El Gobierno pide al PP que retire su recurso ante el TC: "Han ido demasiado lejos"

"Han ido demasiado lejos". Es el mensaje de advertencia que manda este jueves el Gobierno de Pedro Sánchez al PP. Ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el encargado de "pedir" a los populares que retiren el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) y que mantuvo en vilo al Congreso durante la jornada de este jueves. El lunes volverá a reunirse este órgano.

"El PP está tensionando las instituciones democráticas, el Congreso, el Senado y el TC retorciendo la ley con un recurso que pretender que ocurra algo que no ha ocurrido en 40 años de democracia, que se pare una votación democrática", ha afirmado Bolaños ante los medios.

Para Bolaños, el resultado del recurso "es impredecible". "No quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia", ha afirmado. En Moncloa son tajantes en mostrar que "no se puede permitir que haya nada que pueda parar una votación democrática en un parlamento". "Han ido demasiado lejos, han de retirar el recurso y evitar que esto vaya adelante", ha insistido.

Bolaños no ha querido aventurar escenarios sobre qué pasaría si el PP no retira el recurso y además el TC lo acepta. "No me puedo ni imaginar que se pare una votación. Serían impredecibles las consecuencias para la democracia. El PP tiene la responsabilidad de retirar ese recurso y lo tiene que hacer hoy mismo", ha añadido al respecto.

Preguntado el ministro sobre quién está el frente de este "complot" que denunció este jueves Sánchez desde Bruselas, Bolaños ha destacado que si es el señor Feijoo quien encabeza esta operación, "malo". "Si obedece a los elementos más extremistas, peor", ha afirmado.