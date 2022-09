El Gobierno responde a la carta del PP sobre el CGPJ: "Es un intento de aparentar de cara a la galería"

No hay avances en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pese a las reprimendas de su presidente, Carlos Lesmes, el pasado miércoles y la carta enviada este viernes por el PP al Gobierno, las posiciones siguen sin moverse. Para Moncloa, que durante toda la semana ha venido denunciando las "estratagemas" y "excusas" de los populares en este asunto, el escrito remitido hoy es "un intento de aparentar de cara a la galería" que quieren renovar el órgano judicial.

Así se ha expresado desde Logroño el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en respuesta al documento enviado por el responsable de las negociaciones en el PP, Esteban González Pons. "Seamos serios. Si quisieran, me llamarían por teléfono y lo renovaríamos en una tarde", ha afirmado Bolaños, que ha reiterado que el partido de Alberto Núñez Feijóo lo que tiene que hacer es "cumplir la ley".

Para el Gobierno, los populares les han enviado "11 folios llenos de "excusas y condiciones". "O se está con el Estado de Derecho o se está insumiso a la ley y la Constitución", ha dicho Bolaños al líder del PP.

Feijóo envió una carta a Lesmes

En la carta que Pons ha enviado a Bolaños los populares instan al Gobierno a sentarse a negociar la renovación del CGPJ pero exigen que se haga conforme a sus criterios para que no sea "un mero reparto de cuotas": que las negociaciones tengan lugar en las Cortes Generales, que no se propongan por el turno de juristas a jueces que no hayan sido respaldados por sus compañeros, que sean los vocales quienes elijan al presidente del Consejo y que simultáneamente al proceso de renovación del CGPJ se presente una proposición de ley para reformar el sistema judicial en su conjunto.

"Por nuestra parte, como te he dicho, la mano está tendida", finaliza la misiva que el vicesecretario de acción institucional de Génova ha hecho llegar al Ministro de la Presidencia este viernes a las ocho de la mañana. No ha sido la única carta que han enviado los populares porque Núñez Feijóo también ha escrito a Carlos Lesmes, tras la reprimenda del pasado miércoles.

"Le he trasladado que esta formación no está bloqueando las instituciones, sino que intenta dignificar las instituciones", explicó el líder del PP. Lesmes pidió el pasado miércoles que PP y PSOE acordasen la renovación del CGPJ "con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones".

En un acto en Tarragona, Feijóo ha dicho esta viernes lo único que le interesa al Gobierno el controlar el Constitucional y que busca "echarle la culpa al PP" de que no haya renovación.



Carta también a Bruselas

Fuentes del PP aseguran también que han informado "por carta" a la vicepresidenta Jourová y al comisario Reynders de la situación actual de la Justicia española y de la propuesta de acuerdo remitida al Gobierno. "A ambos dirigentes comunitarios les hemos manifestado nuestra vocación de avanzar en la despolitización del sistema judicial, de acuerdo a los parámetros fijados por parte de la Comisión", dicen las mismas fuentes.