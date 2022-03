Hazte Oír llama a sus seguidores a presionar a Feijóo: "No le dejaremos vivir en paz si nos da la espalda"

El lobby ultraconservador Hazte Oír no tira la toalla. Después de un invierno en el que formalizó y teatralizó su ruptura con Vox por no lograr la derogación de las leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid, el grupo de presión que dirige Ignacio Arsuaga quiere ahora mover fichas en el PP, el partido que en 2013, cuando Rajoy era presidente, le concedió una declaración de utilidad pública.

Hoy Arsuaga no cierra puertas. O al menos no de un portazo. Sin apartarse ni un milímetro de sus valores –desprecio a las políticas de género, al fomento de los derechos de las personas trans o a la memoria histórica–, el máximo responsable de Hazte Oír ha movido ficha para recordarle a Alberto Núñez Feijóo que pueden llevarse muy bien o muy mal. Todo depende del grado de ultraconservadurismo que el aspirante a líder del PP quiera imprimirle al partido.

En el mundo de la derecha (y también ultraderecha), la opción de llevarse muy mal con este grupo de presión implica convertirse en protagonista de sus campañas de presión. De esto puede dar fe Santiago Abascal, líder de Vox y examigo de Arsuaga: durante los últimos meses, el líder de Vox vio cómo Hazte Oír, la organización que hasta hace relativamente poco le invitaba a sus fiestas, ahora le declaraba la guerra.

Todo estalló en diciembre, cuando Vox dio su apoyo a los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso sin conseguir a cambio la derogación de las leyes autonómicas que blindan los derechos de las personas LGTBI. Este "fracaso" enfureció a Hazte Oír, que rompió con Vox entre críticas y acusaciones de "derechita cobarde".

"Su trayectoria política en Galicia no me inspira demasiada confianza"

El objetivo vuelve a ser ahora el PP y, en concreto, Feijóo. "Felicidades por su próximo nombramiento en el congreso de su partido, en Sevilla. Su trayectoria política en Galicia no me inspira demasiada confianza, pero ahora las cosas podrían ser distintas porque va a dejar de gobernar una región para presentarse como candidato a gobernar en toda España, para todos los españoles", comienza la carta que ha lanzado Hazte Oír y que este jueves rondaba las 5.000 firmas.

En su iniciativa, el lobby sostiene que el presidente de la Xunta de Galicia "ha sido demasiado complaciente con el nacionalismo y con la izquierda y sus sucesivos gobiernos regionales engrosaron las filas del PP más progre".

En los archivos de Hazte Oír hay pruebas documentales de sus discrepancias históricas con Feijóo, a quien en distintas declaraciones y recogidas de firmas identificaban lisa y llanamente con "la izquierda" del PP. No en vano, el grupo de presión dirigido por Arsuaga defiende desde hace ya varios años que en el seno de la formación popular existe un ala progresista que quiere controlarlo todo. En ese esquema, el presidente de la Xunta aparecía como la cara visible del PP izquierdista.

"Socialdemócratas"

Sin embargo, Hazte Oír hace ver a sus seguidores que "ahora el escenario ha cambiado radicalmente", ya que Feijóo no aspira a "gobernar una región": "Ahora tiene que ofrecer un proyecto nacional que llene de esperanza a todo el centroderecha, y no al ala progre de su partido", recalca.

"Si ahora, cuando el PP debe repensar su trayectoria y fijar su nuevo rumbo, tú y yo nos mantenemos al margen, si miramos para otro lado en este momento, dejaremos el campo libre a los progres del PP. Si tú y yo no alzamos la voz en defensa de nuestros valores, ¿crees que lo harán los socialdemócratas del Partido Popular?", pregunta.

"Progres"

Por ello, llama a escribir a Feijóo "para recordarle que solo tendrás en consideración al PP si defiende sin complejos la vida, la familia, la unidad nacional y las libertades, incluida una defensa sin matices de la lengua común". O lo que es lo mismo: "Dile que te ocuparás de que nadie vote nunca a un PP progre y mediocre".

La apuesta del lobby no deja lugar a dudas. "Es fundamental que desde el primer momento de su presidencia, Alberto Núñez Feijóo sienta tu voz, tu presión, el peso de tus principios. Debe sentir que nos tiene encima, defendiendo nuestros valores, velando por ellos, sabiendo que no le dejaremos vivir en paz si nos da la espalda", indica a sus simpatizantes, a quienes lanza otro recado: "No dejes que en el PP vuelvan a mandar los progres".