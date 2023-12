Feijóo vuelve a la casilla de salida en la renovación del CGPJ mientras el PP le pide no moverse del bloqueo

Cuando se cumple un lustro de su bloqueo, el Consejo General del Poder Judicial vuelve a vertebrar la actualidad política y el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo retrocede al inicio de las negociaciones con el PSOE —en octubre de 2022— al aceptar renovar el Consejo con la actual ley, pero condicionando el acuerdo a la tramitación "simultánea" de una reforma legislativa para cambiar el sistema de elección y que "los jueces elijan a los jueces", el mantra más repetido en el PP.

Así, Feijóo, según fuentes populares, solo desbloqueará el Consejo si "a la vez" PP y PSOE registran una propuesta de ley en el Congreso firmada por los dos grupos parlamentarios para reformar la actual ley orgánica del Poder Judicial. Moncloa rechaza esta condición y exige priorizar la renovación del CGPJ, como lo hizo también este lunes la Comisión Europea.



Lo cierto es que la posición de máximos que Feijóo adoptó en el mes de mayo, cuando dijo que el PP solo negociaría el desbloqueo del CGPJ si antes se aprobaba la reforma de la ley, se ha ido diluyendo. Entonces los populares estaban inmersos en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28M y endurecieron su postura. Arrastrados a continuar con la campaña electoral tras la convocatoria de las generales de Pedro Sánchez, el PP no renunció a esta exigencia

—del todo rechazada por el PSOE— hasta la investidura fallida de Feijóo.



Feijóo, preso de su estrategia

En su intervención ese día ya dio marcha atrás: "Propongo aprobar la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la vez que se registra en esta Cámara una ley de reforma del modelo de elección", dijo entonces. Pasó desapercibido en ese momento y en Génova se aferran a ello para justificar que "no ha habido ningún cambio de posición", aunque sí lo ha habido.



Los populares sienten la creciente presión del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, que en el último año no ha dejado de insistir en que lo más "urgente" es renovar el CGPJ, pero también están atrapados por su propia estrategia. En noviembre de 2022 volaron por los aires un acuerdo prácticamente cerrado con el PSOE tras conocer las intenciones del Gobierno de reformar el delito de malversación y eliminar el de sedición.

Ahí el PP condicionó por primera vez el desbloqueo del Consejo a la reforma del Código Penal que en paralelo preparaba el Gobierno y ahora, distintas fuentes del PP reconocen a Público que ven "difícil" de explicar un pacto para renovar el CGPJ mientras se tramita la ley de amnistía.

"Le diré a Feijóo que no pacte"

"Si Feijóo me pregunta le diré que no lo haga", asegura en conversación con este medio un presidente autonómico del PP. Dice este barón popular que Génova "no debe fiarse" de Sánchez y que consideraría un error que aceptaran renovar el Consejo y asumieran el "riesgo" de que en la tramitación parlamentaria de la reforma el PSOE cambiara el texto con el apoyo de sus socios de investidura. En contra de lo que el propio Feijóo aseguró este martes en una entrevista en la Cadena COPE.

Opiniones similares en el comité de dirección del PP. "No se puede mover de ahí: o es con nuestras reglas o no es", apuntan fuentes populares de la cúpula de Núñez Feijóo. Como sucedió hace poco más de un año, el partido se resiste a un acuerdo al que obliga la Constitución.



Cuestionan a Bolaños

Así, en Génova van añadiendo 'contras' a la negociación. Este martes fuentes del grupo parlamentario en el Congreso cargaban contra Félix Bolaños, ministro de Justicia e interlocutor en las conversaciones con el PP para renovar el CGPJ hace un año, sin aclarar si estarían dispuestos a volver a sentarse con él. "No somos un partido de vetos", defendían primero, para añadir después que Bolaños "tiene comprometida su credibilidad". Lo que sí han dejado claro es que no darán el primer paso para retomar las negociaciones.