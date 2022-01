Francia prohíbe las terapias de reorientación sexual y las considerará delito

El Parlamento de Francia ha aprobado este martes por unanimidad una proposición de ley para prohibir las "terapias de reorientación" sexual, que buscan imponer la heterosexualidad, y castigar con penas de tres años de cárcel y multas a quien las realice.



"Estas prácticas indignas no tienen cabida en la República. Porque ser uno mismo no es un delito, porque no hay nada que curar", ha aseverado el presidente de Francia Emmanuel Macron en su perfil oficial de Twitter, cuarenta años después de la despenalización de la homosexualidad en el

país.



El castigo aumentará a tres años de prisión y 45.000 euros de multa cuando se actúe sobre un menor o sobre una persona sobre la que se tiene autoridad o que sufre alguna deficiencia.

Por su parte, la ministra delegada de Igualdad de Género, Diverisdad e Igualdad de Oportunidades francesa, Élisabeth Moreno, ha manifestado en su cuenta oficial de Twitter que "las terapias de conversión, prácticas bárbaras de otra época, ya están prohibidas definitivamente" en el país, por lo que no hay "nada que curar".



Hacia la no discriminación

La medida, que ha sido aprobada con 142 votos a favor, el total de la Cámara Alta francesa, contempla sanciones de hasta dos años de prisión y multas de 30.000 euros cuando se altere la salud física o mental de la persona sobre la que se actúa.

Con la adopción de esta ley, Francia sigue los pasos de otros países como Alemania, Malta, a los que se sumarán en breve Bélgica, Holanda o el Reino Unido. En Canadá, los diputados aprobaron una propuesta parecida en junio. Se convierte, así, en el sexto país en prohibir la terapias de conversión a nivel nacional. En España sólo están prohibidas en Madrid, Murcia, Andalucía, Aragón y País Valencià. El resto de comunidades aún no tienen legislado nada en este aspecto.

El matrimonio homosexual ya es legal en 30 países, una lista a la que se suman una docena de estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos similares a los del matrimonio, pero sin esa denominación.