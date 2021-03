Felipe Llamas, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, es uno de los cuatro ediles que han roto con la formación liderada por Íñigo Errejón, movimiento que ha provocado una crisis interna en el partido.

En declaraciones a Público, Llamas ha asegurado que los motivos para tomar esta decisión se deben a que "Almeida, ahora mismo, no tiene oposición en la ciudad" y que se está "a tiempo de poder agitar el panorama político a la izquierda", ya que la alternativa, sostiene, serán Almeida y la extrema derecha encarnada por Vox. "Queremos trasladar la posibilidad de que no hay que resignarse a construir alternativas y queremos romper esa lógica del interés propio de cada partido", manifiesta el concejal.

En cuanto al malestar interno de Más Madrid, Llamas ha relacionado la escisión con una serie de pretensiones que no se han podido llevar a cabo en el seno de la formación: "Nosotros venimos a reclamar nuestra autonomía política, primero para ejercer la oposición, y, en ese sentido y a pesar de los esfuerzos por generar convivencia en el marco municipal, no ha sido posible. Observamos que hay un interés mayor en la deriva del partido político que en el grupo municipal", arguye Llamas.

"La única posibilidad que vemos para recuperar Madrid es la unidad en la diversidad", insiste el edil, que evoca y pone como ejemplo a la coalición entre PSOE y Unidas Podemos en la Presidencia del Gobierno de España. "Hay que agitar el panorama y esa unidad de acción. Esa fue la fórmula con la que se llegó al poder en 2015 en Madrid y por la que tendríamos intentar recuperar la ciudad. Esa es la tarea en la que estamos", apunta.

Llamas prosigue apelando a la unidad progresista: "Es verdad que parece una contradicción que separándote busques unir, pero es nuestra intención y el ejemplo lo tenemos en el Gobierno de España. La lógica de tener solo el interés de partido hace que no haya oposición", prosigue.

De una ruptura a otra

No han pasado ni dos años desde que Ahora Madrid fuera del todo disgregada y la aparición de Más Madrid originara el divorcio con Podemos. Tras la división, se confirmó la imposibilidad de revalidar la Alcaldía por parte de Manuela Carmena. Ahora, Más Madrid se encuentra en un sensible punto de quiebra, con cuatro de sus 16 concejales mostrando públicamente sus desavenencias: "Lo pongo en boca del compañero José Manuel Calvo, pero creo y siempre dije que sin Podemos era muy difícil mantener la ciudad. Hay veces que los procesos desencaminan este tipo de cuestiones. Por eso, ahora mismo, ante esta involución que sufre la ciudad con Almeida, más el avance de la extrema derecha, hay que resistirse y recuperar ese espíritu de trabajar juntos y con unidad en la diversidad", declara Felipe Llamas a Público.

Moruno: "Más Madrid incluye unas condiciones salariales y estas cuatro personas no quieren aceptarlas"

Jorge Moruno, diputado de Más Madrid en la Asamblea, ha sido una de las voces más críticas con la decisión de estos cuatro ediles: "La cosa es simple. Más Madrid se organiza y adopta una carta financiera que incluye unas condiciones salariales y estas cuatro personas no quieren aceptarla. Ese es el motivo por el que se van", dijo a través de su Twitter.

"Es absurdo", responde Llamas. "No quiero entrar en ese debate porque si no militas en un partido político no tiene sentido aportar cuotas. Nosotros hacemos donaciones y hacemos camino por otros espacios. No quiero entrar a ese debate porque no lleva a ningún sitio", dice al respecto.

Cuando comunicaron su desencuentro con el partido, los cuatro ediles elevaron una consulta a la secretaría del Pleno para ver cuál es su situación dentro de su grupo: "Nosotros no nos hemos ido del grupo municipal, hemos reclamado esa autonomía política sabiendo que nosotros no nos hemos movido de la propuesta original de cómo se conformó el grupo. Luego se ha construido un partido político y no se nos tiene en cuenta", explica.