Feijóo anunciará esta tarde que opta a presidir el PP mientras siguen las dimisiones del entorno de Casado

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado este miércoles que ha tomado una decisión "precipitada pero meditada" en relación al liderazgo del PP aunque ha asegurado que no se irá de Galicia por lo menos "en un mes".



Núñez Feijóo ha explicado que se reunirá con la ejecutiva del PP gallego y comparecerá para anunciar una decisión que ya es definitiva y que supone "una combinación de meditación y precipitación, aunque parezca contradictorio". "Una decisión que nunca pensé que iba a tener que tomar", ha destacado el presidente de Galicia, que ha justificado que los acontecimientos de las dos últimas semanas lo han obligado a tomar una decisión que "ni ha sido buscada, ni ambicionada".



Sobre la compatibilidad entre presidir la Xunta y el PP, Núñez Feijóo asegura que "es perfectamente posible ser presidente de una comunidad y de un partido" y que no se irá de Galicia tan pronto. "A Galicia no la voy a dejar en un mes", ha remarcado el presidente de la Xunta.

Montesinos deja el partido

Casi al mismo tiempo se conocía la dimisión de Pablo Montesinos, vicesecretario de comunicación del partido, diputado por Málaga y mano derecha de Pablo Casado. "He trasladado al presidente Pablo Casado que dejaré la vida política, incluido mi escaño en el Congreso de los Diputados, tras el congreso extraordinario del mes de abril", confirmó Montesinos.



"Creo que he sido honesto todo este tiempo. Entré en política por Pablo Casado y, en consecuencia, renunciaré a mis responsabilidades políticas una vez deje la presidencia del partido", añadía en un mensaje enviado a los medios de comunicación.