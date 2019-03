La fractura de la izquierda madrileña puede ser aún más grande. Podemos e IU no han conseguido llegar a un acuerdo desde que Iñigo Errejón se alió con Manuela Carmena para las elecciones. Las hojas de ruta de cada partido son distintas: IU quiere formar una confluencia con el nombre de Madrid En Pie, celebrando primarias conjuntas y con representación de Anticapitalistas en la lista. El partido morado quiere que se repartan los puestos tras celebrar sus propias primarias internas porque es "el mandato de sus inscritos". La última palabra la tendrá la militancia de IU.

La Coordinadora Regional ha decidido preguntar a sus bases si creen "más adecuado" seguir con el proceso de Madrid En Pie y el acuerdo con Anticapitalistas o aceptar la oferta de Podemos. Si la militancia se posiciona a favor de Madrid En Pie casi con toda seguridad la fractura de la izquierda será total. El partido morado, de momento, no se plantea ceder y presentarse a primarias conjuntas y proporcionales ni aceptar que su marca no aparezca en la candidatura.

La división de Podemos e IU provoca el riesgo de que no lleguen al 5% necesario para tener representación parlamentaria por un puñado de votos, como ocurrió en la Asamblea de Madrid en 2015. La ruptura de la izquierda madrileña, además, se da mientras la derecha avanza en bloque. La repetición del pacto andaluz amenaza con llegar a todo el Estado y Madrid es uno de los territorios en los que la derecha es más fuerte por la irrupción de Vox.

Aunque esto será si la militancia de IU así lo decide el 23 de marzo. Las direcciones estatales de los partidos aseguran que no quieren que se produzca esta ruptura, al igual que lo hacen los representantes madrileños. Sin embargo, no han conseguido llegar a ningún acuerdo para que esto se evite. Y, aunque la fórmula de la pregunta da paso a las dos opciones, la dirección regional de IU se ha posicionado señalando que la oferta de Podemos no plantea ningún "elemento democrático y programático". Al contrario, defienden que la hoja de ruta de Madrid En Pie supone "una confluencia democrática y participativa".

IU y Anticapitalistas consideran que son capaces de superar la barrera del 5% en la Comunidad y en el Ayuntamiento. De hecho, hay quienes creen que en la región pueden superar la candidatura de Isabel Serra después de que Podemos haya perdido mucha fuerza tras la ruptura con Errejón. El escenario político para el Ayuntamiento también afecta ya que ambas formaciones no ven con buenos ojos que Podemos no se presente como alternativa a la izquierda de Carmena en otra confluencia. Aún así, aseguran que todavía esperan que el partido morado se sume a este proceso abierto a todos los actores políticos.



El voto de la militancia madrileña es difícil de predecir. Madrid ha sido uno de los territorios en los que ha habido menos apoyo a la coalición de Unidas Podemos para las elecciones generales: un 38% votó en contra, un 56,65% a favor y un 5,30% se abstuvo. Pero el escenario en la Comunidad es aún más complicado.

Si llega a darse la división en cuatro listas, la última baza de la izquierda será que no conviertan la campaña en un enfrentamiento constante entre ellas.