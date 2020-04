El aleteo de las cejas de Fernando Simón en la Moncloa podría provocar un huracán al otro lado del mundo, reducido desde hace un mes y medio a los metros cuadrados de superficie útil de nuestros hogares. Sin embargo, su ceño no se frunce y permanece inmutable sobre las cuencas de sus ojos, a juego con las caracolas grises enroscadas en su pelo. El emisario de la pandemia, pues alguien debe ponerle voz a los efectos de la enfermedad, responde pacientemente a las preguntas de la prensa, hasta que alguien se cuestiona la disminución de las muertes. El epidemiólogo encoge los hombros, muestra las palmas y deja que responda la evidencia: “Llevamos cinco semanas aislados”.



Simón aparece cada mañana en nuestra ventana situada frente al sofá. Viste jersey de punto, valga la redundancia, y parece que el habla se le ha ido rasgando con el tiempo, como a un flamenco viejo. Sin embargo, este médico zaragozano ya se comunicaba así antes de que comenzase a dar el parte del coronavirus: un timbre afónico y agudo, ronco y aflautado, que desglosa las cifras de altas y bajas, de vivos y muertos. Parece que siempre ha estado ahí, como Santiago Pemán, el hombre del tiempo de la TVG que durante veinte años nos advirtió de las nubes y claros con posibilidad de chubascos.

El epidemiólogo Fernando Simón, portavoz del comité técnico de seguimiento de la pandemia del coronavirus.



Un pronóstico aplicable al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, pues al principio no advirtió la presencia de nimbos y luego terminó cayéndole un chaparrón. Lloviese o no, siempre se ha mojado. Su naturalidad ante el micrófono le ha llevado a difundir algún detalle inoportuno, a reírse tras una ráfaga de flashes que inmortalizaron sus aspavientos o a comunicar con un lenguaje coloquial y sencillo —como él mismo— la evolución de un mal desconocido cuyos destrozos nadie habría previsto.



El 31 de enero, cuando Wuhan solo eran cinco letras, afirmó que creía que en España apenas se diagnosticaría algún caso contado. Pese a su acostumbrada prudencia, la hemeroteca no perdona: “Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será muy limitada y controlada”. Ahora es fácil echarle en cara que España se haya cubierto de nubarrones, cuando hasta el cerillero se cree que sabe más que el experto —o el pirómano más que el bombero—, pero en las primeras semanas sus comparecencias racionaban tranquilidad y sosiego ante la incertidumbre y el miedo.



Simón nos ofrecía la calma antes de la tormenta, cuando Alejandro Sanz ya lo cantaba al revés: después de la tormenta siempre llega la calma. Pero, al igual que sucede con las crisis económicas, los sabelotodo emponzoñaron la misma pantalla por la que hasta hoy se nos aparecía él para convencernos de que ellos, efectivamente, ya lo sabían todo. No es ningún consuelo que algunos de sus referentes ideológicos, en otras latitudes, hayan reaccionado tarde o mal, porque aquí cuando interesa se politizan hasta los muertos.



Precisamente, el rostro sanitario del comité técnico de seguimiento de la pandemia del coronavirus fue elegido como la voz del Gobierno —aunque en su caso podría considerarse del Estado— por su falta de sesgo político, porque su intachable currículo nos indica que fue la ministra conservadora Ana Pastor quien en 2003 se lo trajo a España para dirigir el Centro Nacional de Epidemiología y coordinar la Unidad de Alerta y Respuesta Sanitaria, precedente del centro que lidera actualmente. Desde entonces, se ha mantenido en el cargo con cuatro presidentes y doce ministros de diferente signo.



Su experiencia lo avalaba: licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza y especializado en epidemiología por Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, este trabajador incansable desempeñó su profesión en Aragón antes de hacerlo a África, de donde regresó tras el encargo de la titular de Sanidad durante el último mandato de José María Aznar. Y fue precisamente la impericia de otra ministra popular durante la gestión de la crisis del ébola la que lo situó a él ante el micrófono, algo que no debería extrañar, pues Ana Mato no distinguía un tigre de un jaguar.



Desde entonces, ha sido el portavoz que le ha plantado cara a la gripe A, al zika o la listeriosis. Más que de escudero, ha ejercido de escudo, amortiguando los efectos de estas enfermedades en el Gobierno de turno. Sin aspiraciones de medrar en política y consciente del riesgo de abolladura, máxime cuando una pandemia es nueva y su impacto, desconocido. Los mismos que lo usaron para protegerse, ahora cargan contra él e incluso piden su cabeza. Sus rostros son distintos, pero responden a los mismos intereses que sus antecesores, aunque ahora los ataques se producen desde varios frentes.



Quería espantar el temor, acallar la alarma y evitar el catastrofismo, aunque eso lo llevaría a ser acusado de negacionista. Su rostro afable, su mensaje serio y su eficacia probada chocaron contra un virus extraño que se reveló como letal, de ahí sus errores en diferido, valga la expresión popular. Fernando Simón era un ciego que se adentraba en el claro, igual que ahora los iluminados se regodean la oscuridad.