Isabel Serra ya es la candidata oficial de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Una de las batallas más difíciles del partido morado en 2019: competirá contra las tres derechas en una de las regiones donde son más fuertes siendo, quizás, la tercera lista a la izquierda del PSOE. La fragmentación es segura. No ve ninguna oportunidad de acercamiento preelectoral con el excandidato de su partido, Iñigo Errejón, pero sí espera que la militancia de Izquierda Unida vote a favor del pacto con Podemos para ir juntos a las elecciones. Más allá de las alianzas políticas, avanza en un proyecto que suponga "una oportunidad de cambio real" y da la mano a todas las formaciones de izquierdas para "echar al PP" de la Asamblea de Madrid.

Ha terminado el proceso de primarias y ya es la candidata oficial de Podemos. Son cuatro mujeres en los primeros puestos de la lista. Algo imposible hace unos años.

Hay que celebrar que las mujeres, cada día más, sean valoradas positivamente para puestos de responsabilidades en Podemos. Pero hay que hacer una reflexión sobre la Loreg, la ley que va a hacer que una de las tres mujeres que me siguen en la lista baje de los primeros cincos puestos. Aunque no sea para este momento concreto, hay que reflexionar sobre una ley que estaba pensada para beneficiar a las mujeres y que en casos así, cuando está avanzando el feminismo, puede servir para todo lo contrario.

Han participado 10.700 inscritos. Casi 10.000 menos que en las últimas primarias de Podemos que ratificaron a Errejón, pero unos 3.000 más que en las de Más Madrid. ¿Cómo valora estos datos?



Hay que celebrar la participación en las primarias de Podemos. Nuestros inscritos ya habían votado y llevábamos dos años preparándonos para que Iñigo fuera candidato. Cuando se ha ido ha generado cierta desafección y tristeza. Pero el hecho de que casi 11.000 personas participen en unas primarias organizadas en tiempo exprés y con pocos días de votación, supone una alta participación. También se pueden comparar con las primarias de otros partidos como Ciudadanos. En las primarias que nombraron a Albert Rivera presidente de participaron 6.800 personas en todo el país, sólo en la Comunidad tenemos más.

Por otra parte, las primarias de Más Madrid creo que evidencian que el movimiento de Iñigo no supone ampliar el campo, lo que hace es dividir.

La Comunidad es una de las batallas más duras de Podemos en 2019. Unos candidatos de la derecha que se escoran cada vez más hacia el extremo y tres o cuatro listas en la izquierda.



La crisis social y política que ha generado la crisis económica y que se evidenció con el 15M no ha acabado. Y la emergencia de la extrema derecha en este país hace que España ya no sea una excepción respecto al resto de Europa.

"Si no se ponen muros al neoliberalismo llegan empresas como Uber y Cabify que arrasan con los derechos laborales"

Ante esta situación hay una disputa por cuál es la salida a la crisis política y social. Hay tres posibles: volver al pasado, lo que plantea el PP y Vox, con un PP esté cada vez más sometido a Vox como demuestran candidatos como Díaz Ayuso o David Pérez.

Otra propuesta es la del PSOE; algo así como que nos quedemos como estamos, aunque no sea una solución. Esto supone quedarnos con las reformas laborales y con los recortes… y que será aún peor porque si no se ponen muros al neoliberalismo llegan empresas como Uber o Cabify que arrasan con la economía y con los derechos laborales.

La tercera salida es avanzar en derechos. Poner a las personas en el centro de las decisiones sobre la política y la economía, que es lo que plantea el movimiento feminista y lo que plantearon los jóvenes en la pasada huelga contra el cambio climático. Tenemos que afrontar este reto y pensar que sólo si planteamos una alternativa vamos a mejorar. El proyecto de nuestra candidatura responde a esto.

Sobre este proyecto, ¿existe alguna posibilidad de acercamiento con Más Madrid y Errejón?

Soy la primera que hubiese querido una sola candidatura a la Comunidad. Yo estaba pensando en ir al Congreso y, ante la situación que se generó por la falta de candidato porque éste se había ido, decidí dar este paso al frente. A partir de este momento hay que asumir que vamos a ir en dos candidaturas y lo que tenemos que hacer ahora es ampliar lo máximo posible y entender que enfrente está el PP. Lo que tenemos que hacer juntos es ganar el Gobierno y yo creo que vamos a llegar a todos los acuerdos necesarios para que sea posible echar a la derecha.

¿Habla de una campaña en la que no rivalice con Errejón y ponga el foco en la derecha?

Desde que estoy en Podemos he tenido muchas diferencias con Iñigo, tanto en lo organizativo como en lo ideológico.… pero a día de hoy no sabemos cuales son sus propuestas porque no hay un programa planteado que podamos comparar con las nuestras, en las que llevamos trabajando cuatro años. Nosotros vamos a plantear propuestas que realmente respondan a las necesidades de la mayoría y que planteen una transformación económica y social profunda. Veremos si en esto hay diferencias importantes. Aunque creo que en las dos candidaturas tenemos claro que enfrente está el PP.

¿Siente que esto sea un pulso interno y una competición con Errejón por ver quién tiene mas votos?

No, ni mucho menos. Lo que asumo con este paso es defender el proyecto de Podemos y plantear un proyecto de cambio real. Esto, además, se hace con una coalición con IU. Respeto los procesos internos de IU, pero creo que esto es fundamental. Lo está esperando mucha gente y debemos asumir la responsabilidad y aprovechar la oportunidad que tenemos por delante.

La dirección de IU Madrid hace campaña por ir con Madrid En Pie. Critica que no habéis ofrecido ningún elemento democrático y que no quieren reparto de puestos. ¿Estaría dispuesta a realizar primarias conjuntas y proporcionales?

Los inscritos de Podemos votaron cómo concurrir a las elecciones. Se eligió que en Podemos teníamos que hacer nuestras propias primarias y después confluir con IU y otros actores políticos. Yo me debo a esa decisión colectiva y es lo que tengo que asumir a la hora de intentar una confluencia.

Aunque no creo que sea incompatible el proceso de IU con Madrid En Pie y un acuerdo con Podemos. Lo que tenemos que hacer es intentar aunar fuerzas todo lo posible y espero que esto sea así y en base a la propuesta que le hemos planteado, un intento de hacer todo lo posible porque vayamos juntos.

Pero sí es incompatible primarias y reparto de puestos. ¿No cedería a estas primarias?



Reitero en que me debo a esta decisión colectiva y a eso me tengo que deber.

Pero también en que no es incompatible un proceso de IU y Anticapitalistas y que posteriormente confluyamos. Yo creo que la participación de Anticapitalistas es necesaria y espero que estén. A día de hoy lo que tienen en IU es una votación y yo tengo que esperar a los resultados y a partir de ahí ver las posibilidades. En el caso de que salga que no, respetaré la decisión. Si sale sí, lo haré lo mejor posible para que salga una candidatura con un programa útil para los madrileños.

Poca gente entendería que fuéramos por separado a las elecciones porque coincidimos en la mayoría de medidas del programa. Por ejemplo, coincidimos plenamente en que la operación Chamartín es una operación urbanística que hay que frenarla porque empeora la vida de los madrileños y no apuesta por un modelo social y sostenible de sociedad.

¿No teme quedarse fuera de la Asamblea con tanta fragmentación de la izquierda?



Podemos no. Las encuestas no dicen que nos vayamos a quedar fuera y me parece prácticamente imposible.

¿Qué propone su candidatura para la Comunidad de Madrid?



Hay que incluir todas las propuestas y demandas de los movimientos sociales, ahora reforzadas por el feminismo y los jóvenes. Pero, en términos de propuestas, tenemos cuatro ejes fundamentales. El primero es la reversión de los servicios públicos; acabar con las políticas del PP y del modelo aguirrista que han consistido en privatizar la sanidad pública, empeorar educación pública en favor de la concertada y en un modelo asistencialista de los servicios sociales.

"Hay que hacer una reforma fiscal para que los pobres dejen de pagar lo que los ricos no pagan"

La reforma fiscal es fundamental. Hay que acabar con las bonificaciones al impuesto de patrimonios y de sucesiones. El primero está prácticamente bonificado al 100% y el segundo al 99%. Hay que hacer una reforma fiscal para que los pobres dejen de pagar lo que los ricos no pagan. Una reforma fiscal en estos impuestos para que, por lo menos, se aplique el tipo general del 18%. Esto haría que pagaran las rentas más altas que en la Comunidad son 16.000 personas y supondría seiscientos millones de euros al año de ingresos en las arcas públicas. También hay otros impuestos como el IRPF. El PP en los últimos años ha hecho rebajas fiscales que reducen la redistribución y nosotros creemos que hay que aumentar el número de tramos y aumentar el IRPF para las rentas más altas.

El tercer eje es garantizar el derecho a la vivienda. Esto pasa por aplicar la ley de la PAH que fue bloqueada por el PP con el apoyo de Ciudadanos, como prácticamente todo. Hay que garantizar que no haya desahucios y aún menos sin alternativa habitacional. Ahora hay 180 desahucios al día, unas cifras altísimas que demuestran que el crecimiento económico del que tanto se habla no ha repercutido positivamente en los hogares madrileños y ciudadanos de este país.

El feminismo es otro eje clave que implica que pongamos presupuesto público para acabar con la violencia machista. El PP lo ha recortado un 40%. También hay que poner todo lo necesario para que el empleo deje de ser precario y no sean las mujeres las que cargan con los peores salarios y con más precariedad laboral.



La primera medida que anunció fue la implantación de una asignatura de feminismo. Hay debate sobre si esto es adecuado o si debería garantizarse que fuera transversal en todas las asignaturas.



Yo creo que tiene que ser transversal, pero así está establecido en la legislación estatal y autonómica y no se aplica.

Mientras esto ocurra, tenemos la necesidad de tener contenidos feministas y de educación en igualdad en una materia única. Contenidos fundamentales para avanzar hacia una sociedad mejor y combatir la violencia machista desde las etapas de la adolescencia y de la juventud con la educación porque las medidas punitivas de la derecha no son una solución. Aun así creo que no solo con la educación acabamos con la violencia machista. Creo que esto tiene que ver con un modelo social y económico que haga que los trabajos no remunerados no se tengan en cuentan y carguen las mujeres con ellos, que haya desigualdad salarial, etc.

Pero la educación es un pilar fundamental.

Que haya debate es algo positivo de por sí y que las mujeres dejemos de estar invisibles en la historia o que haya más información de derechos sexuales y reproductivos es algo fundamental.

En la materia de vivienda, más allá de la Ley de la PAH, ¿qué haría desde la Comunidad de Madrid?



Garantía habitacional. Es capacidad de las Comunidades Autónomas poner viviendas sociales para que ninguna persona y nunca menores – afectados en el 80% de los desahucios – se vean en estas condiciones. Esto implica la generación de vivienda publica y revertir la venta que hizo el PP de Ignacio González a fondos buitres como Goldman Sachs.

En las ley de la PAH también hay otras medidas importantes que comparto como reducir el corte de los suministros para reducir la pobreza energética.

El tema de la vivienda está muy ligado a la gentrificación y al turismo.

Hay un problema fundamental con los pisos turísticos que es la falta de regulación. Las Comunidades Autónomas tienen la capacidad de sancionar a los pisos turísticos y reivindicamos que también tengan los ayuntamientos esta capacidad, pero desde la Comunidad podríamos mejorar la regulación y el control.

Otro elemento central es el modelo de reequilibrio territorial. Esto pasa por el transporte pero también por urbanismo social y sostenible que no incluya proyectos como la Operación Chamartín.

Hay otros medidas que estamos estudiando como una tasa turística en base a la propuesta de Podemos en la Comunidad de cinco euros por persona y noche, pero seguimos debatiéndola con los actores sociales.

Otro tema fundamental y polémico es el transporte, sobre todo el metro que depende de la Comunidad de Madrid. Hay muchas quejas de la ciudadanía por su funcionamiento.

Desde que se pone en marcha Madrid Central ha habido un boicot del PP con el metro. Son capaces de utilizar su posición para generar caos en la ciudad, demostrando que les importa muy poco la situación de los madrileños.

"Queremos un metro que vaya de periferia a periferia y aumentaremos el número del personal"

Apostar por el transporte público es fundamental y tiene que ver con la transición ecológica. Estamos en una Comunidad en la que las personas que viven en la periferia o en el sur no tienen un buen transporte. Tampoco los jóvenes que no tienen búhos nocturnos adecuados, o cualquier ciudadano que tiene esperas enormes y, sobre todo, que es un transporte construido en base al centro. Queremos que vaya de periferia a periferia. También mejorar el transporte público pasa por aumentar el número del personal.

Hay otro elemento que tiene que ver con el taxi, una lucha contra la uberización de la economía que tiene efecto sobre el conjunto de los trabajadores que para nosotros es imprecindible. Recogemos las propuestas del sector de taxi: una precontratoción de dos horas como piden los taxistas para hacer que se vayan Uben y Cabify de la Comunidad. Pero también proponemos una aplicación pública del taxi para que los taxistas no tengan que pagar una tasa por utilizar la aplicación y así los ciudadanos tengan información útil sobre cómo acceder a todos los transportes, sea un taxi o autobús y estés en el centro o en la periferia. Una aplicación subvencionada para el conjunto de transportes porque es importante la digitalización de la economía. Los avances que se están generando se tienen que incorporar al sector público para acabar con los intermediarios que, además, suelen ser multinacionales que tienen sedes en paraísos fiscales y que generan precarización del empleo. Si avanzamos desde lo publico a la digitalización de la economía pero a favor de las mayorías y de los intereses de la gente creo que daremos un buen paso.

¿Han avanzado en otras medidas de esta transición ecológica?

Defendemos un cambio de modelo productivo en el que las mayorías sean las ganadoras de la transición ecológica y en la que se genere empleo verde, por ejemplo, con la rehabilitación de edificios. Esto puede generar un empleo que beneficia a las mayorías.

Antes hablaba del proyecto de Errejón. Aunque no ha presentado el programa, ha anunciado medidas y hay una que igual le encaja, replicar Madrid Central en municipios de la Comunidad.

Lo primero que necesitamos es un protocolo anticontaminación porque los efectos negativos de ésta nos tienen que hacer recapacitar. En segundo lugar, sí. Todo lo que sea reducir los coches y apostar por el transporte público también en las ciudades de la Comunidad de Madrid para nosotros fundamental.

¿Apoyaría un gobierno de PSOE y Ciudadanos para evitar una alianza entre Cs, PP y Vox?

No tenemos prácticamente nada que ver Podemos con Cs, que es un partido que dijo que iba a regenerar la política y ha demostrado que sostiene a corruptos y profundiza en el modelo neoliberal del PP. Además, en las últimas semanas ha fichado a corruptos como Clemente o Marcos de Quinto, responsable del ERE de Coca Cola en Fuenlabrada. La diferencia entre Cs y Podemos es que nosotros tenemos a las espartanas en nuestras listas, como Mercedes Pérez o Gema Gil. No se puede estar al mismo tiempo con las multinacionales y con los trabajadores y en ese sentido nuestro proyecto es radicalmente diferente.

Hemos visto en numerosas ocasiones cómo se nos ha criticado por no abstenernos hace dos años y permitir un gobierno PSOE y Cs. Una propuesta de gobierno que planteaba un programa con elementos nocivos para los trabajadores como el contrato único. Creo que nosotros hicimos muy bien en aguantar para después plantear la moción de censura. Pero ahora, en la Comunidad, lo que tenemos que hacer es crecer y convencer para que esa opción no esté sobre la mesa porque podamos formar un gobierno de izquierda.

Entonces, ¿rechaza un gobierno de PSOE y Cs?

No. Planteo que todo lo hacemos en base a los inscritos y que lo haremos así, pero desde mi punto de vista es prácticamente imposible que demos apoyo a un gobierno con Ciudadanos.

Trasladándonos a la ciudad y a las municipales, ¿Votará a Carmena o a la candidatura de Madrid En Pie si finalmente se presenta?

Lo fundamental es evitar que la derecha vuelva al Ayuntamiento. Pero, respecto a las candidaturas concretas, creo que al Gobierno llegó Ahora Madrid y que Carmena ha prescindido de un buen numero de actores que hicieron posible esa victoria. Eso me parece un error y ojalá no hubiera pasado.

Ahora vamos a hacer lo posible para que no vuelva la derecha, pero también vamos a saludar a posibles candidaturas que se formen a la izquierda de Carmena porque es importante que se presenten propuestas políticas que planteen transformaciones de fondo. Creo que Madrid En Pie plantea cambios estructurales para la gente de Madrid y que esto puede hacerlo bien.