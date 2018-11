La Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades ha vuelto este miércoles a acoger la comparecencia de la administradora única provisional del ente público; es la tercera vez que Rosa María Mateo acude al Congreso desde que fue nombrada, en julio, y la segunda en menos de un mes. Los grupos presentes en el órgano han terminado por abroncar al PP, que ha pedido, de nuevo, que la administradora comparezca para dar explicaciones sobre la sociedad patrimonial de la que es apoderada y sobre las posibles incompatibilidades que eso puede generar respecto a su cargo en RTVE.

Mateo ha iniciado su intervención pidiendo disculpas a Ramón Moreno, diputado del PP al que en la anterior comparecencia llamó "mezquino" y "miserable" porque mencionó a su hijo, con el que comparte la sociedad. "No respeté el orden parlamentario haciendo dos expresiones que lamento. Entendí que se estaba atacando a una persona muy querida para mí, espero que pueda entenderlo. Por ello, le pido disculpas".

El diputado conservador no ha aceptado las disculpas de la admnistradora de RTVE: "Tengo una formación cristiana. Admito las disculpas de todo el mundo, pero las de corazón", no las que se piden "para quedar bien", ha respondido Moreno. Los grupos han instado a los conservadores a no convertir la comisión parlamentaria en un "espectáculo" y le han instado a que no vuelva a forzar la comparecencia de Mateo por el tema de la sociedad, después de que ésta haya presentado un documento oficial para acreditar que su condición de apoderada en una sociedad no la hacía incurrir en ninguna incompatibilidad con su cargo en la corporación. "Espero que a partir de ahora podamos hacer nuestro trabajo", ha asegurado la portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Noelia Vera.

