Marta Lois: regreso a primera división

Vuelve a pasar con Marta Lois (Vigo, 1969) como con tantas otras gallegas (y gallegos) que migran a la política estatal: nadie sabe quién son hasta que llegan a Madrid. Bien, lo cierto es que no solo ocurre con la gente del noroeste de la península, con que vengan de más allá de la M-30 es suficiente.

Las rotativas entran en frenesí y se juega a un ¿Quién es quién? curioso que la gente de provincias observamos desde la distancia, muchas veces con palomitas. Lo que aquí se sabe desde hace años, allá sorprende. Se llama a los y las periodistas que no ejercen en medios estatales, o que haciéndolo no viven en la capital, que habelos, hainos, y en el maremágnum que se monta descubrimos, por ejemplo, que la presidenta del Movimiento Sumar fue concejala en Santiago de Compostela durante casi nueve años, desde 2015. Por aquella época se hablaba de los 'ayuntamientos del cambio' y Lois estaba en Compostela Aberta, una confluencia de varios partidos de izquierdas apoyada por Podemos. Anda que no ha llovido.

Lo contrario, sin embargo, pasa menos: en muchos lugares sabemos más del alcalde de la capital que del nuestro propio, o conocemos más nombres de ministras que de conselleiros. La centralidad no es solo un concepto que concierne a la ideología: la centralidad caníbal, como término geográfico, provoca que interioricemos cosas como que aterrizar en la política estatal es ascender a primera división, aunque nadie lo diga. ¿Se imaginan al regidor de Vilacoba de en Medio confesando que su pueblo es solo un medio para ascender? Difícil. Con este imaginario colectivo, que un político o política regrese al ámbito local (no hablamos de retiros dorados en Sanxenxo, cuidado) se vive como un fracaso (¡no lo quieren ni en Madrid!) o como un sacrifico (¡nos quiere tanto que renuncia a Madrid!).

No obstante, como todo en esta vida, en la escala de negros y blancos también existen grises, personas para las que la gobernanza del Estado no es primera, sino segunda división. Lois parece ser de esas, aunque ella misma se descartase para liderar Sumar Galicia en varias ocasiones. Xa non estou aquí (Ya no estoy aquí) es un libro de Iria Misa, pero también podría ser un resumo perfecto de su trayectoria en los últimos meses.

En Sumar, casi ni les ha dado tiempo de ponerle un despacho en Tetuán: en junio, tras las municipales de mayo, deja de ser concejala y la nombran presidenta del partido, previo paso por la presidencia de la Asociación Ciudadana; en agosto sale elegida diputada; luego, se convierte en portavoz nacional; en diciembre, que me quedo pero me voy, porque Rueda también estaba que si elecciones sí, que si elecciones no. En enero, a principios, líder y portavoz de Sumar Galicia; a finales, abandona la portavocía en el Congreso de los Diputados (y Diputadas). Aunque Yolanda Díaz la quería a su lado, pues es de su máxima confianza, Lois finalmente se ha cogido el tren de vuelta. Suerte que no vive en Lugo.

Lo único que le falta a la ya candidata a la Xunta de Galicia por Sumar es dejar su acta de diputada, algo que dice que hará obtenga o no su partido representación en nuestra comunidad el próximo 18F. El reto no es fácil: hay moito que sachar, que decimos en galego. Las mayoría de encuestas dejan a Sumar Galicia fuera del parlamento. Solo las más optimistas les dan, como mucho, dos escaños, los mismos que obtuvo en las generales de julio de 2023.

Sumar no suma, se escucha por aquí con retranca. Y es que las llamadas a concentrar el voto apelando a su utilidad no vienen solo del PP por causa de Vox: la izquierda gallega tiene demasiados partidos entre los que elegir y el miedo a que la ciudadanía meta papeletas en la urna que finalmente no se materialicen en escaños está ahí. Pablo Iglesias llegó a pedir a los gallegos y gallegas que prescindiésemos de Sumar y que votásemos al BNG cuando las bases de Podemos fueron preguntadas por si aceptaban el pacto para presentarse a las elecciones a la Xunta con el partido de Marta Lois. En aquella época, el divorcio en el Congreso de los Diputados ya se había materializado, si es que alguna vez ese matrimonio había sido real y no solo una ficción literaria. El resultado de la consulta fue claro: el 62,3% de las inscritas rechazó la unión. La líder de Sumar Galicia dijo al respecto que "Los ciudadanos harán balance de qué significa remar a favor o no hacerlo". Está por ver.

Pero Sumar no solo sacha por no perder voto por el lado de Podemos: con la reconciliación de Anova y el Bloque las cosas se le ponen todavía un poco más difíciles. Hay que recordar que la etapa de Lois como

concejala de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo en el gobierno municipal de Santiago de Compostela, de 2015 a 2019, fue bajo el mandato del alcalde Martiño Noriega, el mismo que aparece en la foto firmando la paz con Ana Pontón hace un mes escaso. E cando chegue o tempo / hei queimar os farrapos de outrora / en Compostela (Y cuando llegue el tiempo / quemaré los harapos de otrora / en Compostela), escribía la poeta Luz Pozo Garza en su obra Códice Calixtino en 1986. Otra visionaria de nuestras letras.

Marta Irene Lois es doctora en Ciencia Política y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela. Hasta el curso pasado impartía clases y dirigía trabajos de fin de grado. También ha sido profesora en la Universidad de Vigo y ha realizado estancias en las Universidades de Essex, Georgetown y Chicago. Su compromiso feminista está presente en todos sus estudios sobre género, teoría política contemporánea, identidades y políticas públicas de igualdad.

También lo está entre sus últimas lecturas: As malas mulleres, Premio Nacional de Narrativa 2022, de Marilar Aleixandre, o Todo isto antesera noite, de Lucía Aldao. Pero no solo lee: también es co-autora de varios libros fruto de su actividad investigadora, como por ejemplo: ¿Han conquistado las mujeres el poder político? Un análisis de la presencia de las mujeres en las instituciones autonómicas (M. Lois e I. Diz, Catarata, 2012), y ha editado otros, como el famoso Vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft (Ediciones Istmo, 2005).

En uno de estos trabajos, Lois se pregunta si es posible hablar de una contribución distintiva de las mujeres en política, si existen actitudes y valores propios femeninos que marquen una diferencia en este campo. Y se lo pregunta porque no hay suficientes estudios para responder afirmativa o negativamente a la cuestión, aunque los que existen sí apunten a un impacto diferenciado de género. Con todo, lo que sí sabremos pronto es si la contribución de Sumar en Galicia marca un antes y un después en nuestra comunidad.