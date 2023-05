Alejandra Jacinto: "Un gobierno progresista en Madrid tiene que tener la entereza para revertir 30 años del PP"

Alejandra Jacinto (Madrid, 1989) lleva unas semanas siendo la cabeza de lista de una candidatura electoral y ya sabe lo que es rebelarse contra las encuestas. La abogada y activista por el derecho a la vivienda aspiraba a la unidad de la izquierda transformadora en la Comunidad de Madrid , a construir un espacio que comprendiera al Más Madrid de Mónica García, pero también a la sociedad civil organizada y a los sanitarios, taxistas y profesionales y defensores de los servicios públicos que enfrentan al modelo privatizador del Partido Popular. No pudo ser. Más Madrid rechazó la candidatura única, algo que Jacinto no comparte y lamenta, pero finalmente sí que se construyó una alianza entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde en la región . Para Jacinto, aunque "las encuestas son encuestas", cualquier buena noticia para las izquierdas pasa por que su candidatura obtenga un buen resultado el próximo 28M. En el mejor de los casos, porque se daría la posibilidad de un cambio histórico en Madrid para conformar un gobierno de coalición progresista; en el peor, porque la entrada de Podemos-IU-AV a la Asamblea (algo que las encuestas, de momento, no garantizan) podría impedir una mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. De las encuestas, de la gestión de Ayuso, de la izquierda madrileña y, también, de Yolanda Díaz, habla Alejandra Jacinto en esta entrevista con Público , a apenas unos días de que arranque oficialmente la campaña electoral de las municipales y autonómicas.

Se han publicado varias encuestas que apuntan a que si Podemos-IU-AV no entra en la Asamblea, Ayuso tendría prácticamente la mayoría absoluta garantizada. ¿Cómo afrontan estas elecciones y cuál es el objetivo de su candidatura?

"Nuestra candidatura es el voto decisivo para que haya un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid"

Bueno, tenemos claro que las encuestas son encuestas y que muchas de ellas tienen una intención que subyace detrás, que pasa por decir eso de que parece que Ayuso va a tener mayoría absoluta. Nosotras lo que tenemos absolutamente claro es que la candidatura de unidad entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde es la llave para que haya un Gobierno progresista de la Comunidad de Madrid. Incluso en la hipótesis que dicen las encuestas, algunas establecen que Ayuso podría tener mayoría absoluta, también somos la llave para impedir esa mayoría absoluta.

Por lo tanto, nuestra candidatura es el voto decisivo para que haya un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid y, subsidiariamente, en el caso de que estas encuestas tuvieran razón para que Ayuso, que ha causado tantísimo daño en la Comunidad de Madrid, no tuviera mayoría absoluta.



La última vez que hubo elecciones en Madrid la participación fue histórica, pero la derecha salió reforzada. ¿Ve posible un cambio en el gobierno de esta región? ¿A qué cree que se deben tantos años de hegemonía del PP en Madrid?

"30 años con políticas del Partido Popular han supuesto desigualdad y muchísimo daño"

Va a haber un cambio de Gobierno y estoy convencida de que va a haber un Gobierno de coalición de izquierdas. Creo que lo necesitan los madrileños y las madrileñas después de casi 30 años con políticas del Partido Popular, que han supuesto desigualdad y que han supuesto muchísimo daño. Y creo que los resultados de las elecciones anteriores tienen mucho que ver con el contexto concreto en el que se produjeron. Un contexto que hay que recordar que estábamos azotados por la pandemia y un contexto en el que Isabel Díaz Ayuso prácticamente no había puesto en marcha ningún proyecto legislativo, no había gobernado, no había hecho nada más allá de la Ley del Suelo, que, de hecho, la tenemos recurrida en los tribunales.

Ahora, creo que dos años después Madrid ha podido vivir en sus carnes lo que ha significado la falta de gestión de Isabel Díaz Ayuso y ha significado daño. No hay más que darse una vuelta por San Fernando de Henares para poder comprobarlo, hablar con cualquier taxista que te cuenta cómo Ayuso está favoreciendo la competencia desleal precisamente de las VTC con respecto al sector del taxi o ir a cualquier centro de salud, hablar con cualquier sanitario, hablar con cualquier paciente, con cualquier usuario de la sanidad pública. Pero también podemos hablar con cualquier joven en esta comunidad que ve cómo los precios de la vivienda están absolutamente por las nubes como consecuencia de tantos años de fomento de la política especulativa por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Creo que el contexto es diferente. También sé, porque lo dijo Isabel Díaz Ayuso, que ella en las elecciones anteriores tuvo mucho voto prestado, que es un voto que ahora no se va a realizar, no se va a producir, y yo estoy convencida de que podemos poner en marcha el primer Gobierno de coalición progresista que necesitan los madrileños y las madrileñas; y para eso nuestra candidatura es la llave. Sólo si Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde estamos fuertes y tenemos un buen resultado en los próximos comicios, habrá cambio.



Usted siempre ha defendido que la batalla política contra la derecha en Madrid no la pueden dar solo los partidos, sino que hay que activar a la sociedad civil organizada. ¿Se ha logrado este objetivo? ¿Está la sociedad civil organizada activada y preparada para el 28M?

"Si hay que decidir entre resignación y esperanza, hay que elegir esperanza"

Desde luego, desde nuestra fuerza política y desde nuestra candidatura lo estamos haciendo, lo estamos impulsando. Efectivamente, yo creo que más allá de las confluencias entre diferentes partidos, es imprescindible que la confluencia que se desea sea una confluencia social con todos los sectores organizados de la sociedad civil que son, además, los que tienen la mejor hoja de ruta y el mejor proyecto de región que necesita Madrid. Por eso, yo que vengo de la sociedad civil organizada, de los movimientos de lucha por el derecho a la vivienda, no entiendo como compartimentos estancos la lucha institucional y la lucha en las calles.

Creo que solo con darnos esa confluencia entre ambos espectros, que no dejan de ser dos caras de la misma moneda, podemos hacer un cambio en la Comunidad de Madrid. Y creo que lo estamos viendo, que las movilizaciones que ha habido este año en defensa de la sanidad pública, las movilizaciones del sector del taxi, las movilizaciones de los vecinos de San Fernando de Henares, las movilizaciones en favor del derecho a la vivienda, creo que demuestran que hay un pulso de cambio y que ese cambio se puede llegar a producir el próximo 28 de mayo. Si hay que decidir entre resignación y esperanza, hay que elegir esperanza.

¿Qué balance hace de la gestión de Ayuso durante estos años?

"La gestión de Ayuso ha sido absolutamente catastrófica"

Una gestión absolutamente catastrófica y catastrófica por los resultados catastróficas, por las consecuencias. Estamos viendo cómo en estos meses estamos acostumbrados a escuchar la "ayusada" de la semana y ver cómo la última ocurrencia de Isabel Díaz Ayuso marca la agenda. Y eso sucede porque ella no puede hablar de Madrid porque si hablamos de Madrid nos vamos a los datos, vamos a la situación cotidiana y concreta, resulta que es una situación catastrófica para los madrileños en el día a día.

Yo como madre que no he podido llevar a mi hija a una escuela infantil pública porque no hay escuelas infantiles públicas suficientes o ahora también con la ola de calor que estamos padeciendo todos vemos como no hay alternativas para llevar a nuestros hijos a los parques porque arden los toboganes... Todo eso, estas cuestiones tan cotidianas tienen que ver con la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Pero también, si nos vamos a la situación de las residencias de mayores, ya no es sólo que ordenaran no trasladar a hospitales a 7.291 personas mayores durante la pandemia; es que a día de hoy siguen dando comida podrida en las residencias a nuestros mayores. Creo que salvo que seas un tío Gilito protegido ultra protegido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, salvo que seas una fortuna de más de un millón de euros, no te interesa en nada la política ni la gestión de Ayuso.

Como ha mencionado, dos de los puntos calientes en esta legislatura han sido la sanidad y las residencias, ¿cómo es el modelo que ustedes defienden?

"Los gobernantes que tenemos en la Comunidad de Madrid no creen en lo público"

El modelo que nosotros defendemos es un modelo digno, es un modelo justo. Si hablamos de sanidad hablamos, hay un problema que es que los gobernantes que tenemos en la Comunidad de Madrid no creen en lo público. Entonces, como no creen en lo público, es muy difícil, ya no sólo defender el sistema público de salud, sino que trabajan de forma reiterada, de forma absolutamente consciente, para desmantelarlo. El dato más revelador es que, a día de hoy, hay un 38% de madrileños que se han visto obligados, abocados a tener que contratar un seguro médico privado. Y esto no es una decisión en libertad. Esto no es porque una persona se levanta por la mañana y piensa "no tengo otra cosa que hacer, me voy a contratar un seguro médico privado". Esto es porque tenemos una presidenta que es la mejor comercial del Grupo Quirón y que trabaja más activamente porque mejor su cuenta de resultados, que por garantizar la sanidad pública.

Nuestro modelo de sanidad pública, evidentemente, no sólo que se defienda con respecto a lo que hay, sino que mejore. ¿Y qué significa que mejore? Pues significa incluir prestaciones que a día de hoy no se prestan desde la desde el sistema sanitario público. Me refiero a, por ejemplo, incluir las gafas de forma gratuita; a, por ejemplo, incluir el dentista de forma gratuita; a, por ejemplo, incluir la fisioterapia para que todas esas personas que tienen dolores puedan encontrar un fisioterapia cuando acuden a su centro de salud. Y desde luego hay un problema que es gravísimo, que es todo lo que tiene que ver con la salud mental. La salud mental es un derecho y, por tanto, desde las instituciones públicas se debe velar, se debe proteger ese derecho. La salud mental no puede ser un Orfidal, ni puede ser una situación en la que las personas tengan que buscarse por Google el psicólogo más barato, a una media de setenta euros por consulta.

La realidad en la Comunidad de Madrid es que tenemos el mayor número de psicólogos con respecto al resto de comunidades. Hay doce mil psicólogos en la Comunidad de Madrid, pero de esos doce mil psicólogos sólo 295 son psicólogos públicos, psicólogos que te pueden atender en la pública. Necesitamos, evidentemente, incrementar el número de psicólogos y que el plazo de atención no supere una semana. Y si hablamos también de sanidad, yo creo que una cuestión estructural que, desde luego, está pendiente y que sólo una fuerza política común cómo Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde podríamos acometer —porque estaríamos dispuestos, desde luego, a dar la batalla, a pesar de que nos acusarán de ruido y determinados elementos— es que hay que revertir las externalizaciones. Externalizaciones que a día de hoy nos cuestan un ojo de la cara a los madrileños y las madrileñas para apostar, para poner todos los huevos de la cesta, en la pública.



La ley de vivienda se ha desbloqueado y todo apunta a que pronto será una realidad. Como activista por el derecho a la vivienda, y también como candidata, ¿qué propone para resolver el problema de la vivienda en Madrid, sobre todo ahora que van a tener un marco legislativo más amplio con esta norma?

"La política de vivienda de la Comunidad de Madrid no la puede seguir marcando idealista"

La principal preocupación de los madrileños y las madrileñas a día de hoy es la falta de acceso a la vivienda, y no me extraña, no hay más que meterse un idealista para darse cuenta. La política de vivienda de la Comunidad de Madrid no la puede seguir marcando, efectivamente, idealista. Queremos que bajen los precios de los alquileres y para que bajen los precios de los alquileres es urgente poner en marcha varias cuestiones: la primera es aplicar la ley de vivienda estatal en Madrid hasta sus últimas consecuencias. Es imprescindible poder hacerlo. La segunda es duplicar el número de viviendas públicas, el número de viviendas de titularidad pública que no puedan ser vendidas a fondos de inversión que tengan una calificación permanente hasta llegar a las 50.000 en la próxima legislatura. Y la tercera es que cuando hablamos de derechos hay que crear instituciones que respaldan esos derechos.

Igual que en materia sanitaria para garantizar la sanidad hay hospitales, igual que hay colegios para garantizar la educación; necesitamos instituciones que velen y que garanticen el derecho a la vivienda.

Y en ese sentido queremos crear la inmobiliaria pública madrileña, que es una inmobiliaria, una institución que lo que hace es dar la seguridad que el mercado a día de hoy no da, tanto a los caseros como a los inquilinos. Para que todos aquellos caseros, todos aquellos pequeños caseros que quieran poner sus viviendas en alquiler a un precio justo, puedan hacerlo con una serie de incentivos. Y para que todos sus inquilinos puedan disfrutar de viviendas en alquiler a precios razonables. Estos son, digamos, los tres elementos que pensamos que son más urgentes y que desde luego será lo primero que hagamos cuando lleguemos al Gobierno de la Puerta del Sol, el próximo 28 de mayo.

Pero hay otros elementos que siguen estando encima de la mesa y que también que hay que abordar, por ejemplo, la amenaza que supone a día de hoy la proliferación de la vivienda turística. Tenemos que limitar el número de viviendas turísticas que se pueden instalar en la Comunidad de Madrid y que están azotando nuestros barrios y convirtiendo los barrios en lugares absolutamente invivibles para sus vecinos y para sus vecinas. Y, desde luego, hay que prohibir que en la Comunidad de Madrid se siga pudiendo venir a especular. Por ello, planteamos prohibir la compra de vivienda a especuladores no residentes en la Comunidad de Madrid.



Más Madrid rechazó una coalición con ustedes y ahora hay dos listas de la izquierda transformadora ¿Puede un espacio progresista dividido derrotar a la derecha en la Comunidad de Madrid?

Efectivamente, Más Madrid ha rechazado la posibilidad de concurrir de forma unitaria a estas elecciones. Es una decisión que yo no comparto, que lamento y que me consta que ha decepcionado a muchos votantes, a muchas personas progresistas en esta región que querían que hubiera unidad. Más Madrid no ha querido, a pesar de que yo misma se lo he ofrecido a Mónica García en muchas ocasiones; además, no sólo se le ha ofrecido en términos electorales, sino en el trabajo cotidiano en la Asamblea de Madrid. Muchas de las iniciativas que hemos presentado, yo misma o mis compañeros, las hemos intentado siempre impulsar de forma unitaria: me refiero, por ejemplo, a todas las denuncias que tienen que ver con la situación de la Cañada Real, que siguen los niños y las niñas sin luz después de dos años y medio. La situación es la que es, Mónica García ha rechazado esa posibilidad y nosotras tenemos claro que hubiera sido mejor que hubiera habido una única lista para enfrentar a la derecha más corrupta. A partir de ahí, nosotros hemos hecho los deberes, hemos puesto en marcha esa candidatura de unidad con Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y, también, impulsando esa confluencia social con todos los actores organizados; y pensamos que hay posibilidades de cambio si y sólo si Podemos-IU-AV tenemos un buen resultado en los próximos comicios.

¿Dificulta esta decisión un entendimiento con Mónica García después de las elecciones si dieran los números? ¿Pedirían entrar en el Gobierno para apoyar un posible Gobierno de izquierdas?

Desde luego, una vez que pasen las elecciones, si dan los números y hay posibilidad de poner en marcha un Gobierno progresista, estamos obligados a entendernos. Yo creo que nadie entendería que pasara otra cosa; igual que nadie ha entendido que Más Madrid no haya querido sumar a día de hoy, a pesar de que nosotros sí lo hayamos hecho. Y yo lo que tengo claro es que esto no va de repartirse los cargos y de entrar o no en el Gobierno, se trata de ver qué elementos se ponen encima de la mesa para que el gobierno progresista que se ponga en marcha sea útil a los madrileños y a las madrileñas. Y eso pasa por tener las cosas muy claras, por tener la entereza suficiente para estar dispuesto a revertir casi 30 años de políticas del Partido Popular. Y hay que tener ahí la valentía y el arrojo, y en muchos casos saber que van a hablar muy mal de ti y que van a decir de todo de ti, para acometer esas grandes medidas estructurales. Para mí es imprescindible que en ese gobierno progresista se comprometieran todos los actores a aplicar sin dilación la ley de vivienda estatal para bajar los precios de los alquileres y también a acometer una reforma fiscal que implique que los ricos en esta región, las fortunas de más de un millón de euros, paguen lo que les corresponda para apuntalar y mejorar todos los servicios públicos.

¿Cómo explicaría a los votantes en qué se diferencia Podemos-IU-AV de Más Madrid?

A mí no me gusta hablar de otros actores o de otras fuerzas políticas, yo puedo hablar de la mía y creo que de mi fuerza política, sin duda, lo que destaca es la valentía a la hora de emprender las transformaciones sociales. Lo decimos mucho y parece un eslogan, pero no lo es; el hecho de que no nos tiemblan las piernas, de que estemos dispuestos a realizar las principales transformaciones estructurales, a desafiar al poder al fin y al cabo, creo que todo el mundo sabe que Podemos es la única garantía de que se van a realizar ese tipo de transformaciones, incluso a costa del desprestigio personal, incluso a costa de que no nos saquen en determinados programas de televisión. Todo el mundo sabe que sin Podemos e Izquierda Unida en el Gobierno de coalición no se estarían acometiendo transformaciones profundas. Y lo mismo sucede en la Comunidad de Madrid, todo el mundo sabe que a la hora de cambiar de forma radical y estructural lo que necesita la Comunidad de Madrid, si no está Podemos en ese Gobierno no se va a poder dar, porque creo que no son medidas cosméticas, cuestiones menores o estéticas las que hay que cambiar, sino que hay que acometer transformaciones muy profundas. Y creo que nuestra fuerza política es la que ha demostrado que va en serio.

Usted, como el resto de dirigentes de Podemos, no acudió al anuncio de la candidatura de Yolanda Díaz a las generales y, en principio, parece que la vicepresidenta podría no hacer campaña por su opción para el 28M ¿Cómo interpreta esto? ¿Le ha pedido a Díaz que haga campaña por su candidatura?

Estoy convencida de que habrá un acuerdo, cuando corresponda, entre Sumar y Podemos porque además es lo que quiere la gente. Ni más ni menos. A partir de ahí, eso tiene que ver con las elecciones generales y a mí lo que me ocupa y me preocupa son las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Hemos pedido a Yolanda, a una ministra que forma parte del espacio de Unidas Podemos, que haga campaña. Lo hemos dicho públicamente y yo estoy convencida de que eso acabará pasando. Bueno, tanto es así que el próximo miércoles acompañará a nuestro secretario general de Podemos (Comunidad de Madrid), a Jesús Santos, en Alcorcón, que además es mi número tres en la lista autonómica, y seguro que tenemos ocasión de coincidir más veces hasta el 28 de mayo.