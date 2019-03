El mundo de la política está lleno de contradicciones. Y si no, que se lo pregunten a Marcos de Quinto, el fichaje estrella de Albert Rivera, que hace apenas seis meses afirmaba en una entrevista: "A mí me interesa la política, pero enrolarse en un partido supone renunciar a la independencia, y yo la valoro demasiado como para perderla", no obstante, el sábado pasado, señalaba: "Entro en Ciudadanos porque es un partido que puede unir a la sociedad española, y estamos hartos de que nos traten de separar".

De Quinto ha estado ligado a la multinacional Coca Cola durante 35 años, donde ha ocupado los cargos de vicepresidente ejecutivo, responsable mundial de marketing y jefe de la filial española. El empresario también pasó por el consejo de administración de Telepizza, en el que estuvo desde junio de 2017 hasta mayo de 2018. "Le admiro por lo que ha representado a nivel empresarial, pero también intelectual", afirmó Rivera durante la presentación del candidato.

El empresario siempre ha defendido que Coca-Cola no fue la responsable del ERE en la fábrica de Fuenlabrada, sino su embotelladora, pero concedió que éste tenía "sentido empresarial", que había sido uno de los despidos colectivos "más generosos de España"y que "el problema de España es que todos quieren tener el trabajo al lado de casa". Además, cargó duramente contra los sindicatos. "La sociedad cada día les da más la espalda por sectarios, parasitarios e inútiles".

Con su salto a la primera línea, se han recuperado algunas de sus declaraciones, que han suscitado cierta incomodidad en el seno del partido, por sus visibles acercamientos a Vox

El número dos de Ciudadanos al Congreso es una persona que ya conoce los medios; ha concedido entrevistas en el pasado debido a su trayectoria empresarial y, además, es muy activa en redes sociales, especialmente en Twitter, donde comenta frecuentemente cuestiones relacionadas con la actualidad política nacional e internacional. Con su salto a la primera línea, se han recuperado algunas de sus declaraciones y comentarios, que han suscitado cierta incomodidad en el seno del partido, por sus visibles acercamientos a Vox.

En octubre de 2018, después del acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos sobre violencia sexual, De Quinto contestó a un post de Rocío Monasterio, la presidenta de Vox en Madrid, en el que la dirigente criticaba la propuesta de cambio del Código Penal, que planteaba situar la falta de consentimiento expreso de la víctima como clave en los casos de delitos sexuales, tras casos tan polémicos como el de La Manada.

Con el acuerdo de @sanchezcastejon y @Pablo_Iglesias_ los hombres españoles van a tener que ir con contrato, grabadora y móvil hasta en la cama: “Si una mujer no dice sí explicitamente, todo lo demás es no” ¡de locos! #género #presupuestos pic.twitter.com/UKROH6ICzW — Rocio Monasterio (@monasterioR) 11 de octubre de 2018

De Quinto se mostró de acuerdo con Monasterio y añadió: "Aparentemente esto excluye las situaciones entre gente del mismo sexo o mujer hacia hombre. Luego legalmente solo puedes ser víctima si se cumplen dos condiciones. 1 que seas mujer, 2 que 'el no invitado explícitamente' sea un hombre. Espero que hagan anuncios informativos". Un discurso muy en sintonía con la formación de extrema derecha en materia de género, que propone derogar la actual ley. Aunque el tuit ya no aparece en la cronología del candidato 'naranja', todavía se puede recuperar.

También replicó el argumentario de Vox cuestionando la Ley de Violencia de Género -que su actual partido apoya- y afirmó que las asociaciones feministas en Andalucía son "chiringuitos". Además, vinculó los asesinatos machistas con la migración y defendió al partido de Santiago Abascal frente a la formación de Pablo Iglesias: "Los de @ahorapodemos pretenden eliminar la Monarquía para instaurar la República... pero son constitucionalistas. Sin embargo, si @vox_es pretende recuperar ciertas competencias de las CC.AA.s, como la educación o la sanidad... entonces son anti-constitucionalistas".

Hay que ser intelectualmente indocumentado para decir lo que decís. En España los nacionales somos el 89.9% y los extranjeros el 10.1%. Si este 10.1% comete el 37% de los crímenes machistas (Y NO EL 10.1%) habrá que hacérselo mirar ¿no?

Estadísticamente significativo (3x) !! https://t.co/Q61AUuRk9t — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 7 de diciembre de 2018

El fichaje de la formación naranja se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, subrayando que su elección responde a que "cuando los partidos de siempre te roban y salir a la calle es jugártela, solo quieres que alguien venga y lo arregle, y lo demás importa menos". Sobre la victoria del brasileño, lanzaba otra reflexión: "¿Cuándo se dará cuenta la izquierda de que 'la ideología' ha dejado de ser un salvoconducto para hacer lo mismo que todos?

Que se pregunten por qué le votan los que ayer les votaban a ellos."

Quienes miran la política de Brasil

con lógica europea se equivocan.

Muchos que apoyan a @jairbolsonaro

fueron votantes de Lula.

Pero cuando

los partidos de siempre te roban

y salir a la calle es jugártela,

solo quieres que alguien venga

y lo arregle

y lo demás importa menos. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 27 de octubre de 2018

A propósito de los comentarios de su número dos en Madrid, Albert Rivera salía del paso este martes sosteniendo que "es una persona libre, opina lo que le da la gana" y que no va a hacer "de comentarista" de todos los tuits que haya publicado, alegando que "están dentro de la legalidad y son opiniones". "Si Marcos de Quinto se ha caracterizado por algo hasta ahora es por decir lo que piensa en cada momento, como cualquier ciudadano español, y por no estar en política", zanjaba el líder de la formación.

De Quinto ha estado pagando impuestos en Portugal

El madrileño vive a caballo entre Lisboa, Nueva York y Torrelodones (Madrid). No obstante, de Quinto ha estado pagado impuestos en Portugal, un país en el que la carga fiscal es muy inferior para los que viven en España porque los extranjeros están exentos de pagar, durante los primeros diez años de residencia, el IRS (Impuesto sobre la Renta de las personas Singulares, el equivalente al IRPF español) de aquellos ingresos que provienen de fuera. El empresario ha anunciado que en el ejercicio de 2019 los pagará en España.

El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, restaba importancia a esta cuestión y afirmaba en una rueda de prensa en la sede del partido: "Tenemos la suerte de tener a un señor que ha trabajado en muchos países, es una primera figura mundial en el ámbito ejecutivo, un empresario de altísimo nivel que lógicamente ha pagado impuestos en otros países porque ha vivido en esos países. No creo que haya absolutamente nada de lo que preocuparse por eso"

En junio de 2013 un juzgado de Madrid condenó a la empresa de la que es único accionista, Iniciativas Qvintvs SL, a pagar más de 200.000 euros a la promotora madrileña Recasa Construcciones

Además, en junio de 2013 un juzgado de Madrid condenó a la empresa de la que es único accionista, Iniciativas Qvintvs SL, a pagar más de 200.000 euros a la promotora madrileña Recasa Construcciones, Viviendas y Urbanizaciones SA, por la adquisición de una vivienda unifamiliar en la urbanización Cañada Molina, en el municipio de Arcas, muy cercano a Cuenca capital. Su empresa había firmado la compra sobre plano en el año 2006 -en plena burbuja inmobiliaria- y cuando ésta se desinfló trató de dar un paso atrás en la operación, alegando desperfectos y retrasos en la entrega.

Sobre esta condena, Roldán ha señalado que no tiene que entrar a "valorar absolutamente nada" de "todas las acciones personales que haya tenido cada uno de los candidatos" y hayan "sido resueltas" y ha subrayado que en el partido están "orgullosísimos de que alguien de su talla dé un paso adelante para mejorar criterios de gestión y de introducir eficiencia de gestión probada también en el ámbito público".