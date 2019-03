Isabel Serra ya ha tomado su decisión. La diputada ha decidido dar un paso adelante y presentará su candidatura a las primarias de Podemos para la presidencia de la Comunidad de Madrid. Su lista competirá contra la de Iñigo Errejón que se presenta con su propio equipo por Más Madrid.

Podemos llevaba semanas tanteando a Serra como candidata. Sin embargo, no ha hecho pública su intención hasta este lunes. Este domingo adelantó por Twitter que hoy explicaría su decisión, pero ha sido esta mañana cuando ha anunciado la convocatoria con un cartel que indica que será la "Presentación de candidatura a las primarias de Podemos" y que Isabel Serra es la candidata a presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ya tenemos hora y lugar. Esta tarde os presento mi propuesta para la Comunidad de Madrid.

Os espero. pic.twitter.com/wtGYZsSrbX — Isabel Serra (@isaserras) 4 de marzo de 2019

Hace semanas que varias fuentes de Podemos confirmaron a Público que tanto dirigentes estatales como regionales consideran que Serra es la mejor opción para ocupar este puesto ya que es diputada de la Asamblea Madrid, fundadora de Podemos, tiene una buena trayectoria en el trabajo para la región y es una conocida activista feminista. También fue la candidata de Anticapitalistas para liderar la capital en las pasadas primarias aunque perdió el proceso frente al actual secretario general de la capital, Julio Rodríguez.

Serra ahora forma parte de la lista de Pablo Iglesias al Congreso en el puesto 18. Pero entre el partido hay quienes consideran que todavía no tiene un perfil a nivel estatal que sí se puede aprovechar para las próximas elecciones autonómicas.

Serra no forma parte de ninguna de las 'familias' de Podemos ya que dejó Anticapitalistas el pasado abril

La diputada también es una de las pocas militantes de Podemos que no pertenece a ninguna de las tres ramas ya que abandonó Anticapitalistas el pasado abril cuando la organización decidió no participar en las primarias que ratificaron a Errejón como candidato a la presidencia. "Hace tiempo que me he alejado por no compartir algunas decisiones de especial relevancia, un distanciamiento que en las últimas semanas se ha hecho mayor", reconoció.



Público avanzó este sábado que las primarias de Podemos Madrid arrancaron ese mismo día. El reglamento establece que desde este 2 de marzo hasta el 8 de marzo empieza la fase de concesión de avales e inscripción de candidaturas y listas. Al día siguiente, el 9 de marzo, se publicarán las listas provisionales por lo que ya se conocerán los candidatos que se presentan al proceso. Las definitivas se publicarán el 11 de marzo.

Tras esta primera fase, el período de votación será del 13 al 17 de marzo. El 18 se realizará el antifraude, el recuento y la publicación de los resultados.