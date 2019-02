Tras tres semanas de reuniones, conversaciones y dimisiones, Podemos continúa sin trazar una hoja de ruta definida para su futuro en la Comunidad de Madrid. "Hasta marzo que se registren las candidaturas hay tiempo", asegura una de las dirigentes que forman parte de la gestora de Podemos en la región. Desde el partido piden tiempo al resto de formaciones para superar la crisis interna aunque, a su vez, ya trabajan en formar un programa y una candidatura fuerte con la que destacar entre la izquierda madrileña.

El tablero político aún se encuentra dividido entre Podemos, Más Madrid, IU, Equo y Anticapitalistas. Los últimos son los únicos que han dejado claro que no irán a las elecciones con Más Madrid. El resto aún no se ha cerrado a una candidatura unitaria, aunque cada vez parece más difícil e IU ya ha marcado su línea roja: la paralización del proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte, conocido como la Operación Chamartín. Un órdago que ha sido rechazado rotundamente por Manuela Carmena, distanciando a las dos formaciones de cualquier pacto. Sin embargo, las formaciones ya consideran que puede que la presentación de dos candidaturas no les penalice. Las últimas encuestas electorales apuntan a resultados similares a los obtenidos en las elecciones de 2015 por Podemos.



El partido morado es el que menos se ha movido desde que se conoció la alianza de Errejón y Carmena. Aunque varias fuentes cercanas a la gestora que lidera Podemos Madrid desde la dimisión de Ramón Espinar, explican a Público que están trabajando en formar una candidatura fuerte tanto por la cabeza de lista como por el programa. Respecto a su número uno, indican que ningún perfil del partido en la región les encaja y que buscan una mujer, por lo que tratan de encontrar una candidata independiente que ya sea conocida entre la ciudadanía madrileña. Además, quieren que destaque su trayectoria en temas de género y feminismo para que este sea un punto fuerte frente al avance de la extrema derecha y el auge de Vox.

Aún no tienen claro cómo será el proceso de primarias. Podrían celebrarse sólo para elegir la cabeza de lista y que el resto de candidatos sean los que ya se eligieron en el pasado proceso o bien realizar una nuevas primarias al completo. Tampoco descartan que sean conjuntas con IU y Equo si llegan a un acuerdo final para las elecciones.

La gestora de Podemos Madrid también apunta que trabajará sobre estos aspectos sin ceder a ninguna fecha límite. IU ha dado como plazo al partido hasta el 15 de febrero para cerrar negociaciones, pero rechazan buscar una solución en este tiempo. De hecho, ya Pablo Iglesias antes del Consejo Ciudadano Estatal del pasado miércoles pidió tiempo para solucionar la crisis interna. Desde el anuncio de la alianza de Errejón y Carmena, Podemos ha tenido que afrontar la salida inesperada de Espinar y, previsiblemente, de la mayoría de lista regional de Podemos de las pasadas primarias.

Podemos busca un espacio desde el que distanciarse de Más Madrid y una "izquierda amable"

En cuanto al programa, según ha podido saber este medio, el partido aprovechará las "distancias ideológicas" con Errejón y Carmena para formar "un programa desde abajo" y que busque "movilizar a la izquierda". En este punto coinciden con IU, que reclama una candidatura "sobre bases programáticas y de participación popular". En las diferencias entre los proyectos se marcan posturas enfrentadas como ocurre con la Operación Chamartín. Carmena no ha cedido ante el "ultimátum" de IU: "De ninguna manera vamos a aceptar esta especie de reto que no tiene ningún sentido", ha asegurado la alcaldesa en una entrevista a EFE, añadiendo que "los que quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar Madrid desde mi punto de vista".



Para ambas formaciones el proyecto de Más Madrid se encuentro más al centro de donde ellos se sitúan. "Si fuera por Errejón, habría Gobierno con Ciudadanos y PSOE", recuerda un dirigente de Podemos. Este mismo camino es el que señala al que apunta al excandidato y sobre el que se niegan a situarse. "Queremos hacer una candidatura del cambio en la que no entran políticas de derecha", asegura.

Iglesias también advirtió sobre esto en la nota pública que escribió antes del CCE: "Destruir Unidos Podemos es condición de posibilidad para que solo haya dos alternativas de superación de la crisis de régimen. La más evidente hoy es el modelo aznariano de los trillizos reaccionarios, frente a la que algunos sectores del poder tratan de lanzar un modelo macroniano de gran centro con un PSOE susanista y Ciudadanos como protagonistas. Para eso necesitan lo que algunos analistas llaman una izquierda amable escindida de Podemos", apuntaba.

En este sentido, para Podemos es imprescindible que cualquier pasto postelectoral sea con el PSOE y que mueva a los socialistas hacia la izquierda. El ejemplo es el acuerdo al que llegaron Ciudadanos y el PSOE y el que han alcanzado ahora el partido morado y el Gobierno. "Este es el camino que hay que seguir en las Comunidades Autónomas y en los municipios", considera otro de los dirigentes de la formación.