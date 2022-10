Ahora hay que contar que es gracias al PSOE: La Sexta, PRISA y el impuesto a los ricos

Os dejo algunos titulares que le aparecen a uno en Google si buscas "impuesto grandes fortunas". Yo hice la búsqueda como a las 12 del mediodía y esto es lo que me salía, en orden cronológico:

OkDiario: "Ayuso y Moreno avisan a Feijoo: asumir el impuesto a las grandes fortunas pondrá en riesgo sus cuentas".

El País: "Preocupación en Madrid por el proyecto de impuesto a las fortunas: "mucha gente se va a ir".

Expansión: "Ayuso avisa: 13.000 fortunas pueden huir de Madrid por la reforma fiscal de Sánchez".

Moncloa.com: "Feijoo estudiará la letra pequeña del impuesto a las grandes fortunas porque puede ser ilegal".

Economist&Jurist: "El nuevo impuesto podría ser inconstitucional".

La Vanguardia: "Feijoo cree que el impuesto a las grandes fortunas des localizará inversiones fuera de España".

Es todo así, esto que os he dejado arriba son los titulares que te aparecen. Creo que es un ejercicio bastante elocuente sobre el poder que tiene la derecha mediática de posicionar sus marcos y sus argumentos, incluso en medios no tan situados a la derecha como La Vanguardia o El País.

¿Y qué ha dicho la progresía mediática? Básicamente, lo cuentan con enfoques positivos, utilizan el término "impuesto de solidaridad" y ponen fotos, muchas fotos, de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero, que es quien presenta públicamente las cuentas, claro, entonces aparece en todas las noticias. Es decir, que los medios más afines al PSOE digamos que ahora sacan pecho de esta medida y la presentan visualmente como un logro del ala socialista del Gobierno.

Esto era lo que decía, por ejemplo, La Sexta el miércoles 9 de febrero de este año, cuando el PSOE se oponía frontalmente a este impuesto a los ricos: "Brecha en el Gobierno, Unidas Podemos abre un melón, irrumpe en un debate que no le corresponde, quiere cargar con más impuestos, la propuesta no ha gustado al PSOE, es inoportuna, no es el momento".

Y esto se decía hoy en La SER: "Indiscutible liderazgo del PSOE; Podemos no está siendo capaz de meter sus propuestas". Los niveles de desfachatez de esta gente alcanzan cotas difíciles de superar.

El eterno truco del almendruco del PSOE en esta legislatura. Primero me opongo todo lo posible y, si me ganan el pulso, entonces salgo e intento capitalizar las medidas a las que me he opuesto gracias a todo el poder mediático que tengo. Eso sí, alguna que otra vez se les cuela un relato diferente en algunos sitios.

Quizá el problema de que la correlación de fuerzas mediáticas sea abrumadoramente favorable a la derecha. Como veíamos en los titulares que os leí al principio, tenga algo que ver con que el Gobierno, el PSOE o Unidas Podemos no consigan capitalizar electoralmente cuando hacen políticas progresistas. A lo mejor no tiene nada que ver y el problema es que hay que sonreír más, hacer "menos ruido" y cambiarse de nombre cada dos años. En fin. Hay otro elemento más que también puede tener que ver con esto de que el Gobierno no consiga sacar rédito en las encuestas de las medidas justas que adopta.