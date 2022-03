Feijóo guarda silencio después del pacto entre el PP y Vox en Castilla y León

El presidente de la Xunta de Galicia y futuro líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, asegura mantener su ideario de centro moderado, después de que el Alfonso Fernández Mañueco haya pactado con Vox entrar en el Gobierno de Castilla y León. Feijóo ha visitado las Fallas de València, donde ha sido preguntado por esta cuestión, el presidente de Galicia ha guardado silencio acerca del partido liderado por Santiago Abascal.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado la postura de Feijóo de tomar excusas "de mal pagador" y considera que pactar con la ultraderecha es un grave error. De esta manera, el jefe del Ejecutivo le reprocha no aceptar el cordón democrático que proponía en PSOE.

Pedro Sánchez, durante la cumbre de los jefes de Estado europeos celebrada en Versalles, ha afirmado que "es una situación grave para la democracia española" y que esta pacto debilita a los agentes sociales y banaliza la violencia contra la mujer.

Vox entrará en el Gobierno de Castilla y León

Sobre este asunto, ha sido preguntado Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, quien ha asegurado: "Este acuerdo que hemos firmado es para Castilla y León, no es extrapolable a otros territorios". También, ha querido recalcar que "no hemos consultado ni hablado con Feijóo, pero sí he hablado con muchos colegas del partido. En esta decisión no ha influido ni él ni nadie".

Alfonso Fernández Mañueco, líder de los populares en Castilla y León, llegaba a un acuerdo con Juan García-Gallardo, líder de Vox en la región, para formar un acuerdo de legislatura. Con este pacto, el partido de la ultraderecha española entraría en el Ejecutivo de Castilla y León.

Desde Podemos, Alejandra Jacinto, la coportavoz estatal del partido, asegura que el pacto en Castilla y León cuenta con la "bendición" del futuro presidente popular Alberto Núñez Feijóo. De la misma manera, Pablo Fernández, procurador en las Cortes de Castilla y León de Podemos, califica este acuerdo de "infame".

El PP reprocha la actitud de Casado ante sus socios europeos

La polémica ha llegado hasta Europa. Sectores del PP reprochan a Pablo Casado, en una de sus últimas intervenciones como líder, de presumir delante de sus socios del Partido Popular Europeo (PPE) de no haber pactado con Vox. Tales afirmaciones han provocado un profundo malestar en el partido. Fuentes internas aseguran que esa actitud son de "una gravedad intolerable por parte de Casado".

Durante la cumbre del PPE, el jefe de los populares europeos, Donald Tusk, consideró que este pacto en Castilla y León supone una "capitulación" y deseó que "solo un incidente o un accidente, y no una tendencia en la política española".

Núñez Feijóo, candidato único

El pasado jueves 10 de marzo, Alberto Núñez Feijóo era proclamado como el candidato único para liderar el partido. Únicamente el presidente de la Xunta de Galicia reunión los avales necesarios, 55.580 avales, para presentar su candidatura.

El 1 y 2 de abril el PP celebrará en Sevilla el Comité Organizador del Congreso extraordinario (COC), donde decidirá el futuro del partido. La otra candidata, Alexia Herranz, abandonó la carrera por no reunir los avales suficientes.