Ignacio Galán te llama tonto y los medios, también

Venimos de un fin de semana con mucha tela que cortar en la prensa libre patria.

Lo primero, antes de analizar qué dicen los grandes medios de comunicación sobre Ignacio Sánchez Galán, hoy no podemos no comentar la desfachatez que se ha marcado Lucía Méndez, periodista estrella del diario varias veces condenado por mentir y por inventarse noticias y entrevistas falsas, El Mundo.

Hay que comentarlo porque dice mucho sobre la prensa de este país y porque además, en el fondo, tiene bastante que ver con el tema de Sánchez Galán que venimos tratando. Resulta que Lucía Méndez, que lleva siendo por este motivo Trending Topic en Twitter todo el fin de semana, publicó el sábado en El Mundo una columna de opinión titulada "Examen de conciencia" en la que afirma que en España los medios de comunicación y los periodistas no hablan de Pablo Iglesias porque tienen miedo y añade que ella ha decidido este sábado, ahora sí, dejar de "autocensurarse" para hablar de Pablo Iglesias.

Dice Lucía Méndez: "Escribiendo sobre él (sobre Pablo Iglesias), nos exponemos a la ira de sus devotos en las redes, y a que él mismo nos arree una lección de periodismo. Por eso muchos periodistas se autocensuran y no hablan de Pablo Iglesias. No quieren que les ponga a parir. Yo misma me he autocensurado. Hasta hoy". Frotaos los ojos, pellizcaros si queréis, que no estáis soñando ni alucinando, esto es 100% real: Lucía Méndez está diciendo que en España "muchos periodistas se autocensuran y no hablan de Pablo Iglesias", que es seguramente la persona de todo este país a la que más horas de televisión y más ríos de tinta se le han dedicado y se le siguen dedicando, y no han sido precisamente alabanzas. Por cierto, Méndez, frente a las críticas de miles de personas que no daban crédito a esta afirmación, ha recibido durante el fin de semana el apoyo de otros jerarcas del poder mediático en España, como Ana Pastor de La Sexta.

En realidad hay una frase en el texto de Lucía Méndez que puede considerarse una ofensa y que hablaría de esa decisión de dejar de contenerse para insultarte. Dice: "Hace un año que Pablo Iglesias cambió el despacho por los micrófonos para seguir haciendo política por otros medios. Ahora somos colegas. ¿Somos lo mismo? Él así lo cree". O sea, Lucía Méndez dice que ahora Pablo Iglesias considera que es "lo mismo" que ella y que otros periodistas de El Mundo y de otros medios de comunicación.

Por cierto, Lucía Méndez, que trabajó en el gabinete de prensa del presidente Aznar y cuyo ex marido, una curiosidad, es Vicente Vallés, tiene varios capítulos del libro de David Jiménez dedicados a ella. David Jiménez la llama "La Digna" y dice de ella, por ejemplo, que cuando volvió a El Mundo tras trabajar con Aznar "ejercía su influencia sin sutilezas, a gritos en mitad de la redacción, casi siempre con tono abrasivo y sin atender a jerarquías".

​Y dice: "Iglesias gozó desde sus inicios del apoyo de importantes medios de comunicación y de la simpatía de numerosos periodistas". "Como es obvio, cada periodista es libre de actuar como considere, pero a la democracia española le iría mucho mejor si los medios de comunicación informasen con un poco más de sentido crítico sobre sus políticos. Si todos hubiéramos hecho nuestro trabajo a tiempo, seguramente Iglesias jamás hubiese llegado al Gobierno".

Esta derivada de Lucía Méndez tiene bastante relación con el tema de Sánchez Galán e Iberdrola, porque la beligerancia que muestran cañones mediáticos como El Mundo contra quienes osen defender los intereses de la población frente a los de tipejos como Sánchez Galán, contrasta con la actitud sumisa que mantienen estos mismos medios de comunicación hacia empresas como Iberdrola y multimillonarios como Sánchez Galán que estafan e insultan a la ciudadanía española.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. — Biel Aliño / EFE

"Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha cargado contra el Gobierno y sus medidas para reducir el precio de la luz". Es decir, El Mundo se las apaña para decir que Sánchez Galán no insultó a millones de españoles, incluidos los lectores de El Mundo, sino al malvado Gobierno.

Además, esta noticia no emplea ni una sola vez en todo el texto la palabra "insulto". ¿Sabéis cómo califica las palabras de Sánchez Galán? Os leo: "Según recoge Europa Press, el comentario del directivo llegó cuando le preguntaron al presidente de Grupo Volkswagen, Herbert Diess, cómo se logrará el suministro total de la gigafactoría. En ese momento Galán introdujo "un paréntesis" en el que apuntó este matiz".

Como ya os estaréis imaginando, la derecha mediática defiende a Sánchez Galán, esto dijo Paco Marhuenda: "No era ofensivamente, se han malinterpretado sus palabras, hay muchas interpretaciones posibles sobre que te llamen tonto, puede no ser un insulto".

La progresía mediática, por su parte, ataca a Sánchez Galán por sus palabras, pero en general lo hace con un enfoque que se queda en exigirle que pidiera disculpas, y como mucho llega a plantear que la solución de que los consumidores se cambien de empresa. Pero en ningún momento se ahonda en las causas estructurales de la estafa que Sánchez Galán y compañía perpetran contra la gente, ni mucho menos se habla de que un Gobierno, con la Constitución en la mano, podría nacionalizar la empresa de Sánchez Galán, que acapara un sector estratégico de la economía y que mantiene una de las facturas de la luz más caras de Europa.

Lo cierto es que en La Sexta, curiosamente (o no) le han dado bastante duro a Sánchez Galán. En Al Rojo Vivo, Ferreras puso en pantalla un rótulo que decía "Iberdrola tiene 3 millones de clientes tontos". Que Ferreras golpee a Sánchez Galán no es tan extraño pues el presidente de Iberdrola es enemigo empresarial de Florentino Pérez, el padrino de Ferreras. Así que, lógicamente, Florentino usa sus cañones mediáticos, como es La Sexta y Ferreras, para atacar a su enemigo.