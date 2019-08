La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha confirmado este lunes al presidente del Parlamento regional su apoyo a la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso. Monasterio ha avisado de que aunque no asumen el programa pactado por PP y Cs de 155 puntos, estos partidos si tendrán que asumir el de Vox y ha asegurado que desde la oposición estarán vigilantes para que se cumplan los puntos del acuerdo en materia de "bajada de impuestos, dejar de despilfarrar en entes, la protección de la familia e incentivar la natalidad".



"Nosotros no asumimos el programa de los 155 puntos, pero ellos sí van a asumir el nuestro", ha asegurado en rueda de prensa en la Asamblea de Madrid tras el encuentro mantenido con el presidente de la Cámara, Juan Trinidad.

Una "férrea oposición"

La líder de Vox ha reafirmado la "férrea oposición" que hará al gobierno de coalición y ha criticado al futuro gobierno de coalición entre PP y Cs por crear "nuevos sillones" al sumar más consejerías. "No queremos estar en un gobierno que no sólo se reparte sillones, sino que crea nuevos sillones. Nosotros no somos partidarios de un gobierno que pasa de nueve a trece consejerías", ha dicho Monasterio, que ha denunciado el "gasto" que supone para los madrileños.



"Creemos que hacemos mejor papel en la oposición vigilando lo que hacen PP y Ciudadanos. Vamos a exigir el cumplimiento de nuestras medidas", ha recalcado en relación al documento que presentó el pasado jueves para desbloquear la investidura y que finalmente aceptaron de manera verbal tanto los populares como el partido naranja.

Los puntos de ese documento, que rebaja las exigencias iniciales de Vox, se unirán a las 155 medidas acordadas entre PP y Ciudadanos en su pacto de gobierno, a las que el partido de Monasterio no se ha adherido porque "no está de acuerdo" con algunas de ellas.

La portavoz regional de Vox espera que "en los próximos meses y años de legislatura se respeten" los puntos del acuerdo que ha incluido su formación.

Bajada de impuestos, reducción de la deuda, "dejar de despilfarrar" en entes públicas, protección de la familia, incentivar la natalidad, controlar la inmigración "ilegal" y defender la libertad en la educación son las líneas generales de las exigencias planteadas por Vox.