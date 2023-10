La Iglesia católica, el destino favorito de las donaciones de los diputados

Ricardo Tarno, diputado del Partido Popular, es miembro de las hermandades de Montserrat, de la Macarena y de la Pura y Limpia. Las tres de Sevilla. El diputado paga en las tres su cuota como "hermano", según ha hecho constar en su declaración de intereses ante el Congreso.

No es el único. Al menos 37 diputados realizan donaciones a la Iglesia católica o a entidades vinculadas o dependientes de esta. Un 10,57% de los 350 parlamentarios de la Cámara Baja. Son los que lo han hecho constar en su declaración de intereses económicos ante el Congreso. Así se desprende del análisis de las declaraciones de los 350 diputados realizado por Público.

Donaciones a partidos, sindicatos, ONG o colegios profesionales están entre los principales tipos de organizaciones a los que los diputados han entregado dinero. Pero detrás de estos hay diferentes organizaciones o entidades. Sin embargo, la Iglesia católica es el destinatario final y en común de donaciones de uno de cada diez miembros del Congreso.

Solo los partidos reciben donaciones de más diputados que la Iglesia; pero normalmente las propias formaciones les obligan a ello

Esto hace que la Iglesia suponga —dejando de lado los partidos políticos, a los que normalmente están obligados a donar dinero como militantes o cargos públicos— el destino favorito de las donaciones y contribuciones que realizan sus señorías. Tras la Iglesia se sitúan los sindicatos, que han conseguido el apoyo de 35 diputados, y la Cruz Roja, que lo ha recibido de 33.

22 diputados no han declarado nada en el apartado en el que tienen que indicar las donaciones que hayan realizado

En el caso de la Iglesia son 37 parlamentarios los que declaran contribuir con esta, pero la cifra podría ser incluso superior. 22 diputados no han declarado nada en el apartado en el que tienen que hacer constar "las fundaciones y otras asociaciones" a las que hayan "contribuido en los cinco años anteriores" o sigan "contribuyendo en la actualidad". Otros 15 han declarado generalidades que no permiten conocer con qué organizaciones han colaborado.

Además, las declaraciones de Mirian Guardiola (PP), José María Figaredo (Vox) y Alberto Asarta (Vox) no se han publicado aún en la web del Congreso. Puede ser porque aún no las hayan presentado o porque la Cámara Baja aún las tenga pendientes de calificar y publicar, según confirma el Congreso a Público. La institución no aclara cuál de las dos opciones se produce.

Hermandades, cofradías y Cáritas

Entre los 37 diputados hay casos como el de Tarno, en los que los diputados realizan donaciones a hermandades o cofradías de las que son parte. Sucede con Rafael Benigno Belmonte, también diputado del PP por Sevilla, que es miembro de la Hermandad de la Candelaria y de la Hermandad del Cristo de la Corona. Además, declara realizar un "donativo periódico" a las Hermanas de la Cruz de Sevilla, una congregación de religiosas que tiene un convento en la capital andaluza.

Fernando de Rosa es otro de los diputados populares con varias donaciones a entidades religiosas. En su caso declara contribuir con la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Asociación Pila Bautismal San Vicente Ferrer y el Centro Académico Romano. Este último es una fundación que se dedica a "formar sacerdotes diocesanos, seminaristas y religiosos y religiosas para servir a la Iglesia en todo el mundo".

13 de los 37 diputados realizan donaciones a Cáritas: las "entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica"

Agustín Conde, también del PP, declara realizar un "donativo anual" a la Orden de Malta. Pero también hay parlamentarios que sus donaciones relacionadas con la Iglesia son simplemente a parroquias u organizaciones más comunes. De los 37 que donan a entidades vinculadas a la Iglesia católica, 13 lo hacen a Cáritas —"la confederación oficial de entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica", según sus propias palabras— o a la Fundación Formació i Treball, que depende de la misma. Dos de estos parlamentarios también entregan dinero a otras organizaciones religiosas, no solo a Cáritas.

El PP, la bancada más religiosa

Entre los 37 diputados que declaran donaciones a la Iglesia católica y sus entidades hay clara mayoría del Partido Popular, con 25 parlamentarios. El listado lo completan nueve diputados del PSOE y tres de Vox. En el caso del PSOE, seis de los nueve son donantes de Cáritas.

De los nueve diputados del PSOE que donan dinero a la Iglesia, seis lo hacen a Cáritas

Los otros tres son Begoña Nasarre, que paga su cuota como miembro de la Cofradía Hijas de María, Luis Carlos Sahuquillo, que declara haber hecho una "pequeña donación económica para obras" en la iglesia de Villagarcía del Llano, y Alberto Rojo, que indica colaborar con las actividades y mantenimiento de la parroquia de San juan Bautista de Hita, un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara, con "180 euros anuales".

En el caso de los 37 diputados que declaran apoyar a entidades religiosas, todos ellos parece que realizan colaboraciones que incluyen donativos económicos, aunque los diputados en este apartado de la declaración de intereses económicos también tienen que hacer constar otro tipo de colaboraciones no monetarias. Como pueden ser, por ejemplo, las acciones de voluntariado.

Aún así, no todos los parlamentarios indican de forma clara cómo colaboran o apoyan a las entidades religiosas. Rojo es el único que indica la cantidad monetaria concreta que ha donado. Otros, como el propio Sahuquillo, dejan claro que sus donaciones son económicas, pero algunos indican anotaciones mucho menos precisas.

Celso Luis Delgado, diputado del PP, declara una "donación anual" a "parroquia Iglesia católica", pero no indica a qué parroquia ni ninguna otra aclaración. Otro caso similar es el de otro parlamentario del partido de Feijóo: Enrique Belda. El parlamentario asegura haber realizado "donativos y ayudas de emergencia" a la "Iglesia católica y otras confesiones", pero no especifica nada más.