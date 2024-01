 Mañueco y el PP arrastran al PSOE de Salamanca a manifestarse por trenes que el ministro Óscar Puente ya ha confirmado 

El PP lo ha vuelto a hacer en Salamanca y este domingo volverá a las calles junto a instituciones como las dos universidades, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, los sindicatos CCOO y UGT, e incluso volverá a arrastrar hasta al PSOE salmantino. Y lo hará para llevarlos a la manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con la excusa de solicitar una mejora en el transporte ferroviario que el ministro del ramo, Óscar Puente, ya ha confirmado hasta con un vídeo que ya está en marcha.

Convencidos todos de evitar que la realidad estropee un buen titular, a nadie parece importarle que el ministro de Transportes, según ha confirmado a Público, afirme que "el plan es empezar a vender los billetes el 1 de marzo y que entren en funcionamiento antes de fin de ese mes". Se trata de ampliar el Alvia diario a Madrid con una cuarta frecuencia y dejarlo como estaba antes de la pandemia. Una vieja reivindicación que ya se ha conseguido.

Tras conocerse este logro que muchos colectivos de izquierdas exigen desde hace años, el PP ha optado por pedir más mejoras en el transporte ferroviario. Ya no vale esa cuarta frecuencia del Alvia a Madrid, y este domingo se exigirá una quinta y una sexta.

Y, mientras, nadie se atreve a bajarse del carro. Aunque off the record todos confirman a Público que se trata de "una nueva cacicada de los populares con Alfonso Fernández Mañueco al frente", también reconocen que si no van parece que "no estamos con el pueblo".

Así, ninguna institución quiere faltar al prever que ésta puede ser una de las grandes manifestaciones de la historia en la ciudad. Nadie quiere quedarse atrás para que todo lo rentabilice el PP, pero así será irremediablemente. Algo similar a lo que ocurrió en 1995, cuando todas las fuerzas vivas de la capital del Tormes, tanto del PSOE como del PP, salieron a la calle para exigir que los legajos de Catalunya no salieran del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Sin éxito alguno, todo hay que decirlo.

La compra previa de la colaboración de los medios de comunicación -en su mayor parte afines al propio Mañueco- con publicidad municipal para animar a todos los ciudadanos a participar en la manifestación- ha convencido a la oposición y sindicatos de que hay que estar para evitar "más réditos para el PP".

Además, los paneles digitales informativos por la ciudad cuentan también con estos anuncios. Hasta ahora, estos luminosos se utilizaban para informar de los cortes de tráfico, las plazas libres de los parkings o sobre aglomeraciones de vehículos, pero, durante esta semana, han informado de forma reiterada de la manifestación del domingo.

Anuncio pagado por el Ayuntamiento de Salamanca en los medios de comunicación. — Comunica2

El propio David Serrada, diputado nacional del PSOE en el Congreso, ha confirmado a Público que este domingo asistirá a la manifestación "por una reivindicación que llevamos años pidiendo. Salamanca necesita mejorar su transporte ferroviario y lo exigíamos también cuando gobernaba el PP". En aquel entonces, los populares y su ayuntamiento -liderado por el hoy presidente de Castilla y León- "jamás se unieron a las protestas", afirma.

Similar visión es la del que ha sido líder vecinal de FEVESA (Federación de Vecinos de Salamanca) y hoy es concejal independiente del PSOE en el Ayuntamiento, Chema Collados. Según explica a nuestro medio y ha lanzado en un hilo por X, "ya en el 2012 nosotros convocamos grandes manifestaciones por el tren contra el Gobierno de Rajoy. Entonces el PP ni estaba ni se le esperaba en estas protestas. Ahora parece que son de los populares, pero nunca han estado ahí y nosotros sí", insiste.

Un punto de vista diferente es el de quien ha liderado FEVESA durante más de dos décadas, el veterano Víctor Pedraz, quien no entiende que "hoy la izquierda se una al PP para manifestarse contra el Gobierno y además por una reivindicación principal, la de que haya más trenes rápidos a Madrid, que ya se ha conseguido. No tiene sentido".

Para el ex líder vecinal más carimástico y representativo de la historia en Salamanca, "darle alas a Mañueco, que ha destrozado esta ciudad, la ha dejado sin futuro y ahora destroza toda Castilla y León, no es de recibo. Yo, desde luego, no pienso participar".

Sindicatos, colaboradores necesarios para el PP

Como en otras muchas ocasiones, el PP cuenta en Salamanca con el beneplácito de los sindictos UGT y CCOO para este tipo de iniciativas. Los líderes provinciales asistirán a esta manifestación.

De hecho, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, -puesto a dedo por el propio Mañueco tras dejar el Ayuntamiento para ser candidato a la Junta de Castilla y León- celebró una reunión la pasada semana a la que solo asistieron 20 hombres y una mujer -un pleno absoluto de los varones- en la que consiguió el beneplácito de todos los asistentes para liderar esta protesta.

En esa reunión estaban, además de los líderes de UGT y CCOO, representantes de las dos universidades, entre los que se encontraba el propio rector de la USAL, Ricardo Rivero, quien ya hizo hace unas semanas unas declaraciones institucionales contra la ley de amnistía.

Junto a la máxima autoridad universitaria estuvo el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, un Enrique Cabero con carnet del PSOE pero que ha ostentando diversos cargos al servicio del PP.

También asistió el presidente de la Cámara de Comercio, el delegado de la Junta de Castilla y León, el presidente de la Diputación Provincial y el máximo representante de CEOE-CEPYME, así como la presidenta de FEVESA, el presidente de la Asociación Tren Salamanca y el de Escuelas de Español de Castilla y León, además del máximo representante del Consejo de Delegaciones de la USAL. Tampoco quisieron perderse la reunión el Defensor del Mayor, el presidente de la Federación de Mayores y el de FAUBA (federación de vecinos del Barrio Antiguo).

Unos y otros representan "lo más rancio de Salamanca" y "son los señoros que llevan a esta maravillosa ciudad al abismo", dicen a Público representantes de la izquierda alternativa.

La coalición Sumar ha confirmado que no asistirá a la manifestación, como tampoco lo hará nadie en representación de Podemos.

Por su parte, el secretario provincial de CCOO en Salamanca, José Antonio Gallego, reconoce que no esperaba que Mañueco liderara la manifestación ni convocara antes una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Salamanca. "Eso no se habló cuando nos llamó el alcalde y pediremos explicaciones".

Gallego, sin embargo, y reconociendo los grandes problemas de su sindicato con la Junta de Castilla y León por Vox, entiende que "nos unimos ya hace dos años a esta plataforma porque también es un derecho de los trabajadores tener más frecuencias para ir a Madrid y porque desde 1985 los distintos gobiernos del PP y el PSOE tienen abandonado en cuanto a líneas ferroviarias al oeste de España".

Aunque el secretario provincial de CCOO valora que el ministro Óscar Puente anuncie la puesta en marcha este trimestre de la cuarta frecuencia de trenes Alvia a Madrid, "creemos que hace falta una quinta y hasta una sexta frecuencia".