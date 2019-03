El teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena ha negado ante el tribunal que juzga el procés ser el titular de la cuenta de Twitter desde la que se vertieron críticas contra el independentismo bajo el pseudónimo Tácito. En los mensajes, cargaba contra políticos y mossos que él investigaba.

Aquí se puede escuchar al propio teniente coronel Daniel Baena reconociendo a Público que él es Tácito. A continuación se puede escuchar la conversación íntegra:

Periodista: ¿Sí? ¿El señor Daniel Baena?

Daniel Baena: Sí

P: Mire, soy Carlos Enrique Bayo, del diario Público. Le llamo por…

DB: ¡Hola, qué tal!

P: Hola, ¿cómo estás? Mira…

DB: ¡Bien, bien!

P: Vamos a ver… Nos hemos enterado de que eres Tácito en Twitter.

DB: Sí.

P: Entonces… entonces…Bueno, nos llama la atención pensar que si las opiniones que expones allí no son un poco incompatibles con la obligación de hacer informes ecuánimes sobre la situación y sobre las investigaciones y todo eso…

DB: Bueno… Pero tampoco eso no lo… Tampoco no, no… Digamos que es una cosa personal y no tiene nada que ver con… con eso… Y aparte que también lo gestiona otra gente ese perfil, ¿eh?, que no soy yo el único.

P: ¿No eres el único que gestiona el perfil 'Tácito'?

DB: No, no, no, no, no, no. No, no…

P: Bueno…

DB: No… no.

P: ¿Hay más?... ¿Pero también son… están digamos también con las investigaciones? ¿Están… forman parte de…?

DB: No, ahí no tienen nada que ver con las investigaciones. Lo que tiene que ver con las investigaciones lo pongo en el Daniel Baena, uno que es oficial…

P: Sí, sí, ese lo conozco también, sí, claro.

DB: Ese sí… sí. Pero el otro no… no… El otro, además lo hacemos un grupo de personas… los que nos miran eso… es… Además, si se fija, si se fija… bueno, eso sí… que no es…

P: Bueno, pero para el que sea que esté leyendo Twitter sin conocerlo, no le queda en absoluto claro que son ustedes mismos los que llevan esa identidad…

DB: No!, pero si es que no es una persona quien lleva eso… es que no es una persona, es un grupo de personas… Además que… Es un grupo de personas, ¡que no soy yo, además!

P: ¿Que no solamente eres tú?

DB: No, no, ni yo, simplemente… no… [se atrabanca] Ni yo, simplemente, si se retuitea algo… Y sí, algunas cosas, las que pongo en el mío, me lo dicen y "Oye, esto lo hemos mandado"… Pero no, no soy yo, no somos nosotros… O sea, no soy yo. O sea, no lo gestiono yo, eso… directamente.

P: ¿Pero conoces a las personas que lo llevan y cuánta gente es?

DB: ¿El qué?... No, hombre no puedo, porque si el que… si hay una persona involucrada yo no puedo decir eso.

P: Ya, ya, ya… Pero bueno, como al principio me has dicho 'sí, sí, sí estoy ahí, soy Tácito', pues pensaba que por lo menos formas parte…

DB: Noooooo… Porque… Nooooooo… Porque… Porque era… Porque pensaba que te refe… que se refería usted a otra cosa… No al perfil de Twitter.

P: Bueno, bueno, bueno… O sea, ¿no es usted el 'Tácito'?

DB: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no…

P: Bueno, bueno… Eh… En cualquier caso…

DB: Y si quiere… bueno, ya si quiere… no sé, nos vemos y hablamos, o lo que sea… Pero nooooo… Pero de esto ya le digo que nooooo… que nooooo… ¿vale?

P: Vale, vale, de acuerdo, pues nada, muchas gracias.

DB: ¡¡Un abrazo, eh!!

P: Un abrazo. Hasta luego, adiós.