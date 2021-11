El Gobierno excluye el Fondo Covid y la financiación autonómica de los temas a tratar en la Conferencia de Presidentes

Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, ha explicado que no está previsto que se aborde la reforma del modelo de financiación autonómica y el Fondo Covid en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en la isla de La Palma. Varias comunidades autónomas habían solicitado el tratamiento del tema en la reunión, en la que se tratarán finalmente tres asuntos principales: la cooperación en materia de Protección Civil, los fondos europeos y la reforma del Reglamento.

El Gobierno ha decidido no incluir la financiación autonómica y el Fondo Covid debido a que, por el momento, no hay un acuerdo entre las propias comunidades autónomas, según ha argumentado Rodríguez. "Lo más importante es que queremos hablar solo de acuerdo, no de aquellas cuestiones que no compartimos, y son muchas más las cuestiones que nos unen", ha dicho la portavoz del Gobierno.

La ministra ha apuntado que algunos consejeros autonómicos han elevado esta petición de tratar la financiación autonómica y el Fondo Covid en esta reunión. Aún así, asegura que la posición del Gobierno es alcanzar un consenso previo para poder llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo, las comunidades y las formaciones políticas en su posterior tramitación parlamentaria, según ha informado Europa Press.

Rodríguez ha hecho hincapié en la preferencia del Gobierno a abordar asuntos en los que haya un acuerdo como es el caso de la cooperación en materia de Protección Civil, la reforma del Reglamento de la propia Conferencia de Presidentes, y los fondos europeos, que serán los grandes temas que se abordarán en la Conferencia de Presidentes de principio de año. Aun así, ha incidido en que por el momento no se ha cerrado el día concreto en el que se celebrará el foro.

En la cumbre preparatoria de la Conferencia de Presidentes solo se ha ausentado Euskadi. Por otro lado, la consejera de Catalunya sí ha acudido, pese a que Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, no fue a la última Conferencia de Presidentes.