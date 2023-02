Macarena Olona apunta en 'Lo de Évole' a los 4,5 millones de euros públicos destinados por Vox a su fundación 

La exdiputada de Vox Macarena Olona ha acudido a Lo de Évole, donde ha compartido detalles de su estancia y posterior salida del partido de ultraderecha, ha dado pistas sobre su funcionamiento interno e incluso ha deslizado la posibilidad de que existan casos de corrupción dentro de la formación.

Sobre esta última cuestión, Olona ha puesto el foco en la Fundación Disenso, la think tank creada por el partido de ultraderecha a la que ha destinado cerca de 4,5 millones de euros públicos desde su creación en 2020. La exdiputada ha exigido a los responsables de la fundación creada su antigua formación que presenten no solo "las cuentas anuales", sino que también "el formulario 347 de Hacienda".

"Es la declaración que permite conocer qué se esconde dentro de la partida otros gastos y servicios exteriores, es decir, los pagos que haces a otros profesionales independientes por un importe superior a 3.000 euros y que en el ámbito privado llamamos la cuenta de putas y varios. Ahí se suelen esconder las maldades", ha apuntado. Según ha afirmado Olona, Vox "ha entrado en el sistema" del que surgen los casos de corrupción.

La salida de Macarena Olona de Vox intuía una mala relación con la dirección del partido, del que ha compartido detalles sobre su funcionamiento en su entrevista con Jordi Évole. "Me he convertido en un obstáculo para la actual deriva de Vox". ha explicado sobre su salida.

Si bien Olona no ha querido detallar sobre a qué corriente se refería, ha señalado la existencia de dos bandos dentro del partido de ultraderecha. La exdiputada señala por un lado un ala "más liberal", liderada por Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, y otra de corte "conservador", en la que se encontrarían Javier Ortega Smith (del que ha señalado que "no es el más inteligente" dentro del partido) y Jorge Buxadé. A esta segunda corriente la ha descrito como "joseantoniana" o "falangista".



Con todo, la exdiputada asegura que mantiene buena relación y cuenta con apoyos dentro del partido, a los que no ha nombrado para "protegerles". "No os inmoléis", es el mensaje que les ha dado Macarena Olona a sus fieles dentro de Vox. La que fuera candidata a al presidencia de la Junta de Andalucía ha señalado que vive "un Vox History X", tras su salida del partido y en referencia a la película American History X (1998), donde el protagonista sufre acoso tras abandonar una organización neonazi.

A pesar de la comparación, Olona ha señalado que "con esto no estoy queriendo decir que Vox sea un partido nazi". Aunque ha relatado que se ha encontrado con "algunos ataques de personas que hacen loas a Hitler y que están en el entorno de Vox".

Fuerzas externas en Vox

La exdiputada sí ha aceptado el término "mafioso" para referirse al funcionamiento interno de Vox. Olona ha señalado a la formación como "el partido del macho alfa". "Cuando una persona sale del partido se aplica una práctica de si no estás conmigo estás contra a mí", ha señalado sobre su salida, que según ha explicado, se ha producido para evitar que "apagaran" su voz desde dentro.

"De Santi solo puedo decir que es una buena persona pero tiene limitaciones", ha indicado a Évole sobre la figura del líder de Vox, Santiago Abascal. Olona ha señalado la influencia de fuerzas externas. "Cuanto más arriba estaba más niebla veía a mi alrededor y no tenía claro quién tomaba las decisiones en Vox. Es evidente que Santi no es libre completamente. Tengo la sensación de que las decisiones en Vox no siempre se toman en Vox, tengo la certeza de que se toman fuera de Vox", ha indicado sobre la presencia de personas que toman decisiones desde fuera del organigrama del partido.

Cuando se habla de fuerzas externas que intervienen en Vox no pueden pasarse por alto las voces que indican la influencia de la Organización Nacional del Yunque en las decisiones políticas de Vox. Olona no ha querido relacionar a la secta paramilitar ultracatólica y de extrema derecha con su antigua formación.

Con todo, ha puesto el ejemplo de cuando publicó una foto tras vacunarse contra la covid. Según narra Olona, recibió ataques donde señalaban que le "implantado un chip" y de ahí su cambio de postura con el partido. En este contexto, la exdiputada ha asegurado que su intuición le dice que estos ataques provenían desde dentro del propio partido.

Para esclarecer el funcionamiento del partido y uniendo los puntos sobre las declaraciones de Olona, la dirección de Vox recibe órdenes externas y estas se trasladan a sus distintos miembros, entre ellos, a los líderes territoriales. Por ejemplo, al líder de Vox y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sobre el que ha señalado que, como el resto de líderes autonómicos, está "completamente intervenido". "Las decisiones se toman en Madrid", ha apuntado.

Machismo, homofobia y xenofobia dentro de Vox

Macarena Olona también ha desgranado algunas de las principales puntas de lanza ideológicas de Vox. Ha abordado cuestiones como el machismo, la xenofobia o la homofobia dentro de la formación. En la charla, criticó el momento en el que un miembro de la dirección aseguró que no quería mujeres en su entorno "para evitar tentaciones", algo que ha señalado como un pensamiento común en la interna del partido. La exdiputada ha puesto como ejemplo, el momento en el que Vox pasa a formar parte del Gobierno de Castilla y León y no incluye a ninguna mujer.

Aunque ha señalado que no es una idea que comparte, dentro de Vox y en los grupos familiares que los sustentan hay quien considera que las personas del colectivo LGTBI son "enfermos" y "desviados". La exdiputada ha recalcado que considera "asqueroso" unir los conceptos "homosexualidad" y "terapias de conversión", tras apoyar ella misma estos conceptos en el Congreso de los Diputados hace no mucho.

Sobre las declaraciones xenófobas desde Vox, Olona ha señalado que no comparte la postura adoptada por el partido de antagonizar a todos los migrantes, aunque ha defendido una "defensa férrea" de las fronteras españolas.

Tras abandonar la formación de extrema derecha para evitar "apagarse" y tras sufrir "traiciones" por miembros del partido, Olona ha deslizado una posible vuelta a la política para "ocupar un espacio que sea necesario para asegurar la gobernabilidad" y formando parte de "alguno de los proyectos existentes o uno nuevo".

Con todo, Macarena Olona ha evitado poner en más aprietos de los necesarios a su antigua formación. "Tengo muy claro que en un momento en el que nos encontramos, electoral, yo no puedo poner en riesgo el proyecto de Vox abonando un terreno que podría ser utilizado para activar el proceso de ilegalización de esa formación por el incumplimiento de un mandato constitucional".