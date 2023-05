¿Quién ganó las últimas elecciones autonómicas?

El domingo 28 de mayo se celebran elecciones autonómicas. La carrera electoral está muy reñida entre el bloque de la izquierda y el de la derecha. El PSOE aspira llegar a la cita con la posibilidad de revalidar sus gobiernos actuales. El PP, en esta ocasión, solo tendrá que defender la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid.

En las pasadas autonómicas, que tuvieron lugar en 2019, el PSOE arrasó prácticamente en todas las regiones. No obstante, eso no le permitió gobernar en todas ellas, debido a que la suma de escaños no era suficiente para alcanzar la mayoría absoluta. Los socialistas sí que consiguieron la mayoría absoluta por su propia cuenta en Castilla-La Mancha, Extremadura. En cambio, en Aragón, Asturias, La Rioja, País València tuvo que apoyarse en otras fuerzas progresistas para configurar su gabinete.

A pesar de no ganar las elecciones de 2019, Isabel Díaz Ayuso sí que pudo gobernar, al ser la segunda fuerza, y contar con el apoyo de Ciudadanos y Vox. En Murcia, los populares sí que fueron la formación más respaldada. Fernando López Miras emuló el Ejecutivo conformado en Madrid.

Cabe recordar que en 2021 ambos gobiernos del PP se tambalearon ante las noticias de una moción de censura. López Miras pudo salvar los muebles ante la censura planteada por PSOE y Ciudadanos, ya que fue capaz de convencer a tres de los seis diputados de los naranjas. Ayuso, por su parte, se adelantó al convocar elecciones anticipadas. La dirigente madrileña consiguió unos grandes resultados, al obtener 65 escaños, lo que le permitió volver a gobernar con el apoyo de la extrema derecha.

Si bien es cierto que en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco adelantó elecciones, en las que ganó y pudo gobernar con el respaldo de Vox, no incurrirán en las elecciones del 28M, ya que sus Estatutos se lo permiten. Por otro lado, Emiliano García-Page teme perder la mayoría absoluta y ceder la región a los populares. En Extremadura, los socialistas vuelven a partir con ventaja pero esta vez tendría que contar con la ayuda de Podemos.

En Navarra, la socialista María Chivite podría presidir la región si consigue reeditar el actual pacto con Podemos y Geroa Bai. Una situación diferente a la de La Rioja, donde los populares podrían arrebatar el Gobierno a el PSOE. En la Generalitat Valenciana, Illes Balears, Canarias o Aragón las encuestas apuntan una situación de empate técnico.