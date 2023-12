Goteo de dimisiones en Podemos Madrid: desde Jesús Santos hasta Roberto Sotomayor y Carolina Alonso

La ruptura con Sumar no solo ha provocado la llegada de Podemos al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, también la salida a cuentagotas de miembros del partido en Madrid. Tras la renuncia de Roberto Sotomayor, los dos candidatos que presentó Podemos a las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28M han abandonado la formación.

El que fuera candidato a la Alcaldía de Madrid, Sotomayor, ha anunciado este lunes que deja sus cargos en el partido por la "bunkerización" de la dirección estatal y su renuncia "a un frente amplio" con Sumar.

"He querido recuperar, fortalecer y remontar el proyecto en mi ciudad pero es evidente que el partido dejó de tener confianza en mí hace algunos meses. Las diferencias son palpables. El destrozo que se ha ocasionado en Madrid será muy complicado de recuperar. Era justo lo que yo no quería. Quizás nos haya faltado más comunicación, más cariño y probablemente algo más de mesura y cuidados. Pido perdón por mis errores si alguien en algún momento se sintió ofendido", ha expresado en una carta.

En el comunicado, Sotomayor ha señalado que cree firmemente en los "frentes amplios", más en Madrid donde, a su juicio, "es imprescindible llegar a todos los acuerdos posibles para acabar con el PP". "El municipalismo debería de ser prioritario en nuestro espacio si queremos construir algo de futuro. Y yo no veo que esa apuesta se haga de verdad. Mis discrepancias con la dirección de este partido hacen que hoy me retire de todo esto y me vuelva a lo que yo más a gusto me encuentro: el trabajo con los colectivos sociales y más en concreto, la lucha contra el sector del juego", apunta.

Sotomayor se había presentado hace un mes a las primarias del partido en la capital tras la dimisión de Luis Nieto como portavoz municipal. Pero la dirección estatal de Podemos no ha querido abrir el proceso de votación interna porque "no era el momento", según fuentes del partido.

El exaspirante a la Alcaldía de Madrid critica que prácticamente ya no se consulta ninguna decisión importante, "ni siquiera la de salirse del Grupo Parlamentario de Sumar en unos momentos trascendentales para nuestro país, con una extrema derecha desatada en nuestras calles".

La estrategia estatal "ha renunciado a los territorios y a la construcción de un Frente Amplio", según Sotomayor

"Esta última decisión es otro paso más de una estrategia estatal que ha renunciado a los territorios y a la construcción de un Frente Amplio. Es incomprensible que los miembros de un órgano de dirección se enteren antes por Canal Red de esta noticia y que no hayan sido consultados los inscritos previamente con una pregunta clara. Y es precisamente aquí donde mantengo la diferencia política más importante: la renuncia al Frente Amplio y la doble militancia", explica.

Sotomayor también ha lamentado que la dirección estatal de Podemos en vez de influir en Sumar haya decidido "confrontar directamente como si de un campeonato por saber quién se quedará con el espacio se tratara". "De esta manera perdemos todos, Sumar, Podemos, y el país que, a través de los millones de votantes progresistas que siguen creyendo en esa izquierda valiente y transformadora ven con ojos atónitos todo lo que está ocurriendo. Se rompen ilusiones y esperanzas por poner por encima egos personales", concluye.



Carolina Alonso también se desvincula de Podemos

En la misma jornada, la exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Carolina Alonso ha anunciado que deja la estructura orgánica y su participación el partido.

La exportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Carolina Alonso durante un acto en Madrid, a 31 de marzo de 2023. — Alberto Ortega / Europa Press

"Hay motivos políticos, orgánicos y personales para tomar esta decisión, pero el principal es que he llegado a la conclusión de que es imposible poder ser siquiera una minoría crítica y no quiero contribuir a la desunión que ya nos está asolando. Ganar dividiendo no es ganar y yo no comparto el rumbo actual del partido, son demasiados meses de malos tragos absolutamente innecesarios", ha indicado.

La exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid se ha referido también a la ruptura con Sumar. "No comparto la línea política de la dirección Estatal, no estoy de acuerdo con este cambio de rumbo del partido que es copernicano. No comparto que hayamos renunciado a construir un Frente Amplio ni que celebremos romper con Sumar, cuando es evidente que es un fracaso del espacio en su conjunto y

que, además, se haga sin debate político previo en el Consejo Ciudadano Estatal, sin una consulta explícita a las bases y que nos tengamos que enterar de todo ello por Canal Red en exclusiva", ha criticado.

"He intentado dar cauce a todo esto de manera interna abriendo debates para una reflexión colectiva, porque no creo en las salidas individualistas de proyectos colectivos, pero reconozco que me ha sido imposible. Desgraciadamente me he encontrado un muro infranqueable y con más agresividad de la esperada, y lo siento de corazón, no por mí, sino por gente como Roberto o Alejandra que se han encontrado con más ataques de los previstos y, por supuesto, inmerecidos", ha añadido.

Jacinto, de candidata a la Asamblea a dejar la política

La que fue candidata de Unidas Podemos para la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto anunció el pasado octubre que dejaba todos sus cargos del partido y abandonaba la política para volver a su actividad profesional como abogada especializada en el derecho a la vivienda.

Con la confirmación de la marcha de Roberto Sotomayor, los dos candidatos de Podemos en Madrid en las elecciones autonómicas y municipales que se celebraron hace tan solo unos meses han abandonado la disciplina del partido.

Con la firma del acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar, Jacinto pasó a ser portavoz de Vivienda del partido de Yolanda Díaz en la campaña electoral del 23 de julio. En su despedida, la exportavoz de Podemos en la Asamblea ya mencionó las tensiones entre ambas formaciones. "Las dinámicas internas de los partidos y coaliciones son necesarias para su funcionamiento democrático, pero no deben ahogar el debate propositivo ni desplazar el papel que juega la sociedad civil como garantía y motor en una democracia avanzada que debe ser construida entre todas, todos los días, desde muchos lugares".

Luis Nieto dejó su cargo para que se abran primarias

Otro de los mencionados en estos mensajes de despedida es el del exportavoz de Podemos Madrid, Luis Nieto Pereira, quien presentó el pasado noviembre su dimisión ante los Círculos del partido en la capital para que se abran una primarias a la vista de que la Secretaría estatal no había "puesto a su disposición las herramientas organizativas que lo hicieran posible".

Nieto: "No se me había pasado por la cabeza que no pudiéramos abrir un proceso de primarias"

"Yo creo en la democracia interna y en la participación de la militancia. Por eso no se me había pasado por la cabeza que no pudiéramos abrir un proceso de primarias donde cualquier militante de Madrid, que quisiera, se pudiera presentar a la Portavocía y yo tendría el compromiso de asegurar que se hiciera de forma democrática y entregarle la responsabilidad a la persona que eligiera la militancia", ha indicado.

Jesús Santos dimitió por "diferencias enormes"

Jesús Santos, ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, anunció el pasado martes en una carta publicada en sus redes sociales que abandonaba Podemos por sus discrepancias con la línea política adoptada por la dirección del partido morado respecto a Sumar.

"Mis diferencias políticas con el núcleo dirigente de Podemos son hoy enormes. Basta ver cómo he practicado la política estos años en mi municipio y cómo lo han hecho ellos para constatar que vemos las cosas de manera diferente", afirmó Santos en su carta abierta.

La excandidata a la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto, el excandidato a la Alcaldía Roberto Sotomayor, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el exsecretario general de Podemos Madrid Jesús Santos. — Fernando Sánchez / Europa Press

"Especialmente durante este último año, los caminos que hemos emprendido en los hechos son diametralmente opuestos", añadió tajante. Santos, que seguirá liderando la formación municipalista Ganar Alcorcón, explicó también que las "últimas y más notorias discrepancias" con Podemos están relacionadas con la política llevada a cabo por el partido morado con respecto al proyecto liderado por Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda del Gobierno.

Santos: "La negativa del núcleo morado a participar en Magariños se hizo en base a una profecía autocumplida"

"La negativa del núcleo morado a participar en Magariños –el acto de presentación de Sumar– se hizo en base a una profecía autocumplida que ha terminado con un choque total e incomprensible para la amplia mayoría de la población", añadió el dirigente.

La salida de Santos, secretario general en Madrid, los dos candidatos a las municipales y autonómicas, el portavoz territorial y la portavoz en la Asamblea confirman un goteo de dimisiones que han dejado a la formación morada sin su base en la capital por las discrepancias con la dirección estatal en sus relaciones con Sumar, entre otras razones.