El Gobierno no tira la toalla y confía en aprobar los decretos: "Estamos negociando"

A poco más de 24 de horas de las votaciones sobre los primeros decretos del Gobierno, PSOE y Sumar no tienen todavía asegurados los votos necesarios para sacarlos adelante. En Moncloa, no obstante, no tiran ni mucho menos la toalla y confían en que haya acuerdos, especialmente con Junts: "Estamos negociando", insisten fuentes del Ejecutivo.

"Confiamos en tener el apoyo de los distintos grupos para poder aprobar estos decretos. Lo verdaderamente importante es el contenido", ha destacado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la habitual rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. La portavoz no ha querido entrar en mayores detalles sobre las conversaciones.

Tampoco sobre la propuesta concreta de Junts de multar a las empresas que no vuelvan a Catalunya. Esa sería una de las condiciones del partido que lidera Carles Puigdemont para apoyar los decretos. Tanto Alegría como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se han remitido a señalar que este Gobierno siempre "otorgará la máxima garantía jurídica a las empresas".

Es una manera de evitar pronunciarse de forma clara sobre esta exigencia de Junts. En Moncloa prefieren medir sus palabras puesto que todavía se negocia con el partido catalán. Cualquier declaración polémica podría dar al traste con el objetivo del Gobierno, que no es otro que aprobar los decretos.

"Confiamos plenamente en poder aprobar los decretos. Para ello es importante hablar con todos. El PP tendría que acostumbrarse un poco más al diálogo. Este Gobierno siempre ha tenido predisposición para hablar, máxime cuando se trata de medidas que benefician a la ciudadanía de este país", ha añadido Alegría al ser preguntada sobre el papel que podría tener el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.

Aparte de Junts, el Gobierno de Pedro Sánchez también se ha encontrado con los avisos de Podemos. En su caso, por la reforma de los subsidios por desempleo. La fuerza morada critica que se haya incluido un recorte para las personas paradas mayores de 52 años, algo que desde el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz niegan.