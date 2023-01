Feijóo, el "moderado" que adelanta a Vox y a la Iglesia por la derecha

El ataque violento en Algeciras (Cádiz) ha puesto a la derecha frente al espejo. Con la investigación todavía en curso y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiendo "cautela", PP, Cs y Vox apuraron sus reacciones al asesinato del sacristán Diego Valencia a manos presuntamente de un joven marroquí de 25 años al que la Justicia le aplica tratamiento de terrorista yihadista. La extrema derecha rápidamente utilizó el ataque para expandir proclamas xenófobas antiinmigración y el PP marcó distancias de forma clara en un inicio, pero Alberto Núñez Feijóo se ha enrocado en un discurso con tintes islamófobos que colisiona incluso con el de la Iglesia.



"No podemos caer en provocaciones, no podemos echar leña al fuego, no podemos caer en demagogias y no podemos identificar el terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe", aseguraba el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, mientras Feijóo hacía justo lo contrario.

El presidente del PP relacionó el terrorismo con la religión islámica hasta en dos ocasiones a lo largo del mismo día. "Desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias", dijo primero, mientras que "hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen", y después, en un intento de matizar esas palabras, volvió a repetir que "con carácter general no hay un problema de terrorismo católico en el mundo" y "sí hay un problema de integrismo islámico".

Feijóo señaló así a la religión islámica y se alineó con Santiago Abascal, cuya primera respuesta al ataque fue publicar un tuit en el que aseguraba que "no podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo". "Unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre", dijo también el líder de la extrema derecha, que no ha dejado pasar la oportunidad de emprender una feroz campaña para criminalizar a la migración.



Las declaraciones del líder del PP dieron al traste con el calculado mensaje de su número dos, Cuca Gamarra, que hizo suyo el discurso de la Conferencia Episcopal y rechazó cualquier "llamamiento que pueda alentar algo que sea negativo para la sociedad española". Pero las críticas de la secretaria general del partido a los mensajes xenófobos e islamófobos de Vox quedaron empañadas por la convicción sostenida de Feijóo de que en unas religiones sí hay terrorismo y en otras no.

Señalado por ONG y prensa internacional

Tanto que hasta el diario británico The Guardian se ha hecho eco destacando las críticas que han suscitado los comentarios "anti-Islam" de los líderes de la derecha y la extrema derecha. The Guardian, que le dedica un espacio destacado a la noticia, subraya que "la polémica se produce cuando España se prepara para un año de elecciones municipales, autonómicas y generales" y que Feijóo y Abascal hicieron esas declaraciones a pesar de que "la atrocidad fue rápidamente condenada y repugnada por grupos cristianos, musulmanes y judíos".



Además, a raíz de esto un total de seis organizaciones de derechos humanos y de ayuda a las personas migrantes emitieron un comunicado este viernes manifestando su "enorme preocupación" por los discursos lanzados por algunos responsables políticos. Denuncian que abundan peligrosos "mensajes xenófobos, racistas y de odio por motivos de origen y creencias religiosas" y piden "responsabilidad política".



"En un período preelectoral como el actual, es especialmente necesario alejarse de estrategias vinculadas a la captación de votos que ponen en peligro la cohesión social, y apostar por narrativas inclusivas, no por aquellas que dañan la dignidad, estigmatizan y criminalizan a las personas migrantes", reza el comunicado conjunto de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Andalucía Acoge, Asociación Elín, Federación SOS Racismo, Iridia y Red Acoge.

Aún así, en el PP respaldan las declaraciones de Feijóo y apuntan a que su discurso está "muy lejos" del de Vox, apoyándose en que desde las filas populares no se ha vinculado el ataque en Algeciras con el origen extranjero del agresor ni con la inmigración ilegal, algo que sí ha hecho la extrema derecha.