El senador autonómico por Castilla y León y portavoz del PP en esta cámara, Javier Maroto, sigue envuelto en la polémica sobre su empadronamiento en la localidad de Sotosalbos (Segovia) para poder representar a Castilla y León en el Senado en la bancada del Partido Popular. Las versiones del exalcalde de Vitoria y del consistorio de Sotosalbos, gobernado por el PP, difieren y el PSOE insiste en que el empadronamiento del político es "fraudulento".

Javier Maroto ha señalado este miércoles que ha alquilado una vivienda en Sotosalbos, localidad donde se ha empadronado para poder representar a Castilla y León en el Senado. Sin embargo, fuentes del Consistorio segoviano han asegurado a eldiario.es que Maroto se empadronó en casa de un vecino de la localidad y que la gestión la hizo un tercero en su nombre.

La legislación en este aspecto es muy clara. Es obligatorio que los representantes de las comunidades autónomas en el Senado estén empadronados en la región en cuestión. Por eso, el PSOE considera que el empadronamiento de Maroto es "fraudulento" ya que no vive ni ha vivido en la ciudad y responde únicamente a su designación como senador por el Partido Popular.

De hecho, los socialistas han anunciado que pedirán al Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia) que proceda de oficio a dar de baja, "por indebido", su empadronamiento y que pedirá al Senado el expediente del empadronamiento del nuevo portavoz del PP en la Cámara Alta ya que considera que puede haberse producido "en fraude de ley".

"Es un insulto para los segovianos que se utilice el nombre de nuestra provincia para llevar adelante lo que es, a todas luces, un fraude de ley", ha el PSOE en un comunicado.

Por su parte, Javier Maroto ha decidido defenderse atacando. Concretamente, ha acusado este miércoles al concejal socialista de Sotosalbos (Segovia) de no estar empadronado ni vivir en la localidad. "Se me va a ver mucho en Sotosalbos (...), he estado ya y voy a seguir estando", ha sostenido Maroto, quien ha remarcado que ha cumplido todos los requisitos.



Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre las acusaciones que recibe el político del PP y las que realiza. La ley no obliga a un ciudadano a estar censado en un municipio para poder ser concejal. Sin embargo, sí que es obligatorio para poder ser designado senador por la Comunidad Autónoma.