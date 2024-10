De Macarena Olona a Rocío Monasterio: así ha sido la desbandada en Vox

"A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente, me parece lógico y me parece honesto entregar mi acta de diputada". Así se despidió este jueves de Vox —y también de la política— Rocío Monasterio, una de las caras más conocidas del partido ultraderechista y una de las últimas integrantes de la vieja guardia que aún permanecía en la formación.

La renuncia de Monasterio a su escaño en la Asamblea de Madrid y a seguir como portavoz parlamentaria, anunciada un día después de su fulminante destitución como presidenta del partido en Madrid, se suma a una larga lista de dirigentes y cargos que en los últimos dos años han ido abandonado a cuentagotas la formación ultraderechista. Otros, sin llegar a irse del partido, han sido relegados.

De izq. a der., Jorge Buxadé, Ivan ERspinosa de los Monteros, Macarena Olona y Santiago Abascal, en la noche electoral de los comicios autonómicos de Andalucía de junio de 2022, en Sevilla. — Manuel Olmedo / Europa Press

Rocío Monasterio es la última baja de una guerra de poder que se desencadenó en Vox hace dos años entre el sector encabezado por Iván Espinosa de los Monteros y otro más ultra y extremo liderado por Jorge Buxadé, el nuevo niño bonito de Santiago Abascal con vínculos con el Yunque. Esa tensión se ha desparramado por toda la geografía española: ha habido choques y tensión en muchos territorios, desde Balears hasta Galicia o Extremadura, además de Madrid. De momento, Buxadé va ganando la partida, a tenor de las salidas más sonadas.

Rocío Monasterio

Monasterio ha lanzado un buen puñado de reproches a Santiago Abascal, siendo el principal de ellos que en Vox falta democracia interna. El líder ultraderechista, en cambio, no ha querido bajar al barro en la despedida y se ha limitado a lamentar con la boca pequeña la decisión de su antigua compañera. "Solo puedo dar las gracias y desearle buena suerte", dijo Abascal, que restó importancia a las críticas vertidas por Monasterio.

Para los conocedores de los entresijos de Vox, la salida de quien fuera la arquitecta del proyecto en Madrid vuelve a poner sobre la mesa la crisis interna de Vox y la progresiva bunkerización de Abascal y de sus colaboradores de confianza hacia posiciones abiertamente más radicales en un intento por no desdibujarse ante el empuje del PP.

Lo cierto es que Vox se encuentra en una encrucijada. Abascal se enroca en un discurso duro para diferenciarse todo lo posible del PP, y a menudo se pasa de frenada. Eso es lo que ha ocurrido en Madrid: la mayoría absoluta lograda por Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones autonómicas relegó a Monasterio y redujo mucho el campo de acción de Vox en este territorio. La dirección nacional ha optado por cambiar de rumbo y en esos nuevos planes no entraba Monasterio.

Iván Espinosa de los Monteros

En cualquier caso, el futuro de Monasterio en Vox estaba en entredicho desde la salida de su marido, Iván Espinosa de los Monteros, en agosto de 2023. Entonces el que fuera portavoz de Vox en el Congreso y mano derecha de Abascal hasta ese momento alegó motivos personales para abandonar la primera línea política, pero en su decisión pesaron muchos los resultados de las elecciones generales de julio de 2023, donde el partido no cumplió con las expectativas.

Espinosa de los Monteros no ha vuelto a la política, pero desde su salida ha protagonizado varias imágenes en redes sociales con exdiputados de Vox apartados por la dirección del partido, como Juan Luis Steegman, Rubén Manso y Víctor Sánchez del Real. Todos ellos eran representantes del sector neoliberal de Vox que capitaneaba Espinosa de los Monteros y que se vio desplazado ante el empuje del sector ultraconservador y ultracatólico liderado por Buxadé.

Macarena Olona

Espinosa de los Monteros y Monasterio son las cabezas visibles de una desbandada en Vox que en realidad empezó en 2022 con Macarena Olona. El revés sufrido en las elecciones andaluzas de junio de ese año también está en el origen de la salida de quien hasta entonces mostraba con vehemente orgullo su pertenencia a la ultraderecha. Olona y Vox esperaban ser decisivas en Andalucía para formar gobierno. La mayoría del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla hizo saltar todo por los aires y reventó las frágiles costuras que unían a Abascal y Olona.

La relación de Olona con la cúpula de Vox se deterioró rápidamente. Pocos días después de las elecciones andaluzas, Olona anunció su retirada de la política por motivos de salud. Quiso volver pero ya no la dejaron, y empezó a criticar con dureza a la dirección y a su partido, del que terminó renegando por ser demasiado radical para su nuevo gusto. Olona también intentó hacer carrera política en solitario pero no ha tenido demasiado éxito.

Javier Ortega Smith

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, atiende a los medios de comunicación. — Carlos Luján / Europa Press

Javier Ortega Smith, uno de los primeros rostros públicos de Vox e insigne miembro de su vieja guardia, sigue en el partido pero su peso e influencia han quedado difuminados. En octubre de 2022 fue destituido como secretario general de Vox. Pasó de ser el hombre fuerte de la formación junto a Abascal a ocupar un lugar secundario.

Sigue siendo concejal en el Ayuntamiento de Madrid y diputado en el Congreso, pero ha quedado relegado en la toma de decisiones. Su caída en desgracia supuso un golpe simbólico en el cambio de poder que se dio en Vox hace dos años y supuso el espaldarazo definitivo para Jorge Buxadé.

Carla Toscano

Carla Toscano, una de las diputadas más ultras de Vox, contraria al aborto y a la eutanasia, y declarada ultracatólica, conocida entre otras cosas por insultar en su día a Irene Montero, también dejó su escaño en el Congreso a principios de este año. No trascendieron los motivos de su renuncia, pero el hecho de ser estrecha colaboradora de Javier Ortega Smith probablemente tuvo algo que ver en su decisión. Toscano sigue siendo concejala del Ayuntamiento de Madrid.

La entonces diputada de Vox, Carla Toscano, con una camiseta de "Not me too" en un pleno del Congreso de los Diputados en que se debatía le ley del 'solo sí es sí', en octubre de 2021. — Alberto Ortega / Europa Press

Como dato curioso cabe decir que su sustituta en el Congreso fue Rocío Aguirre Gil de Biedma, hermana de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

Víctor Sánchez del Real

Otro de los diputados fundadores de Vox, Víctor Sánchez del Real, muy próximo a Espinosa de los Monteros y Monasterio, abandonó la primera línea política tras las elecciones de 2023. Cercano a Espinosa de los Monteros, su salida fue otra baja sensible en el sector más liberal de Vox.

José Luis Ruiz Bartolomé

Ruiz Bartolomé, otro de los colaboradores más cercanos de Monasterio, abandonó su cargo en enero de 2024. Su salida, aunque menos mediática, fue un indicio más de la caída en desgracia de Monasterio y su entorno.