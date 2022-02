Un partido dividido en dos. Las heridas provocadas por la guerra total en el seno del Partido Popular (PP) serán difíciles de curar. El conflicto abierto entre la dirección nacional de Génova liderada por Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tiene vuelta atrás. En este contexto, muchos de los principales dirigentes del partido se han posicionado abiertamente con uno u otro bando. Otros, mantienen cierta neutralidad. La división llega incluso al interior del Gobierno autonómico, donde no todos los consejeros han cerrado filas con Ayuso.

Los principales aliados del presidente nacional de los populares se encuentran, obviamente, en su propia dirección de Génova. Sus hombres "fuertes" son principalmente el secretario general, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos. También lo son la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, o la vicesecretaria de Política sectorial, Elvira Rodríguez. Todas estas personas son las principales encargadas de "dar la cara" ante los medios cuando no lo hace su líder. Tanto Montesinos como Gamarra concedieron el viernes, el día después de la gran tormenta, algunas entrevistas.

Las redes sociales bulleron el jueves con mensajes de apoyo a Ayuso o Casado, según tocara. La cuenta oficial del PP se afanó en distribuir algunos de ellos. "En el PP la responsabilidad, lealtad y ejemplaridad deben guiar siempre la conducta dentro y fuera del partido, por respeto a nuestros votantes y a nuestros afiliados. Casado no lo ha tenido nunca fácil, pero siempre se guía por ellos, el resto debemos hacer lo mismo", escribió, por ejemplo, Gamarra.

La lealtad a Casado también es demostrada por otras personas relevantes en el partido. Otros dirigentes que han aparecido en las últimas horas para defender a su líder son Antonio González Terol, exalcalde de Boadilla del Monte y vicesecretario de Política Territorial. O Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización, y Jaime de Olano, vicesecretario de Participación. Una veterana, Ana Pastor, actualmente vicepresidenta segunda del Congreso y vicesecretaria de Política Social, también ha mostrado su unión con Casado. Lo mismo que Javier Maroto, portavoz en el Senado.

En general, la dirección de Génova ha cerrado filas con su presidente. Hasta el viernes, al menos, nadie se había pronunciado a favor de Ayuso de forma pública en la guerra de mensajes en redes sociales que se produjo tras las sucesivas comparecencias de Ayuso y García Egea. Sí que hubo algunos silencios que no participaron de la campaña, como por ejemplo los de Edurne Uriarte, secretaria de Programas, y el economista Daniel Lacalle, secretario de Economía de los populares.

Alguna grieta sí que existe, no obstante, en el grupo parlamentario del Congreso. La mayor protagonista en este asunto es Cayetana Álvarez de Toledo, exportavoz del partido y aún diputada pese a las fuertes críticas realizadas contra Génova. Además, se encuentra expedientada por romper la disciplina de voto en la renovación de los órganos constitucionales. Este jueves pidió a las bravas la dimisión de Casado y se ha posicionado con Ayuso en toda la crisis interna.

Una de las más estrechas colaboradoras de Álvarez de Toledo, la diputada Pilar Marcos, también está claramente alineada con Ayuso. Desde el jueves, en sus redes sociales, lo dejaba claro por si quedaba alguna duda. En silencio se mantuvo Guillermo Mariscal, secretario general del grupo parlamentario y con conexiones con Álvarez de Toledo aunque de momento siempre leal a Casado.

El papel de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, también está por determinar. En teoría es totalmente del bando de Casado, pero su relación con Ayuso lo mantiene entre un fuego cruzado. Su nombre ha sonado con fuerza para competir contra la presidenta en un Congreso de Madrid que ha quedado ahora mismo en un segundo plano mientras el partido se desangra. Habrá que prestar atención a sus movimientos y declaraciones. El Ayuntamiento que dirige, además, está en el ojo del huracán por el supuesto espionaje que se encargó por algunas personas de su confianza como Ángel Carromero o Álvaro González. El primero ya ha dimitido.

Apoyo casi en bloque a Ayuso en su Ejecutivo y la Asamblea

Por contra, Ayuso parece liderar con firmeza tanto su Gobierno autonómico como el grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid. Así se vio también a las claras desde este jueves, con campaña en redes sociales incluida bajo el hashtag #YoConAyuso. Entre sus consejeros, sus apoyos más explícitos son los del portavoz, Enrique Ossorio; el responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, o el de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.

Los tres, además de defender en sus redes sociales a Ayuso, fueron los responsables de dar la cara ante los medios el viernes en Sol. Allí aseguraron que fue legal el contrato por el que se benefició el hermano de la presidenta. Otros apoyos fuertes de Ayuso son la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, o las consejeras de Vivienda y Cultura, Paloma Martín y Marta Rivera de la Cruz. Esta última era integrante de Cs pero la presidenta la mantuvo tras la ruptura del pasado año.

Entre las Consejerías, destacan dos nombres propios que, de momento, estarían junto a Casado. Se trata de Enrique López, consejero de Justicia y a la par miembro de la dirección de Génova. Guardó silencio en sus redes sociales y algunas fuentes consultadas por Público lo sitúan "entre dos aguas". Además, llamó la atención que desde Sol se anunciara la presencia de López en la mencionada rueda de prensa del viernes. Pocos minutos antes de la misma, se informó de que no iba a estar presente. Curiosamente, luego sí difundió en sus redes sociales mensajes de esa misma rueda de prensa de sus compañeros defendiendo a Ayuso.

También guardó silencio el consejero de Transportes, David Pérez, y Carlos Izquierdo, de Administración Local. Por cierto, ni López ni Pérez estuvieron en el "corrillo" que montó Ayuso tras finalizar el Pleno del pasado jueves y en el que se escucharon aplausos.

Tampoco estuvo en esa foto para arropar a la presidenta madrileña la diputada, y secretaria general del PP en Madrid, Ana Camins. La dirigente, junto a Pío García Escudero, es la responsable de la gestora que dirige el partido en Madrid y que ha sido blanco de los dardos de Ayuso. Otro nombre relevante es el de Toni Cantó, a quien Ayuso, presionado por Génova, tuvo que colocar en las listas para el pasado 4-M. El expolítico de UPyD y Cs no pudo presentarse al no estar empadronado y le acabaron otorgando un puesto ad hoc como responsable de la Oficina del Español. El silencio de Cantó en las primeras horas de la crisis fue atronador, aunque el viernes, en declaraciones a los medios apostó por la presidenta. "Ayuso es mi presidenta, formo parte de su Gobierno y tiene mi lealtad y mi confianza", dijo.

Ayuso cuenta con apoyos firmes entre su grupo parlamentario. Así se reflejó, al menos en apariencia, con el mencionado aplauso colectivo del jueves. No obstante, no fueron muchos los que se sumaron de forma directa en redes sociales a la campaña #YoConAyuso. Destacaron mensajes de diputados como Pedro Corral, Noelia Núñez, Juan Soler o Miriam Bravo. Pero la inmensa mayoría no participó de la campaña.

Los barones aparentan neutralidad pero piden el cese de García Egea

Entre los principales dirigentes territoriales del partido, la sensación es que en general intentan aparentar una cierta neutralidad. Al menos, de forma pública, claro. Porque en privado, según publicó este medio, se pide la cabeza de García Egea. El más claro en no querer mojarse fue el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. "Unidad, unidad, unidad", señaló ante los medios al ser preguntado si iba con Ayuso o Casado.

Su mano derecha, el consejero de Presidencia Elías Bendodo, abundó en esta idea: "Desde los 500 kilómetros que nos separan de Madrid vemos todo eso muy lejos, ningún ruido nos va a apartar de la prioridad que tiene Juanma Moreno, que no es otra que Andalucía y los andaluces; desde la distancia, desde el sur, no reconocemos a nuestro partido".

Por su parte, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quiso también simular equidistancia pero deslizó críticas a la estrategia de Génova. A pesar que fuentes del PP en Galicia desmienten sus intenciones sucesorias si el partido implosionara definitivamente, la postulación de Feijóo siempre ha estado en el ambiente.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, es muy cercano a García Egea. Por ello, ha avalado las medidas llevadas a cabo por la dirección nacional de forma clara. Aunque, a la vez, dijo confiar en la honorabilidad de Ayuso.



En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco está inmerso en pleno debate interno sobre cómo formar Gobierno. Todavía no había empezado las negociaciones oficiales ni con el PSOE ni con Vox y la crisis le ha estallado en la cara. "Bastante tengo con lo mío", dijo el jueves. Y el viernes, pidió "que se aclare y que la verdad se abra paso por encima de todo", sin tampoco mojarse por uno u otro.