El juez deniega las pruebas a Podemos pero imputa a la ex dirección de la revista Interviú

La colaboradora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, y el secretario general solicitaron a la Audiencia Nacional el rastreo del móvil y de la tarjeta SIM para saber dónde se descargó el contenido que llegó a Interviú y a Eduardo Inda, y cuya información la utilizó la Policía tres días después del robo, como desveló Público. Pero García Castellón, que mantiene secreta la pieza, lo ha denegado a la vez que imputada a Luis Rendueles, ex subdirector del semanario y ahora en El Periódico, y mantiene la acusación contra el ex director y ex número dos de comunicación de La Moncloa, Alberto Pozas.