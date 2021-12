Macarena Olona dice que Julio Anguita estaría "orgulloso de Vox" y las redes recuerdan lo que decía de ellos

Cada vez queda más claro que su estrategia es dirigirse a los votantes más despistados de este país, ya sea con los bulos más burdos o con las afirmaciones y propuestas más absurdas y llenas de odio que puedan verse. A costa de lo que sea. Y si cuela, cuela.

Y la cosa sigue por la vía del esperpento más absoluto. Si hace pocos meses ya tuvimos que soportar a Macarena Olona diciendo que hoy Federico García Lorca votaría a Vox, ahora la ignominia ha regresado y este jueves la diputada del partido ultraderechista ha asegurado que "Julio Anguita de quien se sentiría profundamente orgulloso es de Vox".

Lo mejor de todo esto, es que no hace falta ni imaginar qué opinaba Anguita de Vox. Porque ya lo dejó bastante claro en vida, como le han recordado muchos.

"No me gusta que me utilicen, y sobre todo que me utilicen personas que tienen esta ejecutoria" (en referencia a Vox). Julio Anguita, 2019.

No ensucies la memoria de Julio, fascista. pic.twitter.com/BraanugSBg

