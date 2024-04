Miren Gorrotxategi: "Elkarrekin Podemos nunca va a favorecer un gobierno del PNV"

No hace falta deshojar margaritas. Si algo tiene claro en esta vida Miren Gorrotxategi, candidata de Elkarrekin Podemos-Alianza Verde, es que no le verán jamás dándole al botón del "sí" para apoyar a Imanol Pradales, candidato del PNV en estas elecciones vascas. Gorrotxategi plantea el juego en un esquema de izquierda-derecha, de justicia social o neoliberalismo made in Euskadi. En ese dilema, la respuesta de la coalición morada está ya escrita. Sólo falta saber si la falta de unión con Sumar no les juega una mala pasada. La cuestión, en ese caso, también está puesta sobre el papel: no hubo acuerdo, dice la candidata, porque Sumar "no quiso".