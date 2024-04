La fiesta de la gabarra desde la ventana de Sumar: "Nos contagiamos de esta energía"

La campaña electoral vasca ha vivido este jueves, al menos en Bilbao, su día más atípico. De ello pueden dar fe en la segunda planta del número 24 de Paseo Volantín, justo al lado de la ría del Nervión. Allí está la sede de Sumar, con dos grandes ventanas que dan al paseo. Y eso, en este jueves raro, valía, literalmente, oro.

Tal como estaba previsto, la gabarra del Athletic ha atravesado el Nervión entre una multitud que esperaba entre cánticos y aplausos. Desde las ventanas de Sumar, este histórico día –enmarcado por cosas del destino en plena campaña electoral– se veía a pie de ría.

El paseo peatonal sobre el que está ubicado la sede de esta formación llevaba desbordado desde hacía ya varias horas. Nada indicaba que Bilbao, Bizkaia y el resto de Euskadi están estos días y a esta hora de campaña electoral. Ni banderas, ni actos, ni partidos. Sólo camisetas del Athletic.

Los candidatos, en su mayoría, escaparon este jueves de Bizkaia. No era para menos. Según cálculos del Gobierno vasco, y puede que incluso tirando por lo bajo, alrededor de un millón de personas dejaron sus ocupaciones de lado y se entregaron a lo que hace 40 años esta ciudad esperaba: gritar, llorar y abrazarse al paso de la gabarra.

Cuando todavía faltaban unas dos horas para que la barca con los jugadores del Athletic a bordo llegase a Bilbao –había salido sobre las 16.00 desde Getxo–, en la sede de Sumar probaban cómo mantener abiertas las pesadas ventanas que dan a la ría. Se encontraban allí varios militantes, casi todos con la camiseta del Athletic. Entre ellos estaba Alba García, candidata a lehendakari de esta formación de izquierdas.

Los nervios se hacían notar a medida que avanzaba la tarde y la gabarra se aproximaba. Hubo alguna que otra conversación sobre la campaña, pero poco. El tema era otro. El ambiente, también. Los que estaban abajo y miraban hacia este edificio descubrían una pancarta con el lema de Sumar y un "Zorionak Athletic" ("Felicidades Athletic").

La comitiva pasó por este punto del recorrido sobre las 19.00. El Ayuntamiento de Bilbao, donde les esperaban para un recibimiento oficial, ya estaba más cerca.

"Como bilbaína y athleticzale este día me parece muy especial. No había vivido nunca una gabarra y estoy contenta y emocionada", afirmó Alba García a Público. La gabarra había pasado pocos minutos antes por debajo de la sede y desde la calle se escuchaban aún los cánticos por el Athletic.

"Es bonito ver así a la gente. Nos contagiamos de esta energía", continuó la candidata de Sumar, quien remarcó en cualquier caso otro aspecto: "Me gustaría que esto se hubiera hecho también con el Athletic femenino. Como mujer, no puedo dejar de decirlo. No es un reproche para el Athletic. Sólo creo que también hay que hacerlo para las mujeres", subrayó.

Pradales rema junto a la gabarra

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, también se unió a esta histórica celebración, y lo hizo a bordo de la trainera de La Sotera, el equipo de remo al que perteneció y al que hoy sigue animando. Vestido con la camiseta del Athletic, Pradales remó por la ría junto al resto de traineras que participaron en esta travesía por la ría.

"Con nueve años pude acompañar a la gabarra con mi aita. 40 años después he vuelto a tener el honor de seguir este histórico acontecimiento con mi querida trainera de La Sotera. ¡Una experiencia que no voy a olvidar en mi vida!", escribió Pradales en Twitter. Luego marchó a Errenteria, donde encabezó un nuevo acto electoral.

"Más allá de la gabarra"

Conscientes de las dificultades que existirían este jueves, el resto de partidos optó por llevar sus actos a otros puntos de Euskadi. EH Bildu eligió Irun (Gipuzkoa) para celebrar un mitin con Arnaldo Otegi y la cabeza de lista por ese territorio, Nerea Kortajarena.

"Los límites, como el medio, son a menudo una ilusión. Pero la ilusión, la sonrisa, la esperanza, el positivismo, siempre vencerán ante quienes quieran azuzar el medio contra EH Bildu", afirmó Otegi.

Por su parte, la campaña del PSE ha girado este jueves en torno a la vivienda. Su candidato, Eneko Andueza, afirmó en Zumarraga que si el Partido Socialista continúa ocupando responsabilidades de gobierno –ahora está en coalición con el PNV– "los jóvenes van a seguir siendo un objetivo prioritario" en esta materia.

Elkarrekin Podemos llevó a Pilar Garrido, coordinadora de la formación morada; Roberto Uriarte, ex representante en el Congreso; y Miren Echeveste, candidata al Parlamento vasco en estas elecciones, a la plaza Biteri de Arrasate, donde centraron el discurso en torno a la economía social y el cooperativismo.

Asimismo, la candidatura de izquierdas que encabeza Miren Gorrotxategi lanzó este jueves un video en redes sociales, a modo de cómic, en el que apunta directamente contra EH Bildu y PSE, a quienes sitúa con las mismas ganas de llegar a pactos de gobierno con el PNV.

La respuesta de la coalición soberanista no tardó en llegar: Oskar Matute, diputado en Madrid, lamentó estas acusaciones y, en su lugar, llamó a la "unidad" de las fuerzas de izquierdas.

"Todos asumen ya que la única izquierda que puede ganar las elecciones en el País Vasco y liderar el cambio político es EH Bildu. La izquierda que suma y no resta", señaló el representante de la izquierda soberanista en un mensaje publicado en X (antes Twitter) a modo de respuesta a Pablo Iglesias, quien había difundido el cómic de Elkarrekin Podemos.

Sémper en Donostia

El PP vasco ha tenido este jueves la visita de Borja Sémper, vicesecretario de Cultura, y portavoz de la formación conservadora en Madrid. Aquí le conocen de toda la vida: Sémper es vasco y fue uno de los principales dirigentes de la filial de este partido en Euskadi.

En el mitin, que ha tenido lugar en el Abba San Sebastián Hotel de Donostia, ha compartido escenario con Javier de Andrés, candidato del PP a lehendakari. De Andrés venía desde Laudio, donde había estado a la mañana. Para entonces, en Bilbao ya había gente esperando la gabarra.