Podemos Galicia busca una salida al laberinto de tensiones de la dirección estatal con el proyecto de Yolanda Díaz

Podemos se debate estos días en Galicia entre la cabeza y el corazón. Le ocurre lo mismo que en tantos otros sitios de España, sí, pero sucede que Galicia es el terruño de Yolanda Díaz y la disyuntiva gana aquí en épica y en consecuencias. ¿Seguir al corazón y acudir el próximo al acto de Sumar a riesgo de agraviar a la cúpula estatal del partido, o actuar con pragmática razón y quedarse en casa? Dicho al modo de Shakespeare, ¿cuál es más digna acción del ánimo: sufrir las penetrantes flechas de la injusta fortuna, o tomar las armas y poner fin al torrente de calamidades con atrevida resistencia? En definitiva, ¿ser o no ser? Es decir, ¿Podemos o no podemos? He ahí la cuestión.

La ejecutiva de Podemos Galicia se encontraba reunida el jueves por la noche en Santiago para estudiar los escenarios posibles que se abren ante la falta de acuerdo entre la dirección estatal de la formación y la vicepresidenta segunda del Gobierno. Desde hace tres meses el coordinador autonómico de Podemos en la comunidad es Borja San Ramón, un joven ferrolano -Díaz también lo es- que ha trabajado codo con codo con ella en las últimas campañas electorales. San Ramón estará en Madrid el sábado para asistir al Consejo Ciudadano Estatal de la formación morada, que preside Ione Belarra y del que él que forma parte como máximo responsable en la comunidad autónoma. Aún no ha aclarado si al día siguiente irá al acto de sumar, y cuando se le pregunta por ello responde con leal equidistancia: "Me remito a lo que ha declarado nuestra secretaria general, Ione Belarra: Podemos quiere ir al acto y se está negociando para que se den las condiciones para hacerlo". "Yo espero que se llegue a un acuerdo y el domingo podamos estar todo el mundo" añade.

"Morir es dormir"

"Morir es dormir", decía el príncipe Hamlet en su monólogo en la obra de teatro homónima del dramaturgo y poeta inglés. Y en Podemos Galicia existe el mismo miedo que en otros lugares de España: "Ya es una tragedia que gobernando juntos, después de todo lo que hemos pasado y habiendo llegado unidos hasta aquí no seamos capaces de ofrecer una imagen conjunta de fraternidad y apoyo mutuo, que es lo que nuestro electorado nos reclama", señala un militante añejo de Esquerda Unida-Izquierda Unida, la formación que Díaz dirigió en Galicia durante casi doce años y que prefiere guardar su anonimato. "El peligro es que cuanto más tardemos en llegar a un acuerdo más difícil va a ser que lo alcancemos, y eso sí sería una tragedia al estilo de las de Shakespeare", alerta. "Acabaríamos con las esperanzas de millones de ciudadanos y de ciudadanas y abocaríamos a este país a un Gobierno de ultraderecha con Feijóo y Abascal desmontando todo lo que hemos logrado desde 2015". O sea, algo parecido a la reflexión que hacía Hamlet sobre los riesgos que derivan de la condición humana: "Considerar qué sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando hayamos abandonado este despojo mortal, es razón harto poderosa para detenernos".

Yolanda Díaz fue una de las protagonistas de la creación de la Alianza Galega de Esquerdas (AGE), quea principios de la década pasada unió a los nacionalistas de la Anova de Xosé Manuel Beiras, escindos del BNG, con la izquierda estatalista a la izquierda del PSOE. Díaz contaba con un asesor entonces desconocido, un joven politólogo que llamaba la atención tanto por su larga coleta como por su discurso directo, y contundente, y quien quizá pudo extraer de aquella campaña algunas de las ideas que luego armaron y auparon al movimiento del 15M en Madrid. En Galicia, AGE acabó derivando en En Marea, que en 2015 logró convertirse en la segunda fuerza autonómica tras el PP de Feijóo. Hoy En Marea ha desaparecido, Díaz no se habla con Beiras y las tensiones con Pablo Iglesias, que tampoco se habla con éste, son más que evidentes. En 2019, ella obtuvo el escaño por Pontevedra que hoy ocupa en el Congreso, uno de los dos que obtuvo la coalición de EU y Podemos en la comunidad bajo la marca Galicia en común.

"Se ha recorrido todas las sedes de Podemos en Galicia"

"Si Podemos Galicia no está en el acto de Sumar, ese espacio será ocupado por otros actores de Galicia", advierte Antón Gómez Reino, una de las personas más próximas a Díaz y quien ocupa el otro escaño de Galicia en Común en el Congreso, preside su Comisión de Trabajo y quien lideró la formación morada en la comunidad entre 2018 y 2022. El antecesor de Borja San Ramón ya ha anunciado que apoyará presencialmente a la vicepresidenta en el acto del domingo subrayando que lo hará "como diputado de Galicia en común". Gómez Reino entiende que la mayoría de la militancia de su partido apoya esa postura: "Yolanda siempre ha sido muy respetuosa y se ha coordinado con la dirección de Podemos en todas las campañas electorales, se ha recorrido durante años las sedes del partido y ha participado en nuestros actos como si fuera una militante más", añade.

Lo cierto es que no todo el mundo en Podemos Galicia piensa igual. Gonzalo Busqué, cabeza de la corriente Rexurdir que el pasado diciembre perdió las primarias del partido en Galicia contra San Ramón, asegura que están en "total desacuerdo" con la posibilidad de que Gómez Reino y San Ramón estén en la presentación de Sumar este domingo. "Sería un acto de deslealtad inadmisible puesto que supondría la impugnación de la posición de nuestro partido", advierte. "¿Quiere ésto decir que no queremos participar en este proyecto que encabeza Yolanda? ¡ Por supuesto que queremos ser parte del mismo! Pero no nos queremos callar ante el intento interesado de apagar la luz que encendió Podemos, y si alguien desde dentro no está de acuerdo, lo honesto es que lo proponga internamente y, si no encuentra reflejo en su posición, lo leal es que se vaya y no intente dinamitar el partido", sostiene.

El motor del sueño

Las razones encontradas entre el corazón y la cabeza ocupan a otras militantes y responsables de Podemos Galicia. Verónica Hermida, portavoz, secretaria de Política y Comunicación y coordinadora de la campaña de las municipales del 28 de mayo, asegura que confía en Ione Belarra para que finalmente exista un acuerdo y se pueda "apoyar el mejor proyecto para la ciudadanía, el que la ciudadanía quiere". "Hay una puerta abierta a la reconfiguración de nuestro espacio político para que podamos dedicarnos a lo importante, que es gobernar para la gente", añade. Aunque quizá la más expresiva de las fuentes que ha encontrado Público a la hora de preparar este artículo sea Isabel Faraldo, secretaria local de Podemos en A Coruña y concejala en el Ayuntamiento de la ciudad: "Soy Yolandista. Ella lo sabe de sobra. Yolanda es el motor que puede llevar a la izquierda de este país al lugar que hemos soñado durante tanto tiempo. Pero soy fiel a mi partido", sostiene.

En Hamlet, Shakespeare quiso transmitir la debilidad de la condición humana y las trágicas consecuencias que derivan de ella, ya sean estas debidas a la maldad, al orgullo o a trágicos errores involuntarios. Y el monólogo del príncipe terminaba con un llamamiento dirigido a Ofelia, su amada, que viene que ni pintado para culminar este texto con otra cita: "Espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones".