólo ha conseguido que les reciba un viceconsejero de la consejería de la Junta donde se ubicó el Comisionado para la Concordia, una nueva figura creada en la anterior legislatura para gestionar las políticas de memoria histórica. Y desde esa reunión, que mantuvieron hace ya dos años, no han tenido ninguna noticia más de la Administración andaluza. Silencio absoluto.

Después de tanta espera, la familia Caparrós reconoce que casi "ha agotado" las esperanzas de que el presidente de la Junta se digne a recibirles y se ponga de una vez en marcha el expediente en el marco de la Ley de Memoria Histórica y Democrática andaluza para reparar la figura de Manuel José. "Hace ya tiempo que nos tenía que haber recibido. Se le habrá olvidado que le pedimos audiencia", dice con cierta sorna Purificación, quien añade: "Nos parece mal, porque si el presidente está para los andaluces, para nosotras no ha estado".

Manuel José García Caparrós era un trabajador de Cervezas Victoria, afiliado de CCOO y, según la ley de entonces, aún menor de edad pese a tener 18 años el día que fue asesinado. Él Iba a la cola de la manifestación cuando la marcha pasaba por delante de la Diputación de Málaga y alguien colocó, junto a la bandera de España que ondeaba en el edificio, la blanca y verde de Andalucía que el presidente de la Corporación provincial había prohibido terminantemente mostrar. Según las crónicas de aquella movilización, en la zona se habían congregado también militantes de extrema derecha conocidos en la ciudad por sus acciones violentas. Luego vinieron los disparos, supuestamente de la policía, que acabaron con la vida del joven manifestante. Nadie ha sido juzgado por esos hechos y nadie ha cumplido condena por ello.

Manuel José García Caparrós compartió a título póstumo la declaración de Hijo Predilecto de Andalucía en el año 2013 con otro malagueño, el actor Antonio Banderas, y con la pintora sevillana Carmen Laffón.