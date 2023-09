La irrupción de Aznar socava el liderazgo de Feijóo a las puertas de la investidura

El expresidente José María Aznar ha irrumpido esta semana en el centro del debate político para romperle el ritmo y la estrategia a Génova. En silencio absoluto desde el pasado 23 de julio, Aznar aceleró la ofensiva del Partido Popular contra una posible ley de amnistía con su llamada a la movilización ciudadana en la inauguración del Campus Faes 2023.



Fue el martes, un día después de la Junta Directiva Nacional en la que Alberto Núñez Feijóo se reunió con la plana mayor del PP, y un día antes de lo que, sostienen fuentes oficiales de Génova, tenían pensado anunciar "un gran acto" en Madrid previo a la investidura de Feijóo. Ni una manifestación ni una protesta: un acto formato mitin, matizaban desde la dirección nacional del partido después de que Cuca Gamarra, su secretaria general, lo anunciase como un "acto de rechazo" a la amnistía.



Pero Feijóo ya había perdido el control de su hoja de ruta hasta la investidura. "Si la hay, que creo que ahora mismo no la hay", asegura a Público un dirigente popular preocupado por la ausencia de una estrategia definida, y decidida, en Génova. Es una opinión compartida por otras voces relevantes del partido, que, aún respaldando a Feijóo, creen que el escenario que se abrió tras el 23J —el de no poder gobernar de ningún modo— era el único que no había previsto.



Con todo, desde el entorno del presidente del PP defienden que desde la semana pasada empezaron a pensar en cómo "rellenar" la agenda de Feijóo en los 15 días que les quedaban por delante hasta una investidura que saben fallida.

Pensaron, dicen, en actos abiertos a la sociedad civil en los que pudiese explicar su proyecto más allá de su ofensiva contra la amnistía en la que ha implicado al PP a todos los niveles: ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. También al Senado, donde impulsarán una comisión.

Nada de este mensaje ha calado porque desde que Aznar pidió que el partido liderase la ofensiva en la calle e Isabel Díaz Ayuso, que asumió perfil bajo tras el 23J, recogió el guante anunciando su presencia en la manifestación del 8 de octubre en Barcelona —en la que hará frente común con Vox—, los focos que apuntaban a Feijóo eran para iluminar su falta de iniciativa.

MAR, el común denominador entre Aznar y Ayuso

Incluso el entorno del presidente popular reconoce que la secuencia de los hechos, tal y como se dieron, les coloca a rebufo de Aznar y Ayuso, las dos voces más significativas del ala dura del PP. Entre las que, además, hay un común denominador con nombre propio: Miguel Ángel Rodríguez. Fue la sombra de Aznar y lo es ahora de Ayuso. Según contó La Sexta, el expresidente del Gobierno y MAR, como se conoce a Rodríguez, comieron juntos este miércoles.



En ese momento el PP de Madrid ya trabajaba con Génova en la organización del acto del próximo 24 de septiembre, pero cuando un día después le preguntaron a Aznar, en una entrevista en la cadena COPE, si tenía pensado asistir, contestó que no sabía "qué es exactamente lo que se ha convocado", aunque asistiría si se lo pedían. Lo hicieron. Tanto Aznar como Mariano Rajoy arroparán a Feijóo a dos días del fracaso más que previsible de su investidura.

Así, la semana en la que Aznar le marcó el paso a Feijóo terminó con una foto de ambos expresándose apoyo mutuo: "Vamos a escuchar a la esperanza de España", dijo el primero sobre el segundo.

Veinticuatro horas antes, Aznar daba por hecho que si Sánchez conseguía formar Gobierno de nuevo agotaría la legislatura de cuatro años, lo que tira por tierra el plan B de Génova en caso de que no se dé el plan A —la repetición electoral— : una legislatura corta que le siga dando opciones a Feijóo en el corto plazo. Feijóo siendo la esperanza de Aznar y Aznar truncando las esperanzas de Feijóo.