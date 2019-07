De la Joya se reunió con Corinna y Villalonga mientras se urdía el chantaje al emérito y CNI

La comida del 19 de enero de 2017 entre el comisario jubilado José Villarejo y su 'compadre' el empresario Adrián de la Joya dio para mucho. Arreglaron junto con otro socio, Alberto Pedraza, y el abogado Javier Iglesias Redondo, alias El Largo, los problemas de los hermanos de la Banca Privada de Andorra (BPA), Ramón e Higini Cierco; organizaron la Fiscalía con el nombramiento de Manuel Moix en Anticorrupción; idearon que el siguiente Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía sería José Luis Olivera y, por último, organizaron una agenda de reuniones y contactos que coinciden cronológicamente con lo denunciado por Público el 25 de enero de 2017: La 'brigada política' de la Policía chantajea al CNI y a la Casa Real con tirar de la manta del 'caso Corinna'.

Tres personajes cruciales en este chantaje son Adrián de la Joya, el expresidente de Telefónica Juan Villalonga y la propia examiga del rey emérito Juan Carlos I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, como se puede escuchar en la conversación que mantienen el comisario Villarejo y el empresario.

La cena de De la Joya con Corinna y Villalonga, en Suiza

El comisario Villarejo y sus socios se están viendo acorralados por la comisión judicial del caso Nicoláy, donde el comisario Marcelino Martín Blas había conseguido que se imputara a Villarejo, su mujer Gema Alcalá –defendida por Javier Iglesias en la causa Tándem– y buscaba también la del ex número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino.

Deciden enviar mensajes a través de sus periodistas de confianza, Eduardo Inda y Manuel Cerdán, que amenazan con desvelar las historias más truculentas de Juan Carlos I y la aristócrata alemana y para eso es fundamental la reunión que al día siguiente, el viernes 20 de enero, va a tener en la exclusiva ciudad de Gstaad (Suiza) donde tienen casa Villalonga, De la Joya y ha ido a pasar unos días Corinna, como puede escucharse a continuación.

Villarejo: Entonces, el viernes cenas con la Corinna.



De la Joya: Mañana.



V: Insisto, es un palo... osea, nos viene bien tener buena relación con ella porque abarca una serie de contactos, al margen de lo que tiene de nuevo, y es interesante.



De la Joya: Yo voy a verla y no sé si luego, no sé si luego habrá algo nuevo o no, pero mañana voy a cenar con ella.



V: Perfecto.



De la Joya: La veo en mi zona no tengo que viajar a ningún lado. Ella ha ido a vivir a casa de Juan, mañana hay una cena…



V: Ah, se ha ido ahí unos días a Gstaad, a la casa que ha alquilado…



De la Joya: Ha ido ayer o hoy o mañana, no me lo sé, entonces se va y… yo estoy en mi casa, me invitan a cenar...



V: Y punto.



De la Joya: Va a venir Cristina también a la cena (Cristina Fernández Longoria, exmujer de Adrián de la Joya), porque Cristina viene este fin de semana allí… y ya está.



V: Perfecto.



García Castaño: "Siguiente paso, Corinna"

Precisamente, ese viernes 20 de enero Público se reúne por la mañana con el comisario Enrique García Castaño y este desvela el plan de chantaje a Casa Real y CNI que están llevando a cabo, como reproducimos a continuación.

GC: Siguiente paso, Corinna. Corinna se ve con Villarejo en Londres y una de las veces le relata que ha estado Félix Sanz a verla y que Félix Sanz la ha medio amenazado.



P: Va a verla a través de su amigo Villalonga o César Alierta que es el que...



GC: No, no Félix Sanz Roldán va a verla...



Enrique García Castaño, 'El Gordo', en una imagen de archivo. / PL.

El comisario García Castaño: "Ese es el chantaje"

El comisario que fue destituido después de publicar esta grabación y que en la actualidad está imputado en la causa Tándem junto con José Villarejo y Eugenio Pino no duda en tildar el plan de "chantaje" y para esto son fundamentales Inda y Cerdán para publicar.

P: Pregúntale. ¿Has comido con alguien la semana pasada, así, del otro lado? [refiriéndose al CNI]



C: Cállate. Te estoy contando todo cronológicamente lo que hay y quién tiene esa información. Ahora mismo la información la tiene Mauricio Casals, pero Mauricio Casals ya se ha quitado de en medio, ya también se junta poco con Villarejo... La información la tiene Cerdán.



P: Y Cerdán es otro de los sobaos de Villarejo.



C: Cerdán es tronco de Villarejo, es muy tronco, y Cerdán me imagino que...



P: Llámale.



C: Ahora, me imagino que según vaya la situación sacarán o no sacarán; porque, claro, sacarán o no sacarán cuando el otro le diga: "Tira palante". Si el otro considera que no se meten con él o considera que le dejan tranquilo, pues me imagino que parará. Ése es el chantaje... Espérate que voy a llamar a Pino.



Coordinados con Inda y 'Antonio' y el cabreo de Pino

En la comida del 19 de febrero entre Villarejo y De la Joya se desvelan más hechos que coinciden perfectamente con el chantaje descrito por Público en 2017. Ambos están diseñando su agenda de reuniones y hay dos que son fundamentales:una con Eugenio Pino y Pepelu - el comisario José Luis Olivera- y otras con los periodistas Inda y 'Antonio'. Diferentes fuentes consultadas identifican a este Antonio o Antoñito como Antonio García Ferreras, con quién De la Joya dice no terminar de encajar; aunque también podría tratarse de Antonio Salvador, un ex redactor de Inda que escribió informaciones contra el comisario Marcelino Martín Blas y a favor de la estrategia diseñada para "salvar el culo a los Cierco".

Villarejo: Sí, sí, exactamente, pero la he cambiado, la he cambiado yo al 1 de febrero, apúntatelo, con Antonio y con el Inda. El 1 de febrero, que es miércoles.



De la Joya: Que has quedado, ¿a las dos y media?



Villarejo: La he pasado porque era miércoles este, que es el 25, pero ya había quedado como el Oli y con Pino y entonces lo que voy a hacer es intentar cambiarla porque el Oli no podía el martes.



De la Joya: La información de Pino puede ser muy importante.



V: Sí, muy importante. Está muy cabreado, está tal...



De la Joya: Y hay que pillarle en caliente.



Villarejo: Hay que pillarle en caliente... sí, sí.



De la Joya: Si no luego se enfría...



Villarejo: Además yo ayer cuando luego estuve con él un ratito, con el Oli digo "Tronco, como te nombren DAO a Pino tienes que nombrarle asesor".



De la Joya: ¿A quién?



V: A Pino nombrarlo asesor. Le dije yo al Oli. Dije, "voy contigo a tomarme un agua", para esperar y le dije "a tí te interesa, este tío ha sido DAO, pero tiene toda la información relevante de estos años".



De la Joya: Va a ser incondicional suyo...



V: Le vas a nombrar asesor, le vas a dar lo que le han quitado que es el boato de tal y los 2000 euros no los vas a pagar tú y a cambio lo vas a tener comiéndote la polla y él va a ir diciendo que es asesor del Ministerio, que tal y cual, que no se ha quedado de jubileta paseando a los perros. Y dice, "tienes toda la razón". Y eso es una cosa que yo ya se lo he insistido mucho a Pino y claro, Pino está loco porque vaya este porque además me ha dicho que "él puso como condición eso que tú entraras por eso yo creo que lo están boicoteando, porque saben que en el paquete vas tú está claro", con lo cual he incentivado yo a Pino para que haga causa común.



De la Joya: ¿Y a Pepelu [José Luis Olivera] cuando le ves tú?



V: Yo le veo el lunes, el lunes como con él.



De la Joya: ¿Y hasta el lunes no puedes hablar de nada con él?



V: ¿De esto? No, ¿para qué?



De la Joya: Una vez hayas hablado con Javier [el abogado Javier Iglesias]...



V: Además es que yo con Pepelu hablo poco, digamos hablo poco... Pueden pasar varios días que ni nos comunicamos y tal, pero como sé que estamos totalmente tal pues no quiero ponerlo nervioso y casi siempre es él quien toma la iniciativa, me llama "no sé qué, no sé cuantos...". Yo no le llamo nada más cuando tengo algo y tal.



Eugenio Pino, a su salida de la Audiencia Nacional. / EFE

La importante información del ex DAO, Pino

Precisamente, la información transcendental que Pino les iba a transmitir a Villarejo y De la Joya se la contó el ex DAO al comisario García Castaño mientras estaba reunido con este medio. El comisario que en ese momento estaba en la Comisario General de Información puso el manos libres para que la periodista de Público escuchara la respuesta sobre si Eugenio Pino se había reunido con un agente del CNI para enviar un mensaje de extorsión, diciendo que si les volvían a llamar a declarar del juzgado que instruía la causa del pequeño Nicolás cambiaría la declaración que había prestado con obligación de decir verdad mientras era número dos de la Policía, como se puede escuchar a continuación.

C: ¿Comemos la semana que viene?



PINO: Sí, vale, cuando quieras.



C: Qué te iba a decir... ¿tú el viernes comiste con alguien del CNI?



PINO: ¿Si comí yo con alguien del CNI...?



C: El viernes, que si comiste...



PINO: A sí, sí, sí, sí, sí, sí.



C: Ah vale, vale, vale...



PINO: Sí, sí. He comido en Alcalá de Henares con un coronel, sí.



C: Ah, es que me lo dijeron, y yo quería saber si era verdad o mentira.



PINO: No, he comido con uno... es que... te lo cuento. Le dije: "Oye, si me llaman a declarar en el asunto del pequeño Nicolás que sepas que yo sé que tenéis el teléfono intervenido y que lo voy a decir, o sea, que no me llamen a declarar". Yo creo que es un [ininteligible] ¿No?



C: Vale, vale, no hagas ni puto caso de eso. No hagas ni puto caso.



PINO: Pues sí, estuve comiendo porque él es amigo mío. Éste es el que me dijo que me iba poniendo a caer de un burro el jefe [por Félix Sanz Roldán].



C: Ah, ya sé quién es.