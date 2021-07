La izquierda andaluza aprieta a Moreno: “Va por la pendiente de la soberbia”

El día después de haber logrado impulsar en el Parlamento de Andalucía una de sus leyes más queridas, la del Suelo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), no tuvo una sesión de control cómoda. La izquierda le apretó con la crisis industrial, con la gestión sanitaria y, sobre todo, al pintarlo, dos años y medio después de acceder al poder, como un presidente alejado de la realidad en la que viven los andaluces.

Primero, la portavoz de Unidas Podemos, Inma Nieto, acusó a Moreno de deslizarse por la "pendiente de la soberbia y la condescendencia" por quitarse de en medio de la crisis de Airbus en Puerto Real. Después, Ángeles Férriz, portavoz del PSOE de Andalucía, le dijo que había mirado su agenda de los últimos quince días y que en ella solo aparecía un pueblo, Algeciras.

"Si usted va a cualquier pueblo, sabrá que están preocupados. Está cerrando los centros de salud por las tardes. Están preocupados por los recortes sanitarios. Tampoco recibe a los profesionales sanitarios. Escuche, actúe y solucione los problemas", le dijo Férriz.

El presidente se defendió del primer ataque instando a Nieto a acudir al Gobierno de España, quien tiene las competencias sobre Airbus –"por el amor de dios, yo no tengo competencias, no tenemos ejército, no compramos aviones"– y replicó que la portavoz de Unidas Podemos parecía ser la delegada del Gobierno de España. "Yo no reniego de mi responsabilidad. Pero creo que se equivoca. Hagamos cosas más sensatas y menos de confrontación", agregó Moreno.

Nieto le añadió, en su turno, que ella no le dedicaba al Gobierno de España "ni la mitad del tiempo que le dedica" el presidente para "confrontar". "No cuenta la realidad, que el dinero que tiene es el que el gobierno da a todas las Comunidades Autónomas", dijo Nieto. El presidente aseguró en otra intervención que Andalucía había recibido del Gobierno muchos menos fondos covid por habitante que el resto de Comunidades.

Del segundo ataque, el presidente se defendió afirmando que su agenda era bien "intensa", y que a lo largo de su mandato había visitado pueblos a los que no había acudido ningún socialista, que era el primer presidente "de la historia" en hacerlo. "Le puedo dar la lista de los pueblos que en 37 años no ha ido un socialista", agregó Moreno.

Grupo de trabajo

Sobre la atención primaria, Moreno reconoció que no estaba bien, que venía de tener muchos problemas –la herencia recibida– y que se estaba haciendo un esfuerzo enorme desde la administración. Moreno reclamó a la portavoz socialista que no elevara lo extraordinario a categoría: "El 87,7% de los centros de salud están abiertos mañana y tarde. No venga con las excepción de la regla. Se ha hecho lo que siempre se ha hecho, pero esta vez con un refuerzo".

Cierto es que el Sindicato Médico Andaluz, corporativo, al que ha pertenecido el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha manifestado en un comunicado que "el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está dejando morir a la Atención Primaria con el beneplácito de instancias superiores" y que llevan un mes buscando verse con Moreno, sin éxito.

"No dudamos de que usted esté muy ocupado, pero el problema de la salud de los andaluces y la situación de los facultativos en Andalucía en general y en la Atención Primaria, en particular, es de suficiente entidad como para que nos permita detallarla a quien ostenta la máxima responsabilidad en el Ejecutivo andaluz", se lee en el comunicado del Sindicato Médico.

El deterioro de la sanidad pública en Andalucía fue una de las múltiples razones que explican la abstención que liquidó al PSOE en las pasadas autonómicas. Está por ver la factura que le pasa a Moreno, si es que le pasa alguna. Férriz le recordó al presidente que los seguros privados se habían multiplicado en Andalucía –"400.000 más", dijo–. "¿Usted cree que eso es síntoma de que está garantizando la sanidad pública en Andalucía? Eso no es verdad", remachó la portavoz del PSOE.

Férriz, en línea con la oposición constructiva que ha marcado Juan Espadas, el candidato socialista a la presidencia de la Junta, ofreció la creación de un grupo de trabajo para mejorar la sanidad. "Después de 18 meses de pandemia, la gente se merece que nos sentemos y abordemos los problemas", dijo la portavoz del PSOE. Moreno saludó "efusivamente" que los socialistas se "incorporen a grupos de trabajo": "Ha habido ya demasiadas ausencias del PSOE en reuniones y grupos de trabajo sobre cuestiones importantes en lo que va de legislatura".