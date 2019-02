Nunca una ausencia fue tan dulce. El pasado 2 de junio, los dirigentes del Partido Socialista de Euskadi (PSE) se quedaron con las ganas de fotografiarse con su líder, Pedro Sánchez, quien inicialmente tenía previsto asistir a la Fiesta de la Rosa de los socialistas vascos. El motivo era tan inimaginable como digno de celebración: Sánchez no podía viajar a Bilbao porque estaba aterrizando en La Moncloa tras ganar la moción de censura y convertirse, repentinamente, en presidente de España.

Este sábado, el máximo responsable del PSOE y del Gobierno ha pisado, por fin, el gigantesco Bilbao Exhibition Center (BEC), que a pesar de lo que su nombre indica se encuentra en Barakaldo. Y allí, en Barakaldo –segundo municipio más poblado de Bizkaia- los socialistas han querido presentar a su candidato a alcalde, Alfredo Retortillo, a todo bombo y platillo. Gane o pierda, el postulante podrá presumir el resto de su vida que nada más y nada menos que el presidente estuvo en el arranque de su campaña.

En plena tormenta política, con la oposición de derechas clamando por su cabeza y su sillón, Sánchez se ha mostrado firme y sonriente ante las miles de personas que abarrotaban una de las salas del BEC. “Habéis escuchado al líder de la oposición, si queréis pensiones no abortar. Las pensiones no se suben recortando derechos de nadie, mucho menos de las mujeres”, afirmó durante su intervención, en la que respondió, a su manera, a los “insultos del señor Casado”. “El que insulta es porque no tiene ningún argumento que defender”, subrayó.

“Mañana se va a ver una España en blanco y negro”

Dirigiéndose al PP, recordó que históricamente “llegaron tarde al aborto, al divorcio, al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo”. “En cambio, el PP después de haber dejado a Rajoy es que ya no quieren ni llegar, lo que plantean es dar pasos atrás en el reconocimiento de derechos y libertades en nuestro país”.

En esa línea, afirmó que “la ultraderecha va a radicalizar al PP y a Ciudadanos”. “Mañana vamos a tener una buena muestra de ello”, dijo en alusión a la manifestación convocada en la Plaza Colón de Madrid. Pronosticó además que “mañana se va a ver una España en blanco y negro”. Una “España en blanco y negro que lo que propone es simplemente dar marcha atrás”.

"La sociedad catalana ha dicho que no quieren independizarse de España"

“Ahora que se identifica el patriotismo con gritar todos los días viva España, nosotros decimos que ser patriota es trabajar todos los días para que en España se viva mejor”, indicó.

También se dirigió a los soberanistas catalanes, a quienes reiteró que “la autodeterminación que defiende el independentismo en Catalunya no solamente es inconstitucional, sino que de manera reiterada la sociedad catalana ha dicho que no quieren independizarse de España”. Por tales motivos, dijo que su gobierno defiende “el diálogo, el respeto a la constitución” y, en ese sentido, plantea “trascender la dinámica de bloques y proponer el autogobierno de Catalunya”.

Sánchez reivindicó también las distintas medidas contenidas en los Presupuestos pactados con Unidos Podemos, al tiempo que señaló que si el próximo miércoles en el Congreso “los independentistas y la ultraderecha representada en el Congreso de los Diputados por PP y Ciudadanos” votan en contra de las cuentas del Gobierno, “los españoles deberán tomar nota”. “No quieren que se aprueben estos presupuestos porque hemos demostrado desde 2018 que otra España es posible”, subrayó. Remarcó además que su Gobierno, cumpliendo con lo pactado con los sindicatos, derogará los “aspectos más lesivos de la reforma laboral”.

Bromas y broncas



En el mitin de Barakaldo también hubo espacio para alguna broma de actualidad. “Si tengo que ser relator, lo soy con mucho gusto, Pedro. Para eso estamos”, lanzó desde el estrado el secretario general del PSE de Bizkaia y alcalde de Portugalete, Mikel Torres. El presidente, que en ese preciso instante fue enfocado por las cámaras, sonrió.

En ese marco, el candidato a alcalde, Alfredo Retortillo, criticó la “enorme bronca que están montando las derechas y los soberanistas de Cataluña”. “Presidente, la derecha te insulta porque dicen que has traicionado la legalidad constitucional –afirmó-. Los soberanistas te insultan por no haberla traicionado. Es evidente que ninguno de esos dos extremos con sus vituperios tiene razón”.

Traidores

Por su parte, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, tuvo palabras para los socialistas asesinados por ETA en un mes como febrero. Seguido, reivindicó el papel del PSOE en el final de la violencia y criticó el rol que adoptó en ese contexto el Partido Popular. “Nos llamaron traidores pero ganamos, y jamás han pedido perdón por ello. Son los mismos que hoy te acusan de traición a ti”, subrayó. “Sólo desde la convivencia y la estabilidad es posible sumar riqueza para el país”, remarcó Mendia.