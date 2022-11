La Fiscalía General del Estado difunde una campaña contra la violencia de género por el 25N

La Fiscalía General del Estado ha difundido un vídeo contra la violencia de género por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el fragmento, protagonizado por varios hombres, los magistrados recuerdan que "avanzar en igualdad no es solo cosa de mujeres".

"Quien bien te quiere te hará reír", comienza el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que es seguido por Félix Pantoja, Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral; Alejandro Luzón, Fiscal Jefe Anticorrupción; Jesús Alonso Cristóbal, Fiscal de Sla Jefe de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional; o Francisco Jiménez-Villarejo, Fiscal de Sala de Cooperación Internacional.

"El compañerismo en igualdad es el único modo de querer", "No eres su dueño, quiérela libre", "No te equivoques, no es ella, eres tú", "El control es absolutamente incompatible con el amor" o "Hacerla de menos no te hace de más" son algunos de los mensajes manifestados por los jueces que han participado de la campaña.

De esta manera el Ministerio Público se suma a los mensajes en contra de la violencia machista. El Ministerio de Igualdad ha celebrado durante este día la XIX entrega de reconocimientos con motivo del 25N. Entre las distinguidas están la novelista Edurne Portela, la socialista María Teresa Fernández de la Vega o el escritor y activista Roy Fernández Galán.