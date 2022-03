Guerra convencional y guerra cultural

Un 88 por ciento del electorado de UP, según Invimark y más de un 62% según 40dB está en contra del envío de armas a Ucrania. Hace más de una semana Metroscopia hablaba de un 38% del total de españoles en contra de esos envíos. Reconozco que los datos me sorprenden porque no hay población que resista mucho tiempo a un bombardeo mediático continuo.

En política siempre las emociones han pesado más que la racionalidad pero en la época de la postverdad y los hechos alternativos, la propaganda de guerra está colonizando buena parte del periodismo. Por eso estos datos, de ser ciertos, tienen un valor enorme. No solo demuestran que el electorado de UP es el más resistente a la unanimidad mediática, también revelan que en la guerra cultural la audacia, a veces, es más recomendable que el miedo.

Los estrategas políticos nunca deben desconocer ni despreciar como ha hecho muchas veces la izquierda, el humor social de su pueblo, pero hay momentos en los que toca poner pie en pared y asumir que, en la guerra ideológica de posiciones, no siempre es prudente recular.

El envío de armas a los ucranianos para que se defiendan del agresor ruso convoca sentimientos de nobleza, de solidaridad con el agredido y de heroísmo nacionalista, pero menos mal que aún hay quien se atreve a recordarnos las enormes mentiras que hay detrás de la propaganda de guerra. Estamos, como dice Jairo Vargas, a solo 25 km de la III Guerra Mundial.

Gracias pacifistas por seguir siendo pacifistas cuando es realmente difícil serlo.