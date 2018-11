El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, ha sido detenido este jueves en Granada por supuesta ofensa a la Corona a través de las redes sociales, mientras se encontraba promocionando la manifestación de carácter andaluz que tendrá lugar el 6 de diciembre en esta ciudad, según ha informado a Europa Press el sindicato.

Desde la Policía Nacional no han precisado los motivos de la detención, pero han confirmado a Europa Press que Reina ha sido arrestado por tener un par de reclamaciones judiciales pendientes, una de un Juzgado de Madrid y otra de Sevilla, por lo que ha sido detenido y trasladado a la Comisaría Provincial de Granada. La previsión es que pase a disposición judicial a lo largo de la tarde, según han informado desde el cuerpo.

Desde el SAT han señalado que Reina se encontraba en una terraza de la capital granadina cuando, sobre las 13,00 horas, varios agentes de Policía Nacional han procedido a identificar a las personas que lo acompañaban, con la consiguiente detención del secretario general del sindicato, sobre el que "pesaba una orden de busca y captura".

El secretario de organización del SAT, Pepe Caballero, ha indicado que Reina es insumiso judicial, por lo que no puede presentarse voluntariamente ante ningún juzgado, y se acogerá a su derecho a no declarar.

Esta decisión fue tomada por unanimidad hace años por la Asamblea Nacional del SAT, máximo órgano del sindicato, en protesta por la que consideraron "escalada represiva" que sufría la organización, que acumula un millón en multas gubernativas, peticiones de cárcel de más de 300 años y cerca de 500 sindicalistas imputados.

Segunda detención

Cabe recordar que el líder del SAT fue detenido el pasado mes de junio por la Guardia Civil por un presunto delito de odio y de injurias a la Corona por los comentarios y publicaciones realizadas a través de las redes sociales desde diciembre de 2016.

Tras su puesta en libertad, Reina explicó en una entrevista a Público que el supuesto motivo de la detención eran los tuits contra la corona. En uno de ellos, llamó "miserable" a Felipe VI. No obstante, cree que su detención está vinculada al trabajo de denuncia del sindicato de los abusos laborales y sexuales en la fresa de Huelva.

"En el coche, después de decirme lo de los tuits, justo después, instante seguido, [los guardias civiles] me empiezan a preguntar sobre la fresa en Huelva, que cómo nos va la cosa, que qué íbamos a hacer. Ahí está la causa real de mi detención. Sacaron el tema en un ambiente distendido, estábamos tranquilos: 'Bueno, Reina, hablando de otras cosas, ¿cómo va lo de Huelva?'. Me parece muy sospechoso que justo después de decirme por qué me detienen, me saquen ese tema. Me llama la atención", relató a Público.