La Comunidad de Madrid ha manifestado este viernes su "profundo malestar" por la "deslealtad" que constituyen las declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, al cuestionar la capacidad de detección de la región respecto a los casos asintomáticos de la covid-19 al dar cifras que "no se corresponden con la realidad".

Escudero ha sostenido que el porcentaje en esta autonomía alcanza el 60% del total de PCR efectuadas en el total de la red epidemiología y asistencial, en lugar del 15% al que aludió el epidemiólogo del CCAES. Sin embargo, la Consejería de Sanidad, que el propio Escudero dirige, ha publicado esta misma semana un informe en el que ese dato que ha dado el consejero no aparece por ningún lado y sí al que se refirió Simón.

Ante tal encrucijada, la Consejería de Sanidad ha publicado una nueva versión del documento donde ya no figura esa referencia a los porcentajes de asintomáticos. En un primer momento, en el documento aparecía escrito que "el 37% de los casos del total del periodo analizado fueron asintomáticos, con una disminución de esta proporción los últimos 14 (19,4%) y siete días (7,6%)", frase que ha desaparecido tras las declaraciones de Escudero de este viernes.

Desde la Consejería de Sanidad han explicado a Europa Press que este documento contemplaba algunos datos "no consolidados provisionales" y por ese motivo ha sido modificado.

Con todo y a pesar de lo acontecido, el consejero de Sanidad ha defendido que Madrid actúa con "total transparencia" y dimensionando la red epidemiológica regional, proporcionando también "elasticidad" tanto en Atención Primaria como en la red hospitalaria, dentro de sus planes para contener la enfermedad.

Escudero también ha arremetido contra el Gobierno: "Actuamos con una estrategia y nos gustaría saber cuál es la del Gobierno central, algo que no conocemos", ha espetado para incidir en que "algo tan sencillo" como incrementar las medidas de control para detectar casos importados en el aeropuerto de Barajas "aún no tienen solución" por parte del Ejecutivo estatal, pese a haberlo exigido en múltiples ocasiones, ha afeado. Mientras el Ejecutivo regional continúa enrocado en esta cuestión, la ciudadanía critica que no se aumenten las medias para mantener el distanciamiento social en el Metro de Madrid.