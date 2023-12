Bruselas considera que se debe renovar el CGPJ antes de reformar su funcionamiento

La Comisión Europea ha reiterado una vez más que España debe actuar con "urgencia" ante el bloqueo del CGPJ, que este lunes cumple cinco años con el mandato caducado. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha señalado que la renovación del órgano debe ser la "prioridad". Un reclamo que deja de lado la máxima del PP en este asunto: que se modifique primero el sistema de elección de los jueces.



Reynders: "Mi experiencia es que los procesos de reforma son más largos que una sencilla renovación"

"Mi experiencia es que los procesos de reforma son más largos que una sencilla, si se puede decir sencilla, renovación de un Consejo", ha defendido Reynders en una rueda de prensa junto al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

"Pero si el diálogo llega a una propuesta, la examinaremos y si puede hacer progresar la situación hacia una reforma compatible con el estándar europeo y la puesta en marcha rápida de un Consejo que pueda proceder a todas las nominaciones necesarias, no nos vamos a oponer", ha subrayado el comisario.

El órgano de gobierno de los jueces ha alcanzado ya el récord de cinco años de prórroga. La oposición que el Partido Popular ejerce en el Parlamento parece instalada en un "empecinamiento antisistema". Y, tras numerosas excusas para evitar un acuerdo que renueve el órgano de gobierno de los jueces, el PP se ha enrocado ahora en el "si no hay reforma, no hay renovación". Una condición para volver a la mesa de negociación que no encaja en los esquemas Bruselas.