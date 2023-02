Macarena Olona dice que Anguita es "uno de sus referentes" y se lleva la réplica de Izquierda Unida: "Os combatió hasta el último de sus días, fascistas"

Viendo la entrevista de Jordi Évole a Macarena Olona solamente podemos sacar una conclusión: que la exdiputada, exportavoz y excandidata (a las andaluzas) de Vox ha sufrido el efecto de un neuralizador de los Men in Black que le ha borrado la memoria de su paso por Vox. Solo así se podría entender que esté ahora tan sorprendida de que haya personas "en el entorno" de su antiguo partido con tendencias neonazis, xenófobas y homófobas.

Pero cuando realmente uno piensa en un borrado de disco duro es cuando escucha sus palabras sobre Julio Anguita. Al inicio de la entrevista, Évole citó al ex secretario general del Partido Comunista de España y excoordinador de Izquierda Unida. Olona aseguró entonces: "Mencionas a uno de mis referentes políticos".

En realidad, ni hay borrado de memoria ni sus palabras son casuales. No es la primera vez que Olona utiliza este recurso dramático para despistados, para intentar dulcificar su figura, intentando asociarla a una figura querida.

La misma artimaña que compararse con Shakira.

Desde Izquierda Unida no han tardado en responder.

Pero es que ya en su día el propio Anguita respondió a este truco.

Julio Anguita a Vox en 2019: "No me gusta que me utilicen y, sobre todo, que me utilicen personas que tienen esta ejecutoria" #LoDeOlona pic.twitter.com/h4XJ8VHR6A

— IU Andalucía🔻 (@iuandalucia) February 20, 2023