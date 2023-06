¿Es juego sucio el video del PSOE que resalta las mentiras del PP?

"Nosotros lo que queremos hacer con el país es derogar el sanchismo para que la mentira vuelva a operar en política". Con estas palabras del portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, comienza un vídeo difundido por el PSOE en redes sociales el pasado martes. "La mentira (en mayúsculas). El PP se descubre y confirma que esto es lo que quieren para España y este es el proyecto político que quieren conformar", sigue el vídeo.

A continuación aparecen Mariano Rajoy y sus famosos "hilitos de plastilina" tras el vertido de fuel del Prestige en 2002. Ángel Acebes diciendo que "ETA ha conseguido su objetivo" tras los atentados terroristas del 11M de 2004. También se muestra al extesorero condenado Luis Bárcenas, a María Dolores de Cospedal o Federico Trillo en el suceso del Yak42 de 2003. Se le suman José María Aznar junto a George Bush en el contexto de la guerra de Irak y la imagen final de Alberto Núñez Feijóo.

Desde su publicación generó miles de comentarios. Acumula solo en Twitter más de 3,5 millones de reproducciones y ha tenido un gran impacto mediático. Desde las filas del PP y la derecha han acusado duramente a los socialistas. El propio Sémper escribió lo siguiente enlazando al vídeo: "Lo siento por los socialistas que tienen que soportar este bochorno".

El carrusel de críticas a la estrategia no solo ha venido desde la derecha. Politólogos, periodistas o expertos en comunicación política de sectores progresistas también han rechazado el estilo, el contenido y la efectividad del vídeo. Mientras, en el PSOE se defienden e insisten en el mensaje principal: "El PP ha pasado a la historia cuando ha estado en el Gobierno por grandes mentiras", destacan fuentes de la dirección de Ferraz a Público.

En el PSOE destacan que cogen como gancho un lapsus de Sémper. Pero como "anécdota" para establecer una pauta de actuación de los Gobiernos del PP. Inciden en que no hay manipulaciones ni insultos. Es decir, que rechazan los calificativos de que el vídeo sea "campaña sucia". "No lo es, es historia de la política en nuestro país", afirman las fuentes consultadas.

En su defensa resaltan que el Gobierno de Pedro Sánchez ha gestionado grandes catástrofes "sin mentiras", a diferencia del PP con el Yak42, el Prestige o el 11M. Los socialistas critican que Sémper haya reaccionado contra el vídeo afirmando que "no se hace política con el retrovisor" sacando asuntos de hace 20 años. En Ferraz recuerdan que los populares han basado toda su campaña en ETA, incluso con la presidenta Isabel Díaz Ayuso afirmando que la organización está viva.

Los socialistas destacan que no pueden renunciar a recordar al electorado cuál es la historia del PP en este país en los momentos que llega al Gobierno. Defienden que el vídeo es completamente lícito en comunicación política. "No hay ninguna manipulación, solo recuerda la historia", insisten. Además consideran que las reacciones en cuentas como las de Nuevas Generaciones, que usan la vida personal de Sánchez, da la razón a quienes en el PSOE defienden este vídeo.

¿Funcionará la campaña emocional?

Para Eduardo Bayón, politólogo y experto en comunicación, es un vídeo de "campaña negativa de manual, te valdría como ejemplo perfecto en cualquier clase de comunicación política". "La lectura, que a mí me parece acertada, si es la que han hecho desde Moncloa y Ferraz, es que hay un estado anímico en el votante que es adverso al Gobierno y en particular a Sánchez alimentado por medios de comunicación conversadores y los partidos de derechas".

Bayón destaca que la campaña de propuestas y de acción de Gobierno no ha funcionado desde hace meses como elemento de movilización. La propia convocatoria adelantada renuncia a seis meses de hacer política. "Creo que se han dado cuenta de que serán unas elecciones que se jugarán muy claramente en el plano emocional", afirma en este sentido. "Que le vaya a funcionar o no es otra cosa, pero tampoco creo que tengan más opciones que jugársela en ese terreno", añade.

"En el vídeo no hay una deslegitimación de las instituciones. Lo que se le puede reprochar es que contribuye a una mayor polarización. Pero es que eso ya está ahí y es donde se va a jugar las elecciones", indica Bayón, al que no le parece equiparable a lo que hace la derecha con el uso de ETA. "Hay otra lectura soterrada dentro de la polarización para seguir atrayendo voto de la izquierda. El escenario es muy distinto, pero Zapatero ganó así las elecciones de 2008", recuerda.

Por su parte, la socióloga y politóloga Gabriela Ortega, directora de estrategia de la Institución Educativa ALEPH destaca que en la comunicación política hay tres tipos de campañas "no positivas": sucia, negativa y de contraste. Según su opinión, a nivel técnico esta sería una campaña sucia porque manipula información a partir de un error. También negativa porque refuerza los puntos negativos del adversario y no muestra contraste, porque no propone fortalezas.

"Se recurre a este tipo de técnicas apelando a la ira. La ira como emoción moviliza al voto duro", afirma Ortega. Para la especialista, se suele decir que para movilizar hay que apelar al miedo. "Esta no es una acción que impulse el miedo, porque no hay elementos que hablen de un agente externo contra el que uno lucha y el otro no. Es un enfrentamiento y eso apela a la ira", indica al respecto.

Hay quien también ha recordado el vídeo a otro que usó el PSOE en 1996 con la referencia a la derecha con un perro dóberman. Algunas voces, como la de Lluís Orriols, profesor titular y vicedecano del grado de ciencias políticas en la Universidad Carlos III, han expresado sus dudas sobre la eficacia de este tipo de campañas. "El Gobierno de Sánchez quizás ha llegado a la conclusión que con su agenda legislativa y sus políticas sociales no pueden sumar. Creen que quizás sólo les queda activar votantes apelando a emociones: el miedo a la derecha", afirma.

Orriols considera que hoy el "voto del miedo" no es patrimonio de la izquierda. "Es un motor muy útil para la derecha: el rechazo a Sánchez y sus socios activa al votante conservador", afirma. "Una campaña basada en el "miedo" y el rechazo al adversario le puede funcionar a la izquierda, quien sabe. Quizás. Pero al que seguro le funciona es al PP. Y más cuando EH-Bildu está en fase de crecimiento", añade.

Las imágenes muestran situaciones de políticos antiguos del PP en contraste con una cara más nueva como Sémper. "Además de la ira del voto duro, el mensaje busca relacionar las antiguas direcciones del PP con la actual, afirma la especialista consultada. "No estoy segura que agitar el árbol de esta forma sea beneficioso para la movilización. Pero Sánchez nos tiene ya acostumbrados a cambios de timón y patadas en el tablero constantes que tienen efectos nuevos en el comportamiento electoral", concluye Ortega.